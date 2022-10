Nagrajene slovenske omake, ki bodo vsak obrok spremenile v pojedino

Hrana je velikokrat središče družinskega življenja, ob njej se družimo in po njej posegamo tudi, ko nismo samo lačni, saj je hrana veliko več kot prehranska dobrina. Hrana nam lahko pomaga dvigniti razpoloženje, nas potolaži ali pomaga ustvariti prijetno vzdušje. Ko smo potrti, zahrepenimo po sladoledu, ko začutimo domotožje, si zaželimo goveje juhe, ko nismo najboljše volje, nam prija ocvrta hrana. Hrana je užitek za naše brbončice in čutila, zato je ključnega pomena, da pri kuhanju uporabljamo le najboljše sestavine. Ena izmed takšnih sestavin, ki zagotovo popestri vsako jed, je slastna omaka, ki je obvezna pri vsakem dobrem obroku, na pojedini, pikniku, pri malici ali le ob večernem prigrizku.

Dodatek, ki popestri okus vsakega obroka

Z dobrimi omakami lahko izboljšamo okus in videz jedi. Foto: Shutterstock

Omake in prelivi so mešanica različnih sestavin, ki jih obogatimo z najrazličnejšimi začimbami in zelišči. Že pripravljene omake za kuhanje lahko popestrijo vaš obrok, tako da z minimalnim trudom nadgradijo okus, strukturo in videz jedi. Že pripravljene omake lahko hrani dodajo ostro pikantnost ali le kanček arome, zato nam prihranijo veliko časa in denarja, obrok pa spremenijo v pravo eksplozijo okusov.

Pri kuhanju gre velikokrat tudi za eksperimentiranje z različnimi začimbami in omakami, zato so za prave gurmane omake bistveni dodatek vsake dobre jedi, saj lahko vsako jed dvignejo na novo raven. Lahko pa z njo tudi popravimo kakšen manjši spodrsljaj. Če je jed prekisla ali preveč začinjena, jo lahko "popravimo" s kremnimi in sirovimi omakami ali prelivi.

Jedi, pri katerih ne gre brez dobre omake

Foto: Shutterstock

Vsi vemo, da so solate boljše s prelivi, sicer so le polna skleda zelenjave. Ob pečenki prija žlička hrena, ki ne sme manjkati na velikonočni pojedini, prav tako je pomembna priloga k mesu tudi gorčica, ki jo uporabljate lahko tudi za pripravo različnih marinad. Ko postrežete ocvrte jedi, ne pozabite na hladno majonezo iz svežih rumenjakov ter sončničnega olja, ki se odlično poda kot priloga pri vseh vrstah jedi, še posebej v francoski solati.

Izberite pravo omako:

Za pripravo vrhunskega burgerja potrebujete dobro burger omako. Foto: Shutterstock

Kebabi ne bi bili tako slastni brez prave kebab omake, ki jo lahko dodamo jufki, falaflu, pa tudi pečenemu mesu in zelenjavi. Lahko jo uporabimo tudi kot namaz ali pa kot pomako ob različnih priložnostih. Za pripravo vrhunskega burgerja potrebujete dobro burger omako, ki poveže okuse v tej slastni klasiki. Svoje kulinarične dosežke lahko nadgradite s kapljico ostre čili omake, ki je primerna za azijske in tudi zahodne jedi ter prigrizke vseh vrst.

Meso in zelenjava na žaru včasih potrebujeta malce dodatne pomoči, saj šele s pravimi BBQ-omakami in domačim kečapom postanejo prave specialitete. BBQ-omako lahko namažete na rebrca, jo nakapljate po natrgani svinjini, namažete po sendviču ali burgerju ali pa jo uporabite kot pomako za pomfrit in piščančje fingerse.

