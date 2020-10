Kako izbrati pravi kozarec za vino?

Oglasno sporočilo

Ustvariti vrhunsko vino je umetnost, umetnost pa je tudi izbira keliha, kozarca in dekanterja, ob katerih bo vino zasijalo v svojem polnem sijaju. Ročno izdelani vinski kelihi so obvezna oprema vsakega oboževalca vin. Poskrbite, da boste s pravilno izbiro keliha polaskali izbranemu vinu.

Pravilna izbira kozarca za maksimalno uživanje v vinu

Pravi kelihi so tisti, pri katerih uporabnik zavonja in okusi prav tisto, kar želi vinar pri vinu poudariti.

Vinski program Steklarne Rogaška je ustvarjen pod vplivom tradicije ter dopolnjen z odličnostjo steklarskih mojstrov, ki svoje spretnosti prelijejo v vrhunske kristalne vinske kelihe s pomočjo in znanjem enologov.

Izjemni kristalni kozarci Steklarne Rogaška imajo moč, da dodobra spremenijo vonj in okus vina, da ta še bolj zablesti v vseh svojih notah. Izberite primeren kelih za svoje izbrano vino in naj kozarec oziroma kelih laska vsem senzoričnim lastnostim vina. Dovolite jim, da se v polnosti razvijejo. Kako pomembna je izbira pravilnega kristalnega keliha za popolno vinsko izkušnjo, vedo tudi v nekaterih vrhunskih restavracijah v Sloveniji, med katerimi so tudi takšne z Michelinovo zvezdico, ki že uporabljajo kelihe Steklarne Rogaška.

Dobro vino bo ostalo dobro le v pravem kozarcu

Da boste z izbiro pravilnega kozarca glede na izbrano vino njegov okus in vonj še bolj poudarili, smo za vas zbrali nekaj nasvetov, kako izbrati primeren kozarec za vino ter na katere podrobnosti morate biti pozorni ob izbiri vinskega kozarca.

Kozarec mora biti na peclju , da vina s prsti ne segrejemo.

, da vina s prsti ne segrejemo. Izdelan mora biti iz tankega brezbarvnega stekla , da lahko pride do izraza barva vina.

, da lahko pride do izraza barva vina. Kozarec mora biti tanek za še večje uživanje ob stiku kozarca z ustnicami, ki jih bo tak kozarec nežno pobožal še pred stikom z žlahtnim vinom.

za še večje uživanje ob stiku kozarca z ustnicami, ki jih bo tak kozarec nežno pobožal še pred stikom z žlahtnim vinom. Pri rdečem vinu izberemo čim večjo oz. širšo čašo, da povečamo površino, kjer se vino prezrači. Ko kisik kemično reagira z vinom, se subtilno okrepita okus in aroma, izkustvo okušanja pa postane bolj intenzivno. Poznavalci razvijajo še bolj sofisticirane čaše s pogreznjenim dnom, ki ob vrtenju vina v kelihu dodatno pospeši zračenje. Prav takšna je serija Armonia .

. Bela vina ne potrebujejo toliko zračenja, saj so lažja in z več svežine. Za ohranitev svežine in čistoče okusa izberite vinski kozarec z manjšimi "usti".

Kozarec za peneče vino naj bo dolg in tanek, saj bo tako poudaril fino cvetico in bogastvo okusa. Mehurčki bodo ob tem v flavti dlje časa.

Kozarec mora biti tudi lahek, da lahko v svoji rokah občutite težo izbranega vina. Takšna je serija ARIA, ki je lahka kot peresce, saj tehta le 140 gramov.

Različne oblike vinskih čaš torej omogočajo, da se senzorične lastnosti vina v polnosti razvijejo. Očesu privlačno oblikovanje ni dovolj, da lahko kelih za vino uvrstimo med vrhunske izdelke za uživanje vina. Tudi material in sama izdelava sta pomembna dejavnika, saj bo le najodličnejše steklo odkrilo pravo barvo vina, dolgi in elegantni peclji bodo obogatili izkušnjo, ko bomo kelih zavrteli v roki, tanek in prefinjen rob čaše pa bo pobožal naše ustnice, še preden se jih bo dotaknilo žlahtno vino.

