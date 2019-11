Na Petrol po jedilni servis iz porcelana Rosmarino!

Elegantna dovršenost, kakovost in domačnost so tri stvari, na katere prisega vsaka ženska, ki želi, da se njena družina doma dobro počuti, prav tako pa so to tri stvari, ki označujejo nov program za najbolj zveste stranke Petrola.

V obdobju od 21. 10. 2019 do 9. 2. 2020 bo na Petrolovih bencinskih servisih že navsezgodaj in do poznega večera dišalo po sveže pečenem kruhu Žito. Pečenega ali kot mešanico za pripravo kruha doma vam ga bodo PODARILI ob vsakem nakupu izdelkov Rosmarino, ki se tokrat predstavlja z linijo kakovostnega porcelana Rosmarino Cucina Bianca, s pekači in drugimi kuhinjskimi pripomočki za kuhinjo, kar do 65 odstotkov ugodneje!

Vrhunski porcelan Rosmarino Cucina Bianca doma na vaši mizi

Vsaka gospodinja stremi k atraktivno pripravljeni in pogrnjeni mizi. Z vrhunsko linijo porcelana Rosmarino Cucina Bianca lahko to dosežete povsem preprosto, in to vsak dan!

Navdušeni boste nad dovršenim dizajnom, snežno belino in klasično eleganco.

Gladek in sijoč porcelan bo dodal vaši mizi nekaj posebnega, kar bo navdušilo tako domače kot vaše goste.

Pri Rosmarinu so tokrat pomislili prav na vsak položaj v kuhinji. Porcelanasti izdelki so na voljo v različnih oblikah: veliki krožniki za glavne jedi in jušni krožniki za serviranje juh ali enolončnic, lončki oziroma skodelice za čaj ali kavo ter desertni krožniki za serviranje sladic. Na voljo sta tudi majhna porcelanasta servirna skleda za solate ali kosmiče in večja solatna porcelanasta skleda za serviranje solat in drugih prilog h glavnim jedem.

Bogatemu porcelanastemu asortimentu so pri Rosmarinu dodali še dva pekača iz karbonskega jekla z neoprijemljivim premazom: pekač za šarkelj, v katerem boste z lahkoto pripravili tudi druge sladice, ter ozki pekač, ki je idealen za peko kruha (tudi iz Žitove mešanice za ovseni kruh s semeni). Za popolno pomoč pri serviranju ali pripravi hrane niso pozabili niti na priročen leseni mlinček, primeren za poper, sol ali začimbe, ter leseno rezalno desko, izdelano iz bambusovega lesa, uporabljate pa jo lahko tako doma kot tudi na piknikih na prostem.

1. Premišljena izbira materiala - vsak material ima svoje lastnosti, posebnosti, prednosti in slabosti. Še vedno velja, da je porcelan eden od najbolj trpežnih materialov in zato najboljša izbira.

2. Izbira barve - najbolj hvaležna je bela barva, saj jo je enostavno uskladiti, prav tako je hrana na belem krožniku veliko bolje vizualno predstavljena.

3. Oblika - manj je več. Priporočamo nakup oblik, ki so brezčasne, kajti hitro se zgodi, da se posameznih oblik naveličamo in tako prehitro zavržemo še uporabne krožnike ali skodelice.

Vrhunska kakovost po dosegljivi ceni!

Menite, da v vašo kuhinjo porcelan ne spada, ker je krhek, predrag in zato za vas nedostopen? Nič od tega ne drži! Če se porcelan znajde domala v vseh restavracijah na mizah gostov, smo prepričani, da porcelanasti izdelki spadajo v vsak slovenski dom!