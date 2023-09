Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu

Oglasno sporočilo

30. septembra bo v Kobaridu v dolini Soče spet dišalo. Prihaja že 10. Jestival okusov in umetnosti , ki letos praznuje skupaj z dnevom Biosfernega območja Julijske Alpe. Prav neverjetna pestrost narave barva paleto okusov na krožnikih. Jestivalski meniji pri kobariških gostincih so na voljo od 8. septembra do 8. oktobra, vrhunec dogajanja pa bo v soboto, 30. septembra, v Kobaridu na kulinarični in umetniški tržnici, ki bosta polni lokalnih dobrot in izdelkov izpod spretnih rok ustvarjalcev doline Soče.

Foto: 2Lindens Photography

Jestival, ki ga navdihuje narava doline Soče

Jesen je idealna za obisk doline Soče, saj so razgledi, temperature in okusi prav v tem letnem času najbolj radodarni. Ena najlepših alpskih dolin sveta je že dolgo med najbolj priljubljenimi in zaželenimi destinacijami Slovenije in Evrope. To, da lahko sredi visokogorja ujamete razgled in vonj po morju, je edinstveno v svetovnem merilu. Podnebje prispeva k aromatičnim okusom sirov in drugih dobrot, krog pa se sklene na krožnikih. Izjemno raznovrstnost narave na prepletu Alp in Mediterana je prepoznal tudi Unesco in Biosferno območje Julijske Alpe že pred 20 leti uvrstil v druščino posebnih območij, kjer narava in ljudje odgovorno sobivajo.

Foto: 2Lindens Photography

Jestival najprej tradicionalno od 8. 9. do 8. 10. povezuje kobariške gostince, ki ponujajo jestivalske menije. 30. septembra pa se bo v središču Kobarida odvil Jestival okusov in umetnosti, na katerem bo dišalo po kobariških štrukljih, sirih in drugih poslasticah doline Soče. Kreacijam iz kuhinj se bodo pridružile tiste iz delavnic mojstrov ustvarjalnosti in umetnostnih obrti.

Praznik kobariških štrukljev in ustvarjalnosti

Jestival je poklon okusom in umetnosti doline Soče v času, ko se v naravi in na krožnikih slikajo najlepše barve jeseni. Od mleka, sirov in skute do divjih zelišč, gozdnih plodov in divjačine. Vse mojstrovine na krožnikih dišijo po naravi med Alpami in Mediteranom, ki jo zaznamujeta veter in tok reke Soče. Na Jestivalu kraljujejo kobariški štruklji. Vsaka družina jih pripravi malo drugače, po svojem skrivnem receptu, ki potuje skozi generacije, zato morate 30. septembra zagotovo poskusiti več porcij. Štruklji, polnjeni z nadevom iz orehov in rozin, so najboljši še topli, preliti s topljenim maslom in drobtinami.

Foto: Žiga Koren

Praznik mojstrov rokodelcev in umetnostnih obrti

Oglejte si program Jestivala. Ne zamudite kulinaričnih kreacij in izvirne ponudbe rokodelskih mojstrov. Na ogled, za pokušino in nakup bo na voljo vsa ustvarjalnost narave in mojstrov doline Soče, od slastnih sirov z zaščitenim geografskim poreklom iz doline Soče do sušenih mesnin in različnih vrst medu, medtem ko bo umetniška tržnica ponujala vse od nakita do naravne kozmetike.

Celotno dogajanje bo spremljal pester kulturni in glasbeni program. Od 11. do 17. ure si lahko na Volaričevi ulici 8 ogledate razstavo amaterskega slikarja Igorja Tratnika Obrazi Kobarida. Preizkusite svoje spretnosti na Delavnici polstenja za male in velike ob 15. uri. Od 15 do 18. ure bo pred trgovino Reinkarmika potekala tudi Izmenjevalnica oblačil.

Jestivalski meniji preslikajo najlepše barve jeseni na krožnike

Jesensko festivalsko dogajanje v Dolini Soče tradicionalno povezuje najboljše kulinarične ponudnike iz Kobarida in okolice, ki cel mesec, od 8. 9. do 8. 10., vabijo, da okusite njihove pisane Jestivalske menije. »V Turizmu Doline Soče smo ponosni, kako kobariški gostinci v svojih jestivalskih menijih vedno znova povežejo edinstven značaj na prepletu Alp in Mediterana. Od reke Soče do dvatisočakov Julijcev se jadranska sol meša z divje rastočimi zelišči in plodovi, ki jih uživajo naše krave, koze, ovce in divjad. Vse to se odraža na krožnikih. 30. septembra bomo Jestival okusov in umetnosti že 10. po vrsti praznovali s celodnevnim dogajanjem na Trgu svobode v Kobaridu«, je ponosen Marko Miklavčič, v. d. direktorja Turizma Doline Soče.

Ne zamudite svinjske ribice v testu s kraškim pršutom in sirom Tolminc iz Gostišča Jazbec, ličnic divjega prašiča na ta pravi polenti ali postrvi v škrtocu iz Hiše Polonka, ki je podmladek Hiše Franko. Jelenov hrbet s kremno polento bo kraljeval na krožnikih restavracije Postaja Poljana. Turistična kmetija Jelenov breg pod Matajurjem vsako leto postreže hišne dobrote na kosilu z razgledom. V restavraciji Topli val bodo razvajali z morskimi školjkami in ribami ter kobariškimi štruklji po receptu none Pepce. Ljubitelji mesa boste na svoj račun prišli tudi v Grill Restaurant Lipa, kjer bodo na izbiro telečji T-bone ali jagnječja zarebrnica in še kaj.

Foto: Žiga Koren

Jubilejnih 20 let Biosfernega območja Julijske Alpe

Letos Jestival praznuje skupaj z Dnevom Biosfernega območja Julijske Alpe, ki je že 20 let vključeno v svetovno mrežo območij Unescovega programa Človek in biosfera. Območje Julijske Alpe vključuje 10 slovenskih občin, ki si skupaj prizadevajo za ohranjanje ekosistemov in izjemne naravne pestrosti območja, spodbujajo gospodarski in kulturni trajnostni razvoj ter podpirajo lokalne proizvajalce in globalno skrb za naravo.

Foto: Jošt Gantar/Nea Culpa

Na Dan biosfernega območja Julijske Alpe, 30. septembra, bodo ob 17h potekale slavnostna podelitev certifikatov znaka kakovosti Triglavskega Narodnega Parka 2023, razglasitev ambasadorja biosfernega območja Julijske alpe 2023 in predstavitev razstave o vaških sirarnah (Latterie Turnarie). Veliki praznik v Kobaridu bodo z velikim večernim koncertom zaključili Hamo & Tribute 2 Love ob 19:00.

Tedni najlepših razgledov, pohodov in druženj v Dolini Soče

V Dolini Soče vas celo jesen čaka pisana paleta aktivnosti v naravi in okusov na krožniku. Vse do 8. oktobra se bodo zvrstili že 15. Festival pohodništva Dolina Soče, največji slovenski praznik pohodov in druženj z razgledi jeseni, ki se mu v zadnjem tednu pridružita še Jestival okusov in umetnosti 30. septembra v Kobaridu in FrikaFest, praznik pastirjev in sirarjev Doline Soče, 6. in 7. oktobra v Tolminu.

Ne zamudite festivalskega meseca, posvečenega ohranjeni naravi in pristnim okusom v Dolini Soče. Smaragdni sij reke bodo spet otoplile barve jeseni. Teh razgledov na prostem in na krožnikih zlepa ne boste pozabili. Se vidimo v Dolini Soče.

Program: Petek, 29. 9. 2023 ZELENA HIŠA - TIC KOBARID 16:00 Kulinarična delavnica: Zavestna ustvarjalnica žive kuhinje s hranljivimi lokalnimi sestavinami Sobota, 30. 9. 2023 TRG SVOBODE 11:00 Otvoritev Jestivala z dnevom Biosfernega območja Julijske Alpe 11:00—20:00 Tržnica izdelkov in pridelkov ter ponudba kulinaričnih dobrot 11:30 Nastop učencev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 12:00 Otroška predstava Mineštralala (Miškino gledališče) 12:45 Otroška delavnica Kreativčki (FulDoro) 13:00—15:30 Glasbeni nastop Ne joči pevec 14:00—14:30 Folklorna skupina Razor: nastop plesne, dramske ter pevske skupine 15:00 Delavnica polstenja za male in velike (MlekARTz) 15:00—18:00 Izmenjevalnica oblačil pred trgovino Reinkarmika V okviru dneva biosfernega območja Julijske Alpe: 17:00 Vokalna skupina Gadičke - podelitev certifikatov znaka kakovosti Triglavskega Narodnega Parka, 2023 - razglasitev ambasadorja biosfernega območja Julijske alpe, 2023 - predstavitev razstave o vaških sirarnah (Latterie Turnarie) 17:30 Glasbeni nastop Lukavi Luka in Šmentane muhe 19:00 Večerni koncert: Hamo & Tribute 2 Love ZELENA HIŠA - TIC KOBARID 30. 9.—27. 10. Razstava o vaških sirarnah (Latterie Turnarie) VOLARIČEVA ULICA 8 11:00—17:00 Obrazi Kobarida (razstava amaterskega slikarja Igorja Tratnika) Pri lokalnih gostinskih ponudnikih (Jestivalski meniji): 8. 9.—17. 9. Restavracija Postaja Poljana 8. 9.—8. 10. Restavracija Topli Val 8. 9.—8. 10. Hiša Polonka 8. 9.—8. 10. Gostišče Jazbec 8. 9.—8. 10. Turistična kmetija Jelenov Breg pod Matajurjem 8. 9.—8. 10. Grill Restaurant Lipa

