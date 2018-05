Druženje za prste obliznit’

Dober piknik, ki smo ga skrbno načrtovali, je odlična priložnost za druženje v naravi ob dobri hrani in pijači. Da nam bo zabava ostala v lepem spominu, pripravimo vse, kar potrebujemo – od hrane do kuharskih pripomočkov, žara in začimb. Ne smemo pozabiti niti na veliko družabnih iger in zaščito proti soncu ter mrčesu.

Največ dela bomo imeli seveda s hrano, a če tukaj ne bomo popuščali, se nam bo skrb najbolj obrestovala.

Ko ocenjujemo količine, moramo upoštevati, da za vsako osebo na pikniku potrebujemo približno 300 gramov različnega mesa, enako količina zelenjave in 200 gramov omak, kot so gorčice, kečapi in ajvarji. Za otroške goste količine preračunajmo na polovico.

Pikniki so vrhunska priložnost, da svojim gostom pokažemo svoj občutek za dobro hrano in kuharske sposobnosti. Osnova za vsako vrhunsko peko na žaru so zares dobro meso in prave začimbe.

Ker nas vedno preganja pomanjkanje časa, se dobro založimo z vrhunskim mesom, ki je že pripravljeno za peko na žaru. Tako nam bo prihranjena priprava zrezkov, marinad, ražnjičev, čevapčičev in drugih slastnih mesnih dobrot, ki jih na nobenem pikniku ne sme manjkati.

Izbira različnih perutninskih jedi Perutnine Ptuj je zelo bogata. Mislili so na tiste, ki obožujejo piščančje meso v vseh možnih različicah – kot čevapčiče, navadna, fit in mini nabodala, pleskavice, steake in perutničke z različnimi marinadami in zelenjavnimi dodatki. Seveda niso pozabili niti na ljubitelje puranjega mesa, zanje so na voljo steaki, čevapčiči, pleskavice, tudi takšne s sirom in odlične klobasice.

Ponujamo nekaj predlogov, kako pripraviti nepozaben piknik za prste obliznit'.

Piščančja stegna na žaru …

S piščančjih stegen odrežemo samo odvečno kožo pri straneh, sicer je ne odstranjujemo. Odstranimo odvečne koščice, po dolgem ob glavni kosti na obeh koncih pa odrežemo robove, da dobimo slasten kos mesa, ki ga obilno namažemo s česnom, soljo, poprom, papriko in timijanom. Meso previdno obračamo, da ne odstranimo kože.

Za ljubitelje mehiških okusov so na voljo izkoščičena piščančja stegna, marinirana s pikantno omako Texas in pripravljena za peko na žaru, ki bodo gotovo zadovoljila vaš okus.

Ko oglje zažari in ima približno od 170 do 180 stopinj Celzija, nanj položimo kose mariniranega mesa, in sicer s kožo navzdol. Pečemo neposredno nad ogljem nekaj minut na vsaki strani, da se meso zapre in ostane sočno. Potem ga prestavimo na obrobje žara, kjer ga pečemo še od 15 do 20 minut.

Občasno pogledamo, do trenutka, ko meso postane najlepše barve in ko zares zadiši. Ko se mu ne bomo več mogli upirati, preložimo meso v posodo in ga ponudimo s svežimi prilogami.

Potrebujemo:

šopek špargljev

2 žlici olivnega olja

sol, poperlimonov sok

pol skodelice zdrobljenega sira feta

Šparglje pokapljamo z olivnim oljem, posolimo, popopramo in jih položimo pravokotno na rešetke na žaru. Pečemo samo toliko, da malo porjavijo. Narežemo na za grižljaj velike kose in jih vrnemo v posodo, kjer smo jih prej mešali z začimbami. Dodamo limonov sok in sir feta, po potrebi začinimo. Če gre, postrežemo še toplo.

Mehiški burger s puranjim steakom na žaru …

Vam je zadišal puran na žaru? Poskusite zrezke iz izkoščičenih puranjih stegen, že mariniranih v omaki za žar in pripravljenih za peko na žaru. Tokrat jih lahko postrežemo v zapeljivem burgerju, ki bo piknik spremenil v omamno kulinarično pravljico.

Puranove zrezke spečemo na žaru – najprej na vsaki strani nekaj minut neposredno na žerjavici, potem pa še približno pet minut ob robu žara. Zrezek pustimo še nekaj minut počivati, da se sokovi in okusi razporedijo.

… in dodatkom gvakamole

Potrebujemo:

velike puranje zrezke, marinirane v omaki za žar

na polovice narezan sladki krompir ali opečene kruhke oziroma lepinje

listi zelene solate, rukola ali druga zelenolistna zelenjava

rezine paradižnika

omaka gvakamole (iz avokada, čebule, paprike, paradižnika, čilija in česna)

Pripravimo gvakamole – to je pomaka iz avokada, čebule, paprike, paradižnika, čilija in česna. Vse sestavine gladko zmešamo v električnem mešalniku. Burger bogato obložimo s pomako gvakamole in postrežemo. Uživanje zagotovljeno.

Zrezke položimo na opečen kruh, lepinje ali še bolje – na polovico narezane opečene sladke krompirje. To je posebna kombinacija, ki bo "potolkla" vso konkurenco na pikniku. Zrezek rahlo podložimo s svežim listom zelene solate ali rukole, na zrezek pa damo rezine paradižnika.

Za najmlajše: piščančji mini ražnjiči Coctail …

Naši najmlajši se bodo na piknikih še bolj zabavali, če jim bomo ponudili mini ražnjiče za prste obliznit'. Hrustljavo zapečeni mini ražnjiči na žaru so vedno dobra odločitev.

Se bojite, da bi ražnjiče preveč presušili? Da ne bi naredili pogoste napake in se nam ražnjiči ne bi posrečili, moramo upoštevati nekaj preprostih pravil. Piščančji mini ražnjiči Coctail so že kombinirani s sočnimi koščki sveže paprike, ki ražnjičem dajo tisti značilni poletni okus.

Pred pripravo jih ne marinirajmo v kislih dodatkih, kot so limone in kis, ker zaradi tega meso lahko postane presuho.

… s slastno korenčkovo solato

Potrebujemo:

pol skodelice grškega jogurta ali kisle smetane

žličko belega kisa

ščepec mlete kumine

sol in poper

pol kilograma tanko naribanega korenja

dve tanko naribani kisli jabolki

pol skodelice zlatih rozin

nekaj žlic nasekljanega peteršilja

V veliki skledi premešajmo jogurt, kis, kumino, sol in poper. Dodajmo naribano korenje, jabolki in rozine ter peteršilj. Dobro premešajmo, da se okusi spojijo. Otroci bodo z užitkom pomazali to solato skupaj z mini piščančjim ražnjičem.