Kako poiskati svojo pravo jutranjo rutino?

Zbudimo se eno uro pred začetkom službe in se v naglici uredimo ter s hitrim prigrizkom v eni roki in torbico v drugi že hitimo v pisarno. V službi se predajamo delu, sprejemamo vedno nove in nove naloge, ki nas občasno spravljajo v obup, čeprav nam je delo večinoma v zadovoljstvo. Že v ponedeljek nam je jasno, da bomo ob koncu tedna obležali popolnoma izčrpani in da sploh ne bomo dosegli vseh ciljev tega tedna.

Kako bi se lahko brez odvečnega stresa izvlekli iz vsakodnevne zmešnjave, ki nam povzroča preglavice? Osredotočimo se na jutranjo rutino. Večerne in jutranje rutine nam pomagajo do uspeha. Postali bomo učinkovitejši, naše misli bodo bistrejše in naše delo bo dobilo nov smisel. Nič več se ne bomo spotikali skozi dan, na koncu pa bomo videli, da nam je uspelo dokončati vse najpomembnejše stvari.

Za začetek poiščimo štiri preproste navade

Ljudje si ustvarjamo različne rutine – to so zaporedja aktivnosti, od katerih ne odstopamo. Nekaj nam jih vcepijo med vzgojo, kot sta umivanje in prhanje, za nekatere pa pride čas pozneje v življenju.

Vse, kar potrebujemo, je kanček discipline. Od tega, kako začnemo jutro, je potem odvisno, kakšen bo ves dan. Če do zdaj še nismo usvojili svoje prave jutranje rutine, poskušajmo najti štiri navade, ki nam bodo pomagale do vsakodnevnega zadovoljstva.

Skrivnost uspešnega dneva

Jutranja rutina določa počutje skozi ves dan. To je tisti čas v dnevu, ko se popolnoma osredotočimo nase, ne glede na to, kako neuspešen je bil včerajšnji dan in kako grozno veliko opravkov nas čaka danes. Jutranja rutina nas v vsakodnevnem vrtiljaku življenja ohranja pri pameti. Če smo prezaposleni, je to samo še en razlog več, da jo resnično potrebujemo.

S seznama 20 navad si za začetek lahko izberemo štiri. Vsekakor ni smiselno, da si jih izberemo preveč. Jutranja rutina nam namreč ne bi smela vzeti nekaj ur, saj gre za rutino, ki je omejena na jutro, torej bo pol ure več kot dovolj, da se pred nami odpre čudovit, izpolnjen dan.



Najprej popijmo velik kozarec vode.

Takoj pospravimo posteljo.

Prezračimo stanovanje.

Čim prej naredimo 20 sklec, za začetek smo lahko s koleni oprti na tla.

Pojejmo uravnotežen zajtrk.

Spijmo skodelico črne kave Black&Easy, ki je pripravljena prej kot v eni minuti.

Odpravimo se na hiter jutranji tek – kilometer oziroma 15 minut teka bo za začetek povsem dovolj. Lahko se tudi rahlo razgibamo.

Pospravimo kuhinjski pult, da nas ob prihodu domov počaka brezhibno čista kuhinja.

Pripravimo si toplo kopel.

Oprhajmo se s hladno vodo.

Zapišimo nekaj stavkov v dnevnik.



Izberimo si določeno temo in o njej poskusimo napisati približno 200 besed.

V poseben zvezek si zapisujmo stvari, za katere smo res hvaležni.

Naredimo hiter urnik obveznosti za ta dan.

Pripravimo si oblačila – tudi če delamo od doma, se lepo uredimo.

Nekaj minut posvetimo meditaciji.

Preverimo novice.

Poskrbimo za domače rastline.

Poskrbimo za hišne ljubljenčke.

Ko se odločimo za štiri aktivnosti, ki nam najbolj "dišijo", vztrajajmo približno en mesec. Kmalu bomo spoznali, ali smo našli pravo kombinacijo, saj se bo pojavila pozitivna sprememba v počutju. Če je ne bo, si izberimo kaj drugega.

Ni nujno, da postanemo tudi bolj učinkoviti, glavno je, da smo zadovoljni s svojim dnem.

Ko nam bo uspelo v vsakodnevno rutino vplesti pripravo prave črne kave, bomo resnično zmagali. Po skodelici kave Black&Easy bo naš dan ena sama uspešnica – počutili se bomo izpolnjene, močne, zadovoljne in pred nami ne bo več nobenih ovir.