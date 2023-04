Mojstrica za sladice tokrat preseneča z eksotičnim receptom #video

Na Siol.net bomo skupaj z znanimi slovenskimi kuharskimi mojstri, ki svoje znanje, ideje in recepte radi delijo s sledilci na spletu, predstavili nekaj nenavadnih jedi z rižem Zlato polje. Mojstrica za sladice, ustvarjalka receptov in kulinarična navdušenka z nami deli zanimiv recept, ki v sebi skriva klasično sestavino, a nas preseneti s pravo eksplozijo okusov.

Zavitek iz solate, riža in rakcev z omako

Sara Rutar, ki ustvarja pod blagovno znamko Miss Sara Sweets, je pripravila bogate zavitke iz solate, riža in rakcev z omako. Uporabila je riž Zlato polje Arborio.

Sestavine za dve osebi:

Foto: Sara Rutar Arborio

Arborio od 300 do 400 ml vode

ščep soli

drobnjak

listi zelene solate

400 g očiščenih repkov kozic

1 korenček

pol pora

2 žlici sojine omake

2 stroka česna

svež ingver

Za solato:

Foto: Sara Rutar

1 zeleno jabolko

mlada čebula

od 2 do 3 žlice grškega jogurta

žlica medu

limonin sok

2 žlici sojine omake

žlička arašidovega masla

Priprava:

Riž skuhamo po navodilih in ga ohladimo.

Foto: Sara Rutar V segretem voku na hitro popražimo na trakce narezano korenje in por, nato dodamo nasekljan česen, ingver, odtaljene kozice in dodamo sojino omako. Vse skupaj pražimo toliko časa, da so kozice pečene.

Za solato na tanke rezine narežemo rdeče zelje, jabolko, nato pa naredimo še preliv iz jogurta, medu, sojine omake, limoninega soka in arašidovega masla.

Po potrebi solimo.

V velike liste solate nadevamo žlico riža, nekaj kozic z zelenjavo in nekaj solate. Zavijemo in postrežemo.

Jed je super za tople dni, saj je lahka, ampak kljub preprostosti in hitri pripravi prava eksplozija okusov.

