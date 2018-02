Legendarna Kraševa prodajalna po 65 letih odhaja s Čopove

Bonboniera Kraš na Čopovi ulici v Ljubljani, ki že slabih 20 let ohranja svojo nespremenjeno notranjost, ob tem pa že 65 let tudi nekdaj razširjeno trgovsko prakso - prodajo izza pulta - se v kratkem seli. Sredi marca bo nostalgična prodajalna, bolj sodobna, vrata odprla v bližini zdajšnje lokacije.

V Kraševi prodajalni na Čopovi diši po čokoladi. Zunaj je oblečena v temen les, z rjavo pa je opredeljena tudi v notranjosti. Napolnjena je s sladkarijami, ki vam jih izbrane, kot so to počeli nekoč, pripravi prodajalka izza pulta, na njeno zgodovino ob notranji opremi in izdelkih na policah spominjajo tudi stare kovinske embalažne škatle.

Razstavljene so iz različnih obdobij, v prostoru pa tako kot vse okoli njih ustvarjajo povezavo med preteklostjo in sodobnostjo.

Kraševa prodajalna bombonov in čokolad: zunaj oblečena v temen les, je z rjavo opredeljena tudi v notranjosti. Foto: Ana Kovač

Prostor s tradicijo

Na tem mestu je Kraševa prodajalna namreč že 65 let. Gre za "prostor s tradicijo, v katerem smo ohranili dolgoletno prodajo izza pulta," pravi direktorica Krašcommercea Karmen Pangos.

Trgovino so zato večkrat obiskale tudi skupine otrok iz vrtcev in šol, ki so jim predstavili nekdanjo prodajno prakso, tudi pripoveduje sogovornica.

V Kraševi prodajalni so ohranili prodajo izza pulta. Foto: Ana Kovač

Izdelki s preteklostjo: Kjerkoli že, ki-ki povsod (Bilo kuda, ki-ki svuda) se lahko spominjamo napisa na bombonih ki-ki, medtem ko bronhije že dolgo spremlja slogan 'lažje je dihati' (lakše se diše). Čokoladice Živalsko cesarstvo in 505 s črto pa so tudi legende med sladkarijami našega prostora. Foto: Ana Kovač

Bomboni, čokolade in piškoti v staromeščanski stavbi

A ikonična Kraševa trgovina se v kratkem seli, saj jim je konec prejšnjega leta z lastnikom prostora, Novo Ljubljansko banko (NLB), potekla pogodba. Na razpisu, na katerem so izbirali novega najemnika, pa niso bili uspešni.

Zato bodo sredi marca novo prodajalno odprli v bližini, na Slovenski 28, kjer je imela prej prostore prodajalna pekovskih izdelkov Backwerk.

Odgovora na vprašanje, kdo se bo po novem naselil v pritlične prostore nekdanje Mestne hranilnice ljubljanske, stavbe, ki je bila zgrajena med letoma 1903 in 1904, iz NLB nismo prejeli.

Stare Kraševe embalaže na Čopovi. Foto: Ana Kovač

Bajadere so na prodajlnih policah od leta 1954, medtem ko griotte na primer nastajajo po recepturi, stari 90 let. Foto: Ana Kovač

Tema prostora: čokolada

"Kraševa Bonboniera na Slovenski 28 bo urejena v sodobnem slogu, s toplimi barvami čokolade v kombinaciji z belo. Pridih tradicije v prostoru bodo dodali oboki staromeščanske hiše, poleg samopostrežbe pa tudi prodaja izza pulta," načrte predstavlja Karmen Pangos.

Novi Krašev prostor bo tako v duhu z današnjim časom, vendar s svojimi stalnicami – izdelki z zgodovino.