"Dokaz, da Štajerci ne vržejo puške v koruzo"

Kmalu po koncu letošnje trgatve je drugi val okužb z novim koronavirusom zaprl gostinske lokale in hotele. Ne le zaposleni v teh panogah, v škripcih so se znašli tudi vinarji s polnimi kletmi, ki svojega pridelka nenadoma ne morejo prodati sicer največjim kupcem.

Odpadli so tudi vsi veliki dogodki od vinskih sejmov do festivalov, med njimi tudi tradicionalna predstavitev mladih vin iz Štajerske, ki jih pod enotno blagovno znamko z duhovitim imenom Pubec (fant po štajersko) že nekaj let ponuja vrsta tamkajšnjih vinarjev. A "pubeci" se niso predali, ampak so mlada vina na trg poslali tudi letos ter se osredotočili na spletno prodajo, osebni prevzem na njihovih domačijah in trgovine.

Letos je v projekt Pubec povezanih 23 vinarjev: Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vina Doppler, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinogradništvo Frešer, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vinogradništvo Jaunik, Vina Joannes, Vino Kolar, Vina Kramer, Vino Leber, UM FKBV – Meranovo, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Vina Toplak in Vino Valdhuber.

Letošnja letina obeta

Ravno letošnje za mnoge težavno leto je prineslo odlično vinsko letino, pravi Leonida Gregorič, vodja laboratorijev pri KGZS Maribor, ki bdi nad kakovostjo štajerskih mladih vin. "Glede na zelo ugodne razmere v času dozorevanja grozdja na Štajerskem imamo letos možnost pokušine zelo kakovostnih mladih vin," je povedala, "imajo izrazito sortno aromatiko, v okusu so prijetno sveža, iskriva, pitna in harmonična."

Z letnikom 2020 je zelo zadovoljen tudi Borut Cvetko, pobudnik projekta Pubec. "Novi letnik znova dokazuje, da je Štajerska prestolnica najboljšega vina, da Štajerci ne vržejo puške v koruzo in se ne zadovoljijo z zeleno trgatvijo," je dejal, "v teh časih nam ne preostane drugega, kot da stopimo skupaj na način, da ostanemo narazen in kozarce dvignemo v krogu svojih najbližjih."