Za najdrznejše smo razvili serijo Expert Y – vino v skrbno oblikovanih čašah razvije in izrazi cvetico ter polnost okusa. Serija je na voljo v transparentni ali črni barvi, saj črno steklo doda kanček misterioznosti. Popoln izbor za moderen življenjski slog.

Nasvet za hiter poizkus: nalijte svoje najljubše vino v skodelico za kavo, navaden kozarec za pivo ali sok in eleganten vinski kelih. Poskusite vino zavrteti v roki in se osredotočite na senzorične lastnosti vina, ko boste pili. Poskusite, presenečeni boste, koliko več arome vino razvije v za to namenjenem vinskem kelihu.

Uživanje v pitju starejših vin

Kultura uživanja vina se ne konča pri pravilni izbiti vinskih kozarcev. Kako cenimo vino, se odraža tudi z uporabo dekanterjev.

Mlada vina prelijemo v dekanterje nekaj ur pred postrežbo in jim s tem damo možnost, da razvijejo polnejši okus, ki bi ga sicer pridobili z nadaljnjim staranjem v steklenici. Steklenico hitro obrnemo na glavo in izlijemo vsebino, tako da se ta čim bolj prezrači. Tako se bo vino prezračilo, še preden ga bomo natočili v kelihe (kjer pa ga z vrtenjem keliha dodatno prezračimo).

Pri starih vinih se z dekantiranjem ognemo motnosti vina zaradi usedlin, ki so se s časom nabrale v steklenici. Prelijemo jih tik pred serviranjem, počasi in pazljivo, da čim manj delcev preide iz steklenice.

Širok nabor dekanterjev oz. steklenic raznolikih oblik ponuja serija Aurea, kamor spadajo tudi elegantni vinski kelihi.

Trik za čiščenje dekanterja: Mnogi se uporabi dekanterjev raje izognejo z izgovorom, da jih je težko očistiti. Zadeva pa je bolj preprosta, kot si mislite. Stresite v dekanter pest surovega riža, dodajte toplo vodo in nekaj limoninega soka, citronke ali kisa ter dobro pretresite oziroma zavrtite dekanter. Obloge bodo hitro odstranjene, nato pa vsebino preprosto splaknete z mlačno vodo.

PRO TIP: Kelihov za vino nikdar ne čistite z detergentom za pranje posode. Ljudje z zelo občutljivimi brbončicami utegnejo zaznati neprijeten okus detergenta. Če kozarce splaknete z mlačno vodo kmalu po uporabi in jih obrišete z mehko krpo, se bodo lepo svetili, na njih pa ne bo ostankov zasušenega vina ali apnenca.

Štirje različni kozarci bodo popolnoma dovolj za začetnike

S štirimi različnimi vinskimi kozarci lahko načeloma pokrijete vse vinske stile.

Kozarec tulipanaste oblike: primeren za sveža, enoletna, bela vina. Izrazile se bodo sadnost, svežina, mladostnost. Enako je pri rdečih mladih vinih, kjer izberemo le nekoliko večji kozarec.

Malenkost večji kozarec tulipanaste oblike: primeren za okušanje zrelejših belih vin, ki so zorela v lesenih posodah pred stekleničenjem. Izberemo ga zato, ker zrelejša vina potrebujejo večjo prostornino, da se ob vrtenju kozarca sprostijo. Podoben kozarec izberemo tudi za rdeča vina.

Kozarec v obliki presekanega jabolka: primeren za popolnoma zrela in arhivska vina večinoma terciarnih arom. Poskrbimo tudi, da so kozarci na vrhu malenkost zoženi, da se vonjave združijo in zadržijo na nosu.

Kozarec za peneča vina, kot smo že omenili, je ozek in podolgovat.

Podajte se na pot spoznavanja vin in odkrivanja njihovih arom in si priskrbite vrhunske vinske kelihe, ki jih v Steklarni Rogaška še dandanes izdelujemo ročno. Ta mesec so izbrani vinski kelihi lahko vaši kar 25 odstotkov ugodneje.

Za še lažji izbor ustreznega keliha vabljeni, da obiščete prodajno-razstavne salone Steklarne Rogaška v Ljubljani, Kopru in Rogaški Slatini. V prodajalnah vas bodo za nakupe nad 100 evrov nagradili tudi s steklenico vrhunskega vina.

