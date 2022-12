Najslajši recepti, ki pričarajo lepe praznike

Uporaba rastlinskih olj v prehrani je zelo pomembna, pri zagotavljanju uravnotežene prehrane. Maščobe so nujne za zdravje, saj so vir nujno pomembnih esencialnih maščobnih kislin, ki so potrebne za regeneracijo celic in imajo še druge vloge v delovanju organizma.

Recepti za vsakodnevno ali praznično peko

Pred nami je najbolj sladek mesec, ko vedno nekaj pečemo in si tudi s sladkimi dobrotami poskušamo pričarati čim lepše praznične dni. Ponujamo vam dva recepta, ki ju bosta v tem mesecu z veseljem preizkusili. Tudi december je primeren čas za cvrtje slastnih mišk, kakavov kolač pa je kot naročen za pogostitev na družinski pojedini.

Kakavov kolač s čokoladno glazuro

Sestavine:

1,25 dl CEKIN sončnično olje

1,25 dl CEKIN sončnično olje moka za pomokanje

14 dag pšenične moke

5 dag kakava v prahu

pol čajne žličke pecilnega praška

5 jajc

20 dag sladkorja v prahu

malo marelične marmelade

Glazura:

1,25 dl sladke smetane

12,5 dag jedilne čokolade

kandirana angelika za okras

Priprava:

Podolgovat model premažemo s CEKIN sončničnim oljem in pomokamo. Pšenično moko s kakavom in pecilnim praškom presejemo. Rumenjake ločimo od beljakov.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Rumenjake penasto stepemo z 10 dag sladkorja v prahu. Med mešanjem v rumenjakovo maso dodajamo CEKIN sončnično olje. Beljake stepemo s preostalim sladkorjem v prahu v trd sneg. Sneg in moko previdno vmešamo v rumenjakovo maso, nato z njo napolnimo model in pečemo v pečici približno 40 minut. Pecivo naj se nekoliko ohladi, nato ga zvrnemo iz modela.

Za glazuro zavremo sladko smetano in jedilno čokolado ter gladko zmešamo. Pecivo premažemo z vročo marelično marmelado in prevlečemo z glazuro. Okrasimo s koščki kandiranega stebla angelike in narežemo na rezine.

CEKIN sončnično olje in OmegaVita: prva in edina jedilna olja v Sloveniji v embalaži rPET

V Sloveniji sta se v zadnjih letih okrepila okoljska ozaveščenost in ravnanje z odpadno embalažo, vendar je v gospodinjstvih še vedno velika količina odpadne plastike.

Ključ do trajnostne naravnanosti je okolju prijazna in odgovorna uporaba izdelkov iz plastičnih mas in njihova ponovna uporaba.

Pomembno vlogo pri trajnostni naravnanosti družbe imajo tudi podjetja, ki lahko z inovativnimi pristopi pripomorejo k zmanjšanju odpadne embalaže.

Kaj je rPET?

rPEt pomeni recikliran polietilen tereftalat ali recikliran PET. Pridobivamo ga z recikliranjem plastenk PET. Material rPET v okolju pušča nizek ogljični odtis, saj je surovino možno obdelati z manj energije. V celoti ga je možno reciklirati in nameniti za ponovno uporabo, kar pripomore k zmanjševanju odpadkov.

Plastenke PET, ki jih potrošnik zavrže v zabojnik za embalažo, se v zbirnih centrih najprej ločijo od drugih materialov, ki so prav tako primerni za reciklažo. Nato jih stisnejo, zbalirajo in pošljejo v posebne obrate za recikliranje PET. Plastenke očistijo, odstranijo nečistoče in razvrstijo glede na barvo ter jih zmeljejo v rinfuzo.

Gre za izjemno vsestransko surovino, ki jo je mogoče znova in znova reciklirati, saj ponuja ogromno možnosti uporabe za vrsto poliestrskih izdelkov – oblačila, preproge, športne copate, avtomobilske dele …

Z uvedbo novosti korak k ohranjanju okolja

V Tovarni olja Gea so ponosni, da so z uvedbo novosti naredili še en korak k ohranjanju okolja.

Na policah že lahko najdete sončnično olje CEKIN v embalažah rPET in PET, medtem ko so za olje OmegaVita CEKIN litrsko obstoječo embalažo nadomestili z embalažo rPET.

