Martinova pojedina, ki prinaša nove dimenzije okusov

Druženje ob martinovem je tradicija, ki v številnih domovih predstavlja ne le trenutek za uživanje ob okusni hrani, temveč tudi priložnost za krepitev družinskih vezi in prijateljstev. Na ta dan, ko po stari ljudski navadi "mošt postane vino," se mize napolnijo s sveže pripravljenimi dobrotami. Za marsikoga je prav martinova pojedina ena najbolj pričakovanih slavnostnih jedi leta. Ob bogatem pečenem mesu in okusnih prilogah, kot so rdeče zelje, krompir in mlinci, se skrivnost za najboljši kulinarični rezultat skriva v začimbni mešanici s katero lahko tudi iz običajnih sestavin izvabimo kar največ okusa.