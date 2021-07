Nagradna igra: podarjamo inovativne slovenske izdelke

Na slovenskih prodajnih policah smo pozdravili nove, slastne, h itro pripravljene, praktične in zdrave obroke, ki vas lahko spremljajo vsepovsod. Boom Box ovsene granole, kaše, napitki in keksi imajo poln okus, čeprav nimajo čisto nič dodanega sladkorja. Pa tudi umetnih arom ne. Pokajo od dragocenih žitaric brez glutena , bogate so z vlakninami in primerne za vegane, saj 100-odstotno temeljijo na rastlinskih sestavinah. Namen ustvarjalcev produkta je, da vam dokažejo, da je lahko tudi obrok brez dodanega sladkorja resnično okusen.

Izdelki Boom Box predstavljajo svet noro okusnih kombinacij, ki vas bodo prepričale, da je za vaše prihodnje malice, zajtrke in večerje poskrbljeno. Izdelki Boom Box so dokaz, da zdrava prehrana ni dolgočasna, da ni nujno draga in da za pripravo zdravega obroka ni treba imeti ogromno časa. Obstaja namreč zelo slastna in živahna alternativa. Boom Box ustvarja drugačno zgodbo o zdravi prehrani.

Boom Box je bil ustvarjen z mislijo na to – da z majhnimi koraki z uravnoteženo prehrano začnemo uvajati spremembe, ki bodo izboljšale kakovost našega življenja. Izdelki Boom Box vam resda ne bodo dali supermoči, še zmeraj bo treba v službo z avtomobilom, se zbujati z budilko in se stuširati vsak dan. Bo pa vsakodnevna rutina (o)vseeno boljša!

Glavna zvezda? Oves!

Da bi ustvarili drugačno zgodbo z uravnoteženo prehrano, so ustvarjalci k sodelovanju povabili nutricioniste, ki so jim z veseljem posodili svoje znanje, da bi vam pomagali nadgraditi vsakdanji jedilnik. Nutricionisti so v Boom Box umestili glavno zvezdo – oves.

A zakaj je ravno oves glavna zvezda vseh izdelkov Bom Box? Odgovor je kratek in jedrnat. Ker je poln vlaknin, mineralov in beta glukana. Vklaplja se v vse diete in je blagodejen za prebavo. Da je oves res kralj, v potrditev kimajo številni – nutricionisti, športniki, vegani. Vsi, ki stavijo na zdravo prehrano, stavijo na oves. Ker oves nima glutena, ima pa vitamine, minerale, vlaknine in antioksidante, lahko postane odličen obrok kadarkoli v dnevu. Bolj ga poznate, raje ga imate.

Ko zdrava prehrana dobi barvo in okus!

Z izdelki Boom Box se vam ni treba odreči okusu, popolnoma spremeniti življenjskega sloga ali žrtvovati ogromno časa, da jeste zdravo. Če želite narediti dobre spremembe, so dovolj tudi majhni in preprosti koraki. Ko postane Boom Box vaš vsakodnevni spremljevalec, dobi "zdravje" odličen okus in privlačen vonj.

Z nutricionisti so razvili točno to, kar potrebujete, na način, da v tem tudi uživate. V izdelke so vključili čisto vse, kar potrebujete, primerni so tako za odrasle kot otroke, najlepše pa je, da se med seboj odlično dopolnjujejo.

Za jutro, (p)opoldne in večer

Zdravi in srečni si želimo biti vsi, Boom Box pa je tu, da ti pri tem cilju pomaga tudi takrat, ko nimaš časa – torej vsak dan. Hitro pripravljeni, praktični in zdravi obroki vas lahko spremljajo povsod.

Zjutraj, ko z eno roko polniš torbo in z drugo zajemaš žlico fine kremaste kaše; opoldne, ko ni časa za dolgo kosilo in postaviš na delovno mizo sladico slastne granole; popoldne, ko v avtu začutiš, da nujno potrebuješ nekaj sladkega in v hipu izprazniš vrečko – zdravih! – ovsenih piškotov, ali pa zvečer, ko potrebuješ kozarec kremastega napitka polnega okusa.

OVSENE KAŠE BOOM BOX

Recite zdravo kaši, ki je rekla adijo sladkorju! Ovsene kaše vas popeljejo v deželo, kjer so jutra počasna in kjer kave nikoli ne zmanjka. Vse, kar potrebujete, so velika žlica, ovseni napitek in prazna skleda.

