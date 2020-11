Martinovo, kot ga še ni bilo: letos brez množičnih prireditev

Sredi novembra, ko obeležujemo martinovo, je obdobje, ko se vegetacijska doba umiri in se v naravi bliža zimski počitek. To pa je tudi čas mladega vina, v katerega je povrel mošt.

Dogajanje ob martinovem običajno pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovih mladih vin. Čeprav letos zaradi novega koronavirusa ob martinovem ne bo velikih prireditev, kakršnih smo bili vajeni v preteklosti, to še vedno ostaja največji praznik vseh, ki živijo od grozdja in vina.

Foto: Iztok Medja (www.slovenia.info)

Letos martinovanje doma in prek spleta

Namesto tradicionalnih martinovanj so se letos ponekod po Sloveniji odločili za spletne oblike praznovanj. Na Facebookovi strani Visit Ptuj se že nekaj dni ob zgodovinskih zgodbah o ptujskem vinarstvu ter s kulinaričnimi namigi z vinskimi nasveti in oceno letnika predstavljajo lokalni vinarji, danes opoldne pa bo spletno občinstvo nagovorila tudi vinska kraljica.

V Mariboru, kjer se vsako leto na martinovo zbere največja množica ljudi, so letos na zavodu za turizem zbrali nabor predlogov, kako preživeti Martinov teden, piše STA. Med drugim vabijo na pohodniško pot svetega Martina z aplikacijo Maribortour, obiskati pa je mogoče tudi spletno vinoteko Hišo Stare trte, kjer lahko izbirate med več kot 170 vini. Ne nazadnje pa vabijo, da si ljubitelji martinovega naročijo na dom ali prevzamejo pri izbranem gostincu Martinov meni.

Tudi v Lendavi so vinsko kapljico tamkajšnjih vinarjev oplemenitili z digitalno različico ter jo predstavili z videoposnetki in s pogledom z njihovega zdaj že znamenitega stolpa Vinarium. V promocijski kampanji so ustvarili deset posnetkov, ki predstavljajo posamične vinarje v njihovem domačem okolišu.

V Turizmu Ljubljana pa so prednost pred vinom dali martinovim jedem. Na spletnem portalu Gourmet Ljubljana so objavili nasvete in trike ljubljanskih kuharskih mojstrov in pozvali k naročanju martinovih jedi v ljubljanskih gostinskih lokalih. Tudi tradicionalni festival November Gourmet Ljubljana se letos zaradi epidemiološke situacije odvija na spletu.

Foto: Iztok Medja (www.slovenia.info)

Kacin: Letos pogoji za martinovanje niso optimalni

Medtem ko se epidemiološke razmere pri nas počasi izboljšujejo, vladni govorec Jelko Kacin opozarja, da bo za nadaljnji razvoj dogodkov ključna sreda. Pri tem je spomnil tudi na martinovo. Kot je dejal, letos niso optimalni pogoji za martinovanje.

"Vino bo vsekakor nastalo, ampak vse, ki ste nameravali na martinovanje, še enkrat opozarjam, da je vikend, ki je pred nami, izjemno, izjemno občutljiv, kar zadeva epidemiološko situacijo. Ne želimo, da bi se nam zgodil zdrs, ne želimo, da bi te ugodne rezultate in trende, ki jih imamo v zadnjih dneh, čez ta vikend kakorkoli ogrozili," je poudaril.

