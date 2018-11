Na krožniku kar trikrat tedensko #VIDEO

V videu preverite, kaj so nam o testeninah povedali naključni sogovorniki in zakaj prisegajo prav na italijanske testenine Barilla.

Testenine spadajo med glavne stebre lahke sredozemske prehrane. Odlično nas nasitijo, pripravimo jih lahko čisto po svojem okusu, predvsem pa so narejene res hitro.

Po podatkih mednarodne organizacije za testenine vsak Italijan na leto poje kar 26 kilogramov testenin. Sledijo Tunizijci, Venezuelci in Grki. Slovenci imamo še kar nekaj možnosti za izboljšanje svojega "rezultata". Po podatkih portala Statista jih pojemo le 6,4 kilograma na leto. Vseeno pa jih obožujemo. So naša prva izbira, ko je treba pripraviti hiter in slasten obrok.

Kot smo ugotovili v anketi med naključnimi mimoidočimi, se testenine na naših krožnikih znajdejo v povprečju kar trikrat tedensko. Težko verjamemo, da jih premaga kakšno drugo živilo. Med našimi sogovorniki po priljubljenosti daleč prednjačijo špageti in tunina omaka.

Vsaka oblika zahteva svojo pripravo

Medtem ko kupci lahko izbiramo med več kot 600 različnimi oblikami testenin, moramo vedeti, da se prav vsake ne podajo k določeni omaki ali prilogi. Špagetov zato praviloma ne pripravljamo z bogatimi zelenjavnimi omakami, najdrobnejši makarončki pa nikakor ne smejo pristati drugje kot v juhi.

Dolge, tanke testenine se najbolje odrežejo z redkejšimi omakami, debeli špageti pa dobro uravnotežijo bogate mesne omake. Kratki in votli makaroni so odlični, če želimo hkrati v enem grižljaju zajeti testenine, žličko omake in koščke mesa oziroma zelenjave.

To so seveda samo priporočila kulinaričnih strokovnjakov. Za uživanje v popolnem krožniku italijanskih dobrot potrebujemo samo najboljše testenine in vrhunske omake. Pri Barilli jih že dolgo pripravljajo z izvrstnim občutkom za potrošnika in okolje, zato jim lahko zaupamo, da bo naš obrok testenin zares okusen.

Koliko testenin na osebo?

Testenin ni nikoli preveč, a vseeno je dobro vedeti, kakšno količino moramo pripraviti, da bomo vsi siti. Upoštevajmo apetit naših jedcev in količino drugih prilog, juh in solat pri obroku.

Za majhne porcije, kot na primer za predjedi, moramo vzeti približno 50 gramov suhih testenin na osebo. Za glavni obrok pa bo dovolj, če na osebo namenimo od 70 do 80 gramov suhih testenin.

Obvezno al dente

Kot so nam zaupali tudi sogovorniki v anketi, je skoraj vsem najbolj všeč priprava al dente oziroma tako, da so testenine čvrste na ugriz. S testeninami Barilla to sploh ni težko, saj je že osnovna surovina za pripravo testenin takšna, da na koncu dosežejo nepremagljivo čvrstost.

Testenine Barilla so izdelane iz pšenice vrste durum, ki jo izbirajo glede na vsebnost beljakovin z več glutena. Zaradi tega in zaradi kompaktnosti zdroba testenine Barilla med kuhanjem ohranjajo čvrstost in odličen okus ter ostajajo al dente.

Z dodajanjem vode in gnetenjem se beljakovine povežejo med seboj in ustvarijo mrežo glutena, ki potem ujame zrna škroba. Več ko je beljakovin in bolj ko so se sposobne povezovati med sabo, bolj bodo testenine obstojne med kuhanjem in lažje bodo ostale al dente.

1. pravilo kuhanja al dente: uporabimo veliko vode – en liter vode na sto gramov testenin.

2. pravilo: solimo šele, ko voda zavre. Priporočamo sedem gramov soli na liter vode.

3. pravilo: ko se sol stopi in voda res vre, v lonec stresemo testenine in jih prvi dve minuti pogosto premešamo.

4. pravilo: do konca kuhanja jih premešamo le občasno.

5. pravilo: do konca jih skuhamo v ponvi skupaj z omako, zato da vpijejo vse okuse omake.

Ali ste vedeli? - Testenine al dente imajo nizek glikemični indeks, kar pomeni, da se prebavljajo dlje časa. Zato smo dlje časa siti. - Testenine so odličen vir ogljikovih hidratov. - Po podatkih mednarodne organizacije za testenine vsak Italijan na leto poje kar 26 kilogramov testenin.

Barilla misli tudi na okolje

Ker se vedno več potrošnikov raje odloča za izdelke, ki so do okolja prijazni, temu trendu sledi tudi Barilla s svojim trajnostno naravnanim proizvodnim kmetovanjem (Barilla Sustainable Farming). Pri proizvodnji testenin želijo zmanjšati emisije toplogrednih plinov za do 30 odstotkov.

Vpliv svojih izdelkov na okolje merijo z metodologijo, imenovano analiza življenjskega kroga (LCA). V ta namen so razvili okolijsko deklaracijo izdelka (EPD).

Pozorni so na:

- Izvor pšenice: Lani so kar 180 tisoč ton pšenice durum pridobili iz učinkovitejših in bolj trajnostnih oblik kmetovanja. Letošnji cilj je doseči 250 tisoč ton.

- Transport pšenice: Njihova pšenica potuje z vlakom. Leta 2016 so približno 83 tisoč ton pšenice durum prepeljali s 75 vlaki.

- Embalažo: Embalažo izdelkov Barilla je mogoče stoodstotno reciklirati. Karton, v katerem so pakirane testenine, izvira samo iz gozdov, s katerimi se gospodari skladno z naprednimi mednarodnimi standardi trajnostnosti: FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) in SFI (Sustainable Forestry Initiative).

Že več kot 20 let si prizadevajo, da bi zmanjšali vpliv embalaže na okolje. Leta 2007 so uvedli inovativno orodje za osveščeno načrtovanje pakiranja – Barilla LCA Packaging Designer, ki primerja različne rešitve in med njimi zbere najbolj trajnostno.

- Barve: Karton potiskajo s tiskarskimi barvami na rastlinski osnovi in z nizko stopnjo migracije, kar pomeni, da ne izločajo nevarnih onesnaževal. Spoštovanje narave je ena od vrednot, ki jim je najbolj pri srcu.

- Vodo za izdelavo omak: V obratu v Rubbianu blizu Parme, kjer vsako leto izdelajo več kot 60 tisoč ton omak, jim je uspelo zmanjšati porabo vode za približno 16 odstotkov na vsak kilogram končnega izdelka.

- Energetsko varčnost: Nenehno posodabljajo obrate in si sistematično prizadevajo za zmanjšanje porabe električne energije, ki je vse več kupujejo iz obnovljivih virov. Emisije ogljikovega dioksida so zmanjšali za približno 50 odstotkov na vsak kilogram končnega izdelka.