Fine ovsene kaše razveseljujejo s kar štirimi različnimi okusi. Razvajajte se s kombinacijo banane, čokolade in lešnikov, jabolka in cimeta, gozdnih sadežev in mandljev ter jagod in chia semen. Ko pa se srečajo čokolada, banana in lešnik ter ovseni rastlinski napitek, dodanega sladkorja in dodanih umetnih arom sploh ne potrebujete.

Ovsene kaše Boom Box se odlično vklapljajo v vsak vaš urnik, saj je priprava popolnoma preprosta. Skupaj z ovsenimi napitki poskrbi za "boombastičen" uvod v dan in že zjutraj napolni baterije ali pa poskrbi za zdravo malico. Proizvajalci so imeli v mislih obe priložnosti: za uvod v dan so kašo zapakirali v veliko 300-gramsko pastelno embalažo, ki vas bo počakala v domači kuhinjski omarici, na delo ali potep pa lahko vzamete priročno 60-gramsko pakiranje, ki gre v katerikoli nahrbtnik ali torbo in zadostuje ravno za okusen obrok. Mmm, kako je prijetno, ko zajemate življenje in kašo z veliko žlico!

OVSENI NAPITKI BOOM BOX

Če v svojo kavo še vedno zlivate mleko, je čas, da spoznate napitek Boom Box! Kremast. Brez dodanega sladkorja. Kralj vaših prihodnjih kavic. Vedno je dober čas tudi za slastne ovsene napitke, ki so topli za pocrkljati in ohlajeni za osvežiti. Okusite pravo ovseno harmonijo in ustvarjajte slastne kombinacije tudi z drugimi izdelki Boom Box. V kavici, kaši, sladicah, z granolo ali pa čisto brez vsega v tvojem najljubšem kozarcu in tvoji najlepši skodelici.

Ovseni napitki so narejeni na 100-odstotno rastlinski osnovi. Ustvarjalci so krave pustili čisto pri miru in skrenili z mlečne ceste na prvo polico vašega hladilnika. Izberete lahko svoj najljubši okus – lešnike, mandlje, eksotični kokos ali ovseno klasiko z dodatkom kalcija – in se pripravite na ljubezen na prvi požirek.

OVSENI PIŠKOTI BOOM BOX

Bi kdo piškote? Sladke, a brez dodanega sladkorja, polne vlaknin, a dovolj majhne za vsako torbico in žep.

Vas kdaj sredi dneva zagrabi neustavljiva lakota ali želja po sladkem? Spoznajte svojega novega zaveznika v obliki slastnih keksov, ki najdejo prostor v šolskih torbah, elegantnih torbicah in poslovnih kovčkih. Zvrhana vrečka piškotov, vaša roka in minutka za odmor. Pa jih že ni več!

Ovseni keksi preženejo volčjo lakoto in izpolnijo potrebe po zdravi in kakovostni malici tudi takrat, ko zanjo zares nimate časa. Ker so zapakirani v ne le priročne, ampak tudi lepe pastelne embalaže, bodo hoteli enega tudi vaši prijatelji – a prepričani smo, da ne bo ostalo le pri enem.

Pa okusi? Za prste obliznit! Keksi z brusnicami, kakavom, kokosom ali navadni ovseni keksi so polni vlaknin in narejeni za slasten užitek! Ko vam naslednjič "pade sladkor", sezite po njih in v trenutku ustavite željo po sladkem z grižljajčki brez dodanega sladkorja.

P. S.: Neprestano seganje v vrečko po "repete" je tukaj popolnoma upravičeno.

GRANOLA BOOM BOX

Spoznajte še popolnoma ovsene granole, ki – obogatene z izbranimi dodatki – poskrbijo za vnos pozitivne energije in popolno doživetje okusov. Granola se lahko na vašem jedilniku znajde tako za zajtrk kot kosilo ali večerjo; je odličen slasten prigrizek, ki ga lahko v svoji skledici uživate samostojno ali pa z dodatkom napitkov Boom Box. Vaše brbončice bodo vesele "boombastičnih" kombinacij: eksotičnega kokosa in svežih gozdnih sadežev, izbrane mešanice mandljev in čokolade ter oreščkov, kjer se bahajo lešniki, indijski oreščki, mandlji in ameriški pekani. Tudi granola je na voljo v dveh praktičnih pakiranjih za vse priložnosti – 300 g in 60 g.

Ni vam treba začeti jutri; Boom Box je tu že danes. Hitro, okusno in zdravo.