Kaj se zgodi, ko Američanka poskusi balkanske specialitete? #video

Američanka Mea in Srb Vladislav Milanović sta z vlogom The Milanovic's (Milanovića) nova uspešnica na YouTubu. V videih razpravljata o svojem vsakdanjem življenju, pa tudi o kulturnih razlikah, s katerimi se srečujeta kot zakonca, rojena v različnih državah.

Največ ogledov imajo videi, v katerih Vladislav oziroma Vlad ženi Mei predstavlja različne vidike svoje domovine, od jezika do hrane. Pred nekaj meseci sta navdušila z videom, v katerem je Mea pokušala srbske prigrizke - smokije in plazma piškote (prvi je niso navdušili, drugi pa zelo), pred kratkim pa sta posnela nadaljevanje, v katerem Vlad Mei predstavi srbske oziroma balkanske specialitete.

Na jedilniku so bili gurmanska pleskavica (s sirom in slanino), gibanica oziroma pita s sirom, pasulj, šopska solata, čevapčiči ter dve torti, ena s piškoti jaffa in druga pa s plazmo, za žejo sta poskrbela z rakijo in najbolj znano srbsko znamko gazirane vode.

Najmanj je Meo navdušil pasulj, a le zato, ker ne mara fižola, je poudarila. Všeč sta ji bili obe mesni jedi, a je gurmanska pleskavica po njenem mnenju premagala čevapčiče. Najbolj pa sta ji bili všeč šopska solata in gibanica s sirom. Nedvomno pa je vrhunec posnetka trenutek, ko Mea pogumno "zvrne konkreten odmerek" rakije. Kaj se zgodi? Zavrtite posnetek na 16 minut in 50 sekund.

