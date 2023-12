Kraljica prazničnih dni

Foto: Celjske mesnine

Ko zadiši po mladosti

V decembrskih dneh, ko veliko časa preživimo v zaprtih prostorih in je zunaj zgodaj tema, se mnogi v mislih radi odpravijo na potovanje po spominih. Okraševanje novoletne jelke in druge družinske tradicije pričarajo tople spomine, ki nas povežejo z našimi koreninami. Vsaka podrobnost, ki nas popelje v otroške dni, plete toplino in ljubezen v naših srcih. Taka podrobnost je tudi Kraljica mortadela iz Celjskih mesnin.

Le kdo se ne spomni legendarne reklame, v kateri melodično zazveni besedilo: Mimimimi – kraljica mortadel? Ob tej melodiji lahko kar okušamo tisti mehak, ravno prav nežen, a hkrati poln in sočen okus po Kraljici mortadeli.

Praznujte s srcem

Okus mortadele je poseben, a vseeno tak, da je priljubljen v najširšem krogu ljudi. Prileže se ob vsaki priložnosti. Je del kulinarične ponudbe na porokah in se odlično poda tudi k sendviču s kajzerico, ki ga lahko vzamemo s seboj na sprehod v naravo ali celo smučanje.

Kraljico mortadelo lahko narežete na majhne kocke in jo postrežete kot predjed ali kot prigrizek ob koktajlih, na kocke narezano lahko dodate testeninam, mešanim solatam ali pitam. Lahko jo narežete na tanke rezine, tanjše, kot so rezine, bolj slastne so, še posebej ob sveži rezini kruha.

Izberite mortadelo Kraljico Kraljica mortadela je salama s tradicijo, ki jo pri njeni izdelavi v Celjskih mesninah ohranjajo še danes. Gurmanski užitek ob Kraljici mortadeli ni le okusno doživetje, ampak potovanje skozi zgodovino in tradicijo. V vsaki rezini se odraža spoštovanje do narave in dediščine, ki se prenaša iz roda v rod. Če si želite res dobro in na tanko narezanih rezin mortadele, lahko izberete pakirano, že narezano mortadelo, lahko pa v delikatesi naročite, da vam želeno količino sveže narežejo. Z večjim ali manjšim kosom Kraljice mortadele lahko pripravite marsikatero slastno jed, pri kateri potrebujete mortadelo v kockah. Poiskali smo kar nekaj receptov, ki vključujejo mortadelo in so primerni za okusne praznične jedi ne glede na to, ali iščete idejo za hladno predjed, prilogo ali glavno jed.

Obogatite praznike s tradicijo

Mortadela je odlična izbira za gurmane in celo najbolj slavnostne dogodke. Poleg postrezite kruh brez dodatkov, še rajši kajzerico. Dobro se poda k zelo raznoliki paleti hrane in vin. Kombinirate jo lahko s krekerji, sirom, olivami, kaprami, svežo zelenjavo, morda celo gorčico in hrenom.

Pri izbiri vina je za k mortadeli najbolje izbrati lahko in sveže vino, ki ne bo preveč prekrilo nežnega okusa te salame. Če imate radi rdeče vino, izberite nežno rdeče. Pomembno je, da vino ne prevlada nad okusom mortadele, temveč ga le dopolni in popestri. S pravo kombinacijo hrane in vina boste dosegli harmonijo okusov, ki bo navdušila vaše brbončice.

Z nekaj ustvarjalnosti lahko z mortadelo številnim jedem dodate tisto pravo piko na i, zaradi katere vas bodo vsi gostje spraševali, kaj je tista vrhunska sestavina, ki bogati jedi na mizi. V nadaljevanju preverite tri ideje, kako Kraljico mortadelo vključiti v vaš naslednji kuharski podvig.

Sestavine:

3 bučke – zelene, srednje velike

3 bučke – zelene, srednje velike 1 jajce

20 g parmezana (Grana Padana)

120 g Kraljice mortadele v kosu

peteršilj

muškatni orešček

sol

poper

olivno olje

2 rezini sira

Priprava:

Kupimo tri srednje velike bučke (cukete), jih dobro umijemo in v slani vodi kuhamo pet minut. Nato jih odcedimo in pustimo, da se ohladijo. Bučke prerežemo na pol in jih z žlico izdolbemo, da dobimo čolničke. Polovico mesa, ki smo ga izdolbli, na drobno sesekljamo, zmešamo z stepenim jajcem, parmezanom in na kocke narezano Kraljico mortadelo. Dodamo sesekljan peteršilj in za noževo konico muškatnega oreščka. Solimo in popramo. Pekač namažemo z oljem, vanj zložimo bučke, jih pokapljamo z oljem in jih pokrijemo s sirom. Približno 20 minut pečemo na 200 stopinj Celzija.

Sestavine:

4 večji krompirji

4 večji krompirji 10 dag naribanega parmezana (Grana Padana)

1 dl mleka

muškatni orešček

5 rezin Kraljice mortadele

sol

poper

2 rezini sira

Priprava:

Krompir v olupkih skuhamo do mehkega, olupimo in narežemo na tanke rezine, lahko uporabimo neolupljenega kot za pire in musaka bo sočnejša. Pekač namažemo z maslom in na dno naložimo polovico krompirja ter malo posolimo. Zmešamo mleko (mleko lahko dodamo ali nadomestimo s sladko smetano). Mortadelo narežemo na trakove in jih položimo na krompir. Prekrijemo z drugo polovico krompirja, malo posolimo in polijemo s preostankom sirovo-mlečne zmesi. Na vrh narežemo še sir in v pečici zlato rjavo zapečemo (približno slabe pol ure na 180 stopinj).

Sestavine:

400 g testenin

400 g testenin 1 kos velike rdeče mesnate paprike

300 g mortadele v kosu (narežemo na koščke)

150 g ovčjega sira

1 žlica olja

3 žlice olivnega olja

2 žlici jabolčnega kisa

1 ščepec soli, popra in sesekljanega peteršilja

Priprava:

Testenine skuhamo v slani vodi. Skuhane splaknemo z mrzlo vodo, dobro odcedimo, stresemo v skledo in zmešamo z olivnim oljem. Papriko očistimo in narežemo na kvadratke ter v kozici popečemo na olivnem olju. Dodamo še pet žlic vode, solimo in popramo ter deloma pokrito dušimo pet minut. Na koncu dodamo žlico kisa in odstavimo. Mortadelo in ovčji sir narežemo na približno centimeter velike kocke, jih dodamo k testeninam, in čez polijemo še dušeno papriko ter peteršilj. Po želji in okusu še kisamo, premešamo in ponudimo.