KuhajDoma #OstaniDoma: Hitro, enostavno, s preprostimi sestavinami

Recepte, ki jih je pripravila Ana Žontar Kristanc, avtorica uspešnega bloga Anina kuhinja, lahko popolnoma prilagodite sestavinam, ki se skrivajo v vaši shrambi, in tako s svojim kulinaričnim ustvarjanjem navdušite vso družino.

Preprosta pogača s tunino in sezamom

Za beljakovinsko bogat zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo, si privoščite odlično pogačo s tunino in sezamom. Ana kot odličen vir beljakovin v svojih jedeh uporablja tunino Rio Mare, ki jedi obogati s prijetno nežnim okusom. Pogačo si lahko privoščite z vloženo zelenjavo ali s svojim najljubšim namazom, odlična pa je tudi brez prilog.

Pogačo pripravite v večji ponvi s premerom 24‒26 cm, potrebovali pa boste:

4 žlice sezamovih, makovih ali sončničnih semen (če semen nimate, ta korak izključite),

3 x 80 g tunine Rio Mare v oljčnem olju ,

, 4 žlice olja iz pločevink tunine,

4 jajca,

8 žlic moke (navadne, pirine, črne ali polnozrnate),

8 žlic vode,

1/3 čajne žličke soli

in, če želite: čajno žličko svežega/suhega drobnjaka.

Postopek priprave preverite TUKAJ.

Toast kruh in bogat sendvič s tunino

Za vse ljubitelje kruha je Ana pripravila preprost recept za toast kruh, odličen je za pripravo okusnih sendvičev. K njegovi pripravi lahko povabite tudi otroke, ki vam lahko pomagajo pri tehtanju, mešanju ali pri končni pripravi sendviča. Sendvič obogatite s tunino Rio Mare Natura ali Leggero, ki s svojo visoko vsebnostjo beljakovin pripomoreta k rasti in vzdrževanju mišične mase, preostale sestavine pa lahko prilagodite sestavinam, ki se skrivajo v vašem hladilniku.

Za hlebček toast kruha potrebujete:

500 g svetle pirine moke (ali navadne ali črne)/lahko tudi 250 g polnozrnate moke in 250 g navadne moke,

250‒280 ml tople vode,

1/2 kocke svežega kvasa ali vrečko suhega kvasa,

1 zravnano čajno žličko soli,

1 čajno žličko medu ali sladkorja.

Za bogat sendvič s tunino potrebujete:

1x 80 g tunine Rio Mare Natura ali Rio Mare Leggero,

ali 1 žlico majoneze, kremnega sira ali kisle smetane,

2 kisli kumarici (ali eno vloženo papriko),

1 kuhano jajce,

kot možnosti: zeleno solato, regrat, motovilec, drugo zelenjavo

Postopek priprave preverite TUKAJ.

Preprosta rižota s tunino in grahom

Ste si v teh dneh napolnili kuhinjske omarice z grahom in ne veste, kako bi ga porabili? Preprost način je priprava okusne in kremaste rižote, ki vam bo za kuhanje vzela manj kot pol ure. Grah lahko zamenjate s katerokoli drugo konzervirano zelenjavo, na primer čičeriko, koruzo ali fižolom, za popestritev okusa pa dodajte tunino Rio Mare v oljčnem olju s pekočo papriko ali katero drugo tunino Rio Mare, ki jo imate pri roki. Ustvarjajte z živili, ki jih imate na voljo, in pričarajte vrhunsko večerjo za vso družino.

Za rižoto, ki bo nahranila štiri lačna usta, potrebujete:

1/2 večje rumene čebule,

3 x 80 g tunine Rio Mare v oljčnem olju s pekočo papriko (ali katerekoli druge tunine v olju),

(ali katerekoli druge tunine v olju), 280‒300 g riža arborio (ali kateregakoli srednjezrnatega ali dolgozrnatega riža),

600‒800 ml jušne osnove ali vode,

1 dcl mleka – če želite,

3 pesti zamrznjenega ali konzerviranega graha (ali koruze, čičerike, fižola),

sol in beli poper po okusu,

1/5 čajne žličke suhega peteršilja in

če želite: 2‒3 žlice naribanega parmezana.

Postopek priprave preverite TUKAJ.