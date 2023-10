Na festivalu TOP VINO by EVINO več kot 1.600 obiskovalcev v dveh dneh

Oglasno sporočilo

Letošnji TOP VINO by EVINO festival, ki je 1. in 2. oktobra potekal na Ljubljanskem gradu, je obiskalo več kot 1.600 ljubiteljev vin in žganih pijač, največ zanimanja med razstavljavci pa so poželi šampanjci.

Foto: Žiga Intihar

Obiskovalci so lahko poskušali vina in žgane pijače več kot 110 različnih blagovnih znamk ter uživali v kulinarični ponudbi treh izjemnih ponudnikov hrane – restavracije Strelec (chef Igor Jagodic), gostilne Pri Danilu (chefinja Nina Čarman) ter Kmetije Pr’ Lukčevih (suhe mesnine).

"Občutki po TOP VINU so fenomenalni, neverjeten nivo vinskega znanja in strokovnih vprašanj. Današnji dan je dokaz, da imamo v Sloveniji radi vino in da se želimo o njem učiti. Presrečen sem nad dejstvom, da smo na naš mali slovenski trg pripeljali kar 40 tujih vinarjev, ki so si vzeli čas za klepet z našimi gosti," je po prvem dnevu festivala povedal idejni oče festivala TOP VINO Gašper Čarman, direktor Evino in lastnik blagovne znamke Vina Gašper.

Foto: Žiga Intihar

V nedeljo, na prvi dan festivala, sta bili organizirani tudi dve delavnici za izpopolnjevanje znanja o vinih; znanje sta delila Mateja Gravner ter Marjan Simčič. Mateja Gravner je udeležence popeljala po bogati družinski tradiciji in skozi tri letnike znamenite Gravnerjeve rebule (2000, 2006 in 2013) ter dva letnika Rosso Breg (2007 in 2009). Marjan pa je udeležence popeljal po vinogradih opoke in z njimi raziskoval posebnosti linije Opoka (Sauvignon Vert Opoka 2019, Rebula Opoka 2020, Sauvignon Opoka 2021, Chardonnay Opoka 2021, Modri Pinot Opoka 2018 in Merlot Opoka 2018).

1 / 2 2 / 2

Marjan Simčič je po festivalu povedal: "Vabilu na TOP VINO so se tudi sredi trgatve odzvali vinarji iz celega sveta, kar mislim, da do zdaj pri nas še nobenemu ni uspelo narediti. Vajen sem dogodkov najbolj eminentnih vinskih kritikov in lahko rečem, da se je s tem dogodkom Slovenija dokazala, da lahko organizira vinski dogodek na izjemnem nivoju. Poklon Gašperju in celotni ekipi!"

Foto: Žiga Intihar

Prav posebno obletnico letos praznujejo Gašper vina, in sicer deseto. Ob tem jubileju je bila na festivalu postavljena tudi razstava Gašper Wines, na kateri so bili razstavljeni posamezni letniki vin Gašper – Rebula Selekcija in Cabernet Franc Selekcija z etiketami priznanih slovenskih umetnikov Mihe Štruklja, Tobiasa Putriha, Ane Sluga, Dušana Mandiča in najnovejši med njimi, ki sta delo Staša Kleinndiensta.

Foto: Žiga Intihar

Na dogodku so največ zanimanja zagotovo poželi šampanjci, prvi med njimi Pol Roger, vina Bordeauxa – Chateau Pontet Canet, Chateau Calon Segur ter novosti v EVINO portfoliu iz francoske Burgundije – Domaine Faiveley in italijanskega Piemonta Aldo Conterno, Vietti, La Spinetta ter druge slavne kleti Italije, Španije in Portugalske.

Tudi slovenski vinarji, ki so predstavili kar nekaj novosti, so bili z obiskom zelo zadovoljni. Premierno so obiskovalci lahko poizkusili več kot 80 vin, med njimi zagotovo izstopata Gašper Rebula Selekcija in Cabernet Franc Selekcija, ki prihajata na police v tem mesecu.

Festival je obiskala tudi estradnica Ivana Šundov in povedala: "Zelo mi je všeč, da se vse skupaj odvija na Ljubljanskem gradu, ker mislim, da je najboljši ambient, ki so ga lahko izbrali na ta čudovit sončen dan. Lepo je videti, da se predstavljajo tudi druge države, sama priznam, da imam zelo rada dobre francoske šampanjce. Pol Roger me je navdušil!"

Foto: Žiga Intihar

TOP VINO by EVINO ni zgolj mednarodni vinski festival. Sledi tudi modernih trendom na področju miksologije in žganih pijač, kar dokazuje več kot 30 blagovnih znamk domačih in tujih proizvajalcev. Predstavili so se premium gini, kot sta Nordes in Gunpowder, Monologue kuharskega chefa Tomaža Kavčiča, pa tudi viskiji, rumi, vodke, konjaki, armagnjaki, italijansko žganje, srbsko in slovensko žganje ter vedno bolj popularna tequila in mezcal.

"Danes sem kar ganjen, saj sem že dolgo na tej sceni in vem, kako smo orali ledino na področju kulinarike in vina, spomnim se prvih naših skupnih potovanj v Francijo. Zelo sem vesel, da sem del tega, da sodelujem z Evinom, da sem Gašperjev prijatelj in da sem danes tukaj," so besede, s katerimi je festival sklenil Jure Tomič iz restavracije Debeluh.

Naročnik oglasnega sporočila je TOP VINO by EVINO.