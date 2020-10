Mr. Simpatikus razkril svoj skrivni recept za moč

Na koncu bo vse v redu

"Svoj temperament brusimo vsak dan, vse do zadovoljivega cilja. In na koncu bo vse v redu. Če ni v redu, potem še ni konec," je eno od vodil v njegovem življenju. Mr. Simpatikus, kot ga še danes kličejo občudovalci, je tudi po končani karieri še vedno v odlični formi, saj redno trenira in vzgaja novo generacijo naslednikov. In kaj je skrivnost vrhunskega treninga? Dejan prisega na preprost, a učinkovit pripomoček – kolebnico, brez katere za boksarje preprosto ni treninga ali ogrevanja pred tekmo. Povedal je, da je ta pomembna zaradi začetne minimalne kondicije in agilnosti. "Za boksarje pa tudi zato, ker lahko s kolebnico redno menjaš oziroma loviš ritem. Več ko zahtevaš od kolebnice, bolj zahtevna je tvoja motorika." Če želite tudi vi izboljšati motoriko in kondicijo, si oglejte spodnji video z Dejanovim nasvetom za vadbo.

Pika na i po aktivnem dnevu

Dejana smo ujeli ravno po dopoldanskem treningu, zato je beseda nanesla na kosilo, ki ga je ta dan nameraval pripraviti. Kot pravi, je še iz časov, ko je treniral na "na polno", ohranil navado, da mora biti njegovo kosilo lahkotno in uravnoteženo, a hkrati okusno. Ker mu poleg boksarskega ringa domač teren predstavlja tudi kuhinja, nam je zaupal recept za slasten pečen krompir s tunino v naravnem soku.

Za eno osebo boste potrebovali:

2 pločevinki tunine Rio Mare Natura (56 g)

200 g krompirja

eno čebulo in strok česna

100 g češnjevih paradižnikov

vejico rožmarina

30 g oljčnega olja

20 g masla

sol

Krompir skuhamo, odcedimo, olupimo in narežemo na rezine. Čebulo narežemo na tanke rezine, češnjeve paradižnike pa na polovičke. V ponvi raztopimo maslo in kanček olja, dodamo vejico rožmarina ter popečemo čebulo in krompir do lepe zlatorjave barve ter vse skupaj začinimo s soljo. V ponvi na preostanku olja popečemo česen, dodamo paradižnike in nekaj minut dušimo. Ponovno začinimo s soljo, dodamo tunino in nemudoma postavimo na ogenj. Tunino damo na krompir in okusen obrok za prvake je pripravljen.

Najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec, jadralski šampion Vasilij Žbogar in sinonim slovenskega boksa Dejan Zavec so združili moči v novi kampanji za globalno znano blagovno znamko tunine Rio Mare. Ta spodbuja funkcionalno prehranjevanje ob športni aktivnosti, zahvaljujoč izdelkom Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura, ki so bogati z beljakovinami, vitaminom B12 in fosforjem. Popolna izbira so za vse, ki želite biti v formi in se počutiti lahkotno, ne da bi se ob tem odrekli dobremu okusu.

Maja, Vasilij in Dejan bodo v prihajajočih tednih prek družbenih omrežij delili svoj športni vsakdan, tako da bodo vsi športni navdušenci z njimi opravljali virtualne treninge, ponavljali vaje za krepitev telesa ter spoznavali njihove najljubše recepte s tunino Rio Mare, ki jim bo pomagala ostati v formi.