Z odgovornim ravnanjem odpadne embalaže bomo lahko uporabljeno plastenko spremenili v material rPET, ki bo tako postal del krožnega gospodarstva, kar je naš skupni cilj.

Glede na odzive potrošnikov pa bodo na dolgi rok razmišljali tudi o morebitni širitvi embalaže rPET na preostale proizvode.

Katero olje izbrati?

Katero olje bomo v jedi uporabili, je odvisno od izbranih sestavin, načina priprave jedi in lastnega okusa. Pri izbiri olja je zelo pomembno, da vemo, čemu je namenjeno posamezno olje. Vsa olja niso primerna za vse postopke priprave hrane. Pri nas je zelo priljubljeno sončnično olje, ki ga pridobivamo iz sončničnih semen in je primerno za vsestransko uporabo. Rafinirano sončnično olje ima visoko dimno točko, zaradi nevtralnega vonja in okusa je primerno za kuhanje, dušenje, pečenje, mariniranje, praženje in cvrtje, pripravo vseh vrst solat, solatnih prelivov, hladnih jedi, juh, omak, rib, morskih sadežev, majonez, za peko kruha, sladic, in pripravo drugih hladnih in toplih jedi.

Ocvrta jabolka z vaniljevo kremo

Sestavine:

1,75 g belega vina

12 dag moke

2 jajci

4 dag sladkorja

sol

0,5 kg jabolk

Krema:

0,5 l mleka

2 jajci

1 vanilin sladkor

2 dag škrobne moke

12 dag sladkorja

sneg beljakov

Priprava kreme:

Rumenjake in pol sladkorja umešamo, dodamo CEKIN sončnično olje, polovico sladkorja, škrobno moko in zalijemo z vrelim mlekom. Kuhamo nad ognjem, da se krema zgosti. Nato jo ohladimo in primešamo sneg beljakov, v katere smo vtepli preostali sladkor.

Priprava jabolk:

Jabolka operemo in olupimo ter izdolbemo pečke. Narežemo jih na kolobarje in damo v okisano vodo, da ne oksidirajo. Posebej pripravimo testo tako, da v mleko vmešamo jajca, pol sladkorja in CEKIN sončnično olje. Testo pustimo nekaj časa počivati. Narezana jabolka pomočimo v testo in jih ocvremo na v vročem olju. Ocvrta jabolka zlagamo na papirnato brisačo, da se osušijo, nato jih posipamo s sladkorno moko. Tako pripravljena ocvrta jabolka položimo na krožnik in prelijemo s pripravljeno kremo.

7 nasvetov za varno cvrenje

Živila cvremo pri temperaturi, ki je višja od 170℃, vendar nižja od 190℃, ker se pri tej temperaturi lahko posamezne maščobe začno dimiti (živalske maščobe se lahko dimijo tudi pri nižjih temperaturah). Temperatura cvrenja je pomembna, ker se pri višjih temperaturah na površini živila izoblikuje tanek film, ki preprečuje pretirano vpijanje maščobe v živilo.

Za cvrenje moramo uporabljati zadosti veliko količino maščobe, da živila v njej plavajo in da nam pri vnosu živil v maščobo temperatura pretirano ne pade.

Cvremo v globokih cvrtnikih ali uporabimo veliko, široko in stabilno kozico.

Cvrtnik ali posodo po uporabi temeljito očistimo z vročo vodo in detergentom.

V vroče olje nikoli ne polagamo mokrih živil, kajti vlaga lahko povzroči penjenje olja. Mokra živila pred cvrenjem osušimo s kuhinjski papirjem.

V istem olju lahko cvremo večkrat, le po vsakem cvrenju moramo pravilno poskrbeti za olje, ga prečistiti in ohladiti. Hranimo ga na hladnem.

Olje za ponovno cvrenje lahko shranimo le za kratek čas, pri ponovni uporabi pa ga ne smemo segrevati dlje, kot je potrebno.

Pri vsakem novem cvrtju je treba že uporabljenemu olju na začetku dodati 15 do 20% svežega olja ali maščobe, saj s tem vsaj delno preprečimo hitrejše kvarjenje olja.

Zdravju škodljive vplive cvrenja lahko precej omilimo, če izberemo primerno olje.