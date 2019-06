Kako na pikniku nasititi tudi vegetarijance in vegane? #video

Druženje ob žaru naj ne bo omejeno samo na mesojedce, saj lahko z nekaj razmisleka in idejami nasitite tudi vegetarijanske in veganske prijatelje. S tem ne bodo zadovoljni le oni, ampak bo piknik dobil dodatne razsežnosti in več gurmanskih užitkov tudi za vse preostale.

Pomislite na več popečene zelenjave, dodatne solate, popečen krompir in različne namaze. Z vsem tem bo piknik veliko okusnejši.

Od ananasa na žaru do veganskih čevapčičev

Poleg mesa na žaru lahko popečete še:

različno zelenjavo: bučke, cvetačo, papriko, korenje, jajčevce, koruzo itd.,

sadje: ananas, marelice, nektarine itd.,

tofu, s katerim lahko v kombinaciji z bučkami in papriko naredite vegi nabodala, in

veganske čevapčiče. Te ponuja več različnih proizvajalcev, edine slovenske pa je pred kratkim predstavila priljubljena blogerka Tereza Poljanič, ena od najbolj prepoznavnih slovenskih kulinaričnih blogerk.

"Ker smo že dodobra v poletju, ves čas opažam, da so ljudje v zagati, ko pripravljajo piknike in imajo obiske, ki niso ravno mesojedi. Zato sem se odločila, da je skrajni čas dokazati, da je vegi žar lahko še kako okusen in raznolik," pravi Tereza in dodaja, da je prepričana, da bo njena linija, ki med drugim vključuje tudi polpete, prepričala marsikaterega mesojedca.

Veganske dobrote z žara popestrite z veliko sezonsko solato, francosko solato z vegansko majonezo in krompirjevo solato. Na mizo postavite še nekaj veganske majoneze in druge različne namaze, kot je na primer humus.

Nasveti za lažjo vegansko kuhinjo

Veganstvo ne pomeni nujno, da se morate nečemu odreči, raje pomislite, kaj vse lahko obrokom dodate, in poskusite nekaj novega, česar prej še niste. Dovolite si raziskovati nove okuse in živila, ki jih prej niste dodajali svojim obrokom.

Nekaj nasvetov, kako poskusiti z vegansko prehrano:

