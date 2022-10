Festival čokolade v novem terminu prinaša ekskluzivne sladke dobrote

Oglasno sporočilo

Foto: Anton Unkovič

Opatija – Ekskluzivni čokoladni izdelki, vrhunske dobrote in atraktiven program bodo zaznamovali 16. Festival čokolade v Opatiji, ki bo potekal v novem terminu od 11. do 13. novembra. Tri dni v drugem koncu tedna v novembru bo Opatija postala "meka" za ljubitelje sladkih užitkov, ki jih čaka priložnostna ponudba, zasnovana posebej za to prireditev.



Osrednje dogajanje največje in najstarejše hrvaške prireditve, posvečeno vsem ljubemu živilu, sejem Čokoladna čarovnija v centru Gervais združuje več kot dvajset "craft" proizvajalcev čokoladnih slaščic, letošnja novost pa so družinska kmetijska gospodarstva s paleto čokoladnih izdelkov, ki bodo našli svoj prostor na prvem nadstropju opatijskega kulturnega centra.

Festival čokolade je prizorišče, kjer se promovira edinstvena ponudba izvrstnih blagovnih znamk iz Hrvaške in regije, ki imajo izviren pristop pri snovanju svojih čokoladnih stvaritev. Zato bodo na sejmu Čokoladna čarovnija predstavili ekskluzivno ponudbo redkih in težko dostopnih dobrot, prepoznavnih po presenetljivih in občudovanja vrednih okusih. Vrata centra Gervais bodo odprta v petek, 11. novembra, od 14. do 21. ure, v soboto, 12. novembra, od 9. do 21. ure ter v nedeljo, 13. novembra, od 9. do 19. ure.

Foto: Anton Unkovič

Čokolada bo našla svoje mesto tudi na menijih opatijskih restavracij, v ponudbi mestnih kavarn, a tudi v posebej oblikovanih tretmajih spa & wellness središč. Poleg gastronomskih užitkov obiskovalce čaka tudi bogat program. Pričakala jih bo razstava "Od kakavovih zrn do čokolade", na kateri bodo lahko iz prve roke videli transformacijo grenkih zrn v sladke dobrote. Teoretična znanja bodo lahko tudi sami uporabili v praksi na delavnicah za odrasle in otroke, na katerih jim bodo razkrili skrivnosti izdelave čokolade od začetka s kakavovimi zrni do končnega izdelka. Malčki se bodo še posebej zabavali na delavnicah slikanja na klasičnih čokoladnih ploščicah v retro slogo in na veseli foto točki Choco, medtem ko bodo atraktiven program zaokrožili nastopi priznanih glasbenikov. Obiskovalce čaka tudi posebno presenečenje – lahko bodo priča izdelavi obleke iz čokolade!

"Opatija in čokolada sta neločljivo povezani že več kot desetletje in pol, Festival čokolade pa spada med najbolj nestrpno pričakovane in obiskane prireditve. Letos bo potekal nekoliko prej, tako da bo festival okusna in vznemirljiva uvertura v razkošen decembrski advent. To bo sladki začetek atraktivnih dogodkov, ki vas čakajo do konca leta, ob neskončnih "izzivih za brbončice" v edinstveni in neprekosljivi ponudbi Čokoladne čarovnije, a tudi ob bogatem spremljevalnem programu," je dejala direktorica Turistične skupnosti mesta Opatija Suzi Petričić.