Izberite pravo omako:

Ob mehiških jedeh ne sme manjkati nacho omaka. Foto: Shutterstock

Pravo mehiško pojedino lahko ustvarite z nacho in cheddar omako, ki jo lahko uporabite kot dodatek na pici, v burgerjih, pri jedeh z žara in seveda pri vseh mehiških dobrotah, kot so tortilje, takosi in buritosi. Nacho omake se dobro ujemajo s krompirčkom, zelenjavo in mesom. Tudi tatarska omaka, ki je narejena iz majoneze z dodatkom kislih kumaric, kaper in čebule, je zelo priljubljena. Odlično se poda k pečenim ali ocvrtim ribam, ocvrti zelenjavi, pečenkam in preostalim ocvrtim dobrotam.

Slovensko podjetje Tina, ki se lahko pohvali z bogato izbiro najrazličnejših omak in prelivov in je za svoje izdelke že prejelo tudi mednarodno priznanje Superior Taste Award, pripravlja omake za najzahtevnejše jedce, ki prisegajo na kakovost, slovensko izdelavo in izjemen okus.

Z mislijo na vse, ki se prehranjujejo vegansko, so poleg klasičnih omak izdelali tudi pet kremastih veganskih omak z bogatim okusom. Zaradi velikega povpraševanja po njihovih izdelkih so svoje omake zdaj ponudili tudi v spletni trgovini, kar bo navdušilo vse, ki zahtevajo slovensko kakovost omak Tina.

Tudi navaden večerni prigrizek je lahko nekaj več, če si zraven privoščimo omako. Foto: Shutterstock

Izberite pravo omako:

Kakovost in dober okus, ki ga priznajo vrhunski kuharji in sommelierji Dokaz, da je vredno skrbeti za vrhunsko kakovost in izjemen okus izdelkov, so mednarodna priznanja Superior Taste Award. Priznanja podeljuje mednarodni inštitut International Taste & Quality Institute (iTQi) iz Bruslja. Z zvezdicami Superior Taste Award so bile nagrajene majoneza v tubi (dve zvezdici), tatarska omaka v tubi (ena zvezdica) in nacho omaka v plastenki (ena zvezdica). Priznanje Superior Taste Award je certifikat, ki ga mednarodni inštitut podeljuje prehranskim izdelkom in pijači, ki jih je pozitivno ocenila komisija vrhunskih kuharjev in sommelierjev. Od leta 2005 so ocenili že na tisoče izdelkov iz več kot sto držav.

Družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo

V podjetju Tina, d. o. o., so specializirani za proizvodnjo delikatesnih izdelkov. Začetki družinskega podjetja segajo v leto 1987, ko sta lastnika in ustanovitelja Anton Šalej in Martina Božič v Nasovčah odprla majhno obrtno delavnico. Iz nje je sprva dišalo po mnogim najbolj poznanem rumovem loncu in kompotih ter preostalih marmeladah. Kasneje sta program razširila še na predelavo šampinjonov in oliv, kislih kumaric ter paprik in drugih vložnin. Pozneje so začeli pripravljati zahtevnejše izdelke, kot so majoneze, tatarske omake, gorčice, hren, ketchup in nacho omake. Ti izdelki danes predstavljajo nosilno poslovno področje podjetja. Leta 2010 so se preselili v novo zgrajeni poslovni objekt v obrtno cono Potok pri Komendi.

V svojem obratu lahko izdelajo velika naročila tako za domače kot tudi tuje kupce in tako so kos zahtevam trga in potrošnikov. Njihove izdelke lahko najdete pri skoraj vseh trgovcih, pokrivajo dobršen del gostinstva. Njihove izdelke je namreč mogoče najti tudi v večjih pakiranjih (HoReCa), velik delež proizvodnje pa tudi izvažajo. Od zdaj naprej so njihovi izdelki na voljo tudi preko spletne trgovine.

Učinkovit sistem vodenja kakovosti

Njihove najpomembnejše vrednote ostajajo kakovost, varnost proizvodov in zadovoljstvo odjemalcev. Vzpostavljen imajo učinkovit sistem vodenja kakovosti, s katerim zagotavljajo skladnost proizvodov z zahtevami zakonodaje, trgov, kupcev in potrošnikov. Visoko kakovost in varnost živil vzdržujejo z izvajanjem obvez standardov HACCP, IFS Food in ekološke predelave ter z njihovim certificiranjem.