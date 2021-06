Po najzahtevnejšem letu, kar jih pomnijo, briški vinarji še naprej optimistično zrejo v prihodnost in obiskovalce znova vabijo na tradicionalne Dneve odprtih kleti, ki bodo letos 12. in 13. junija, na dogodku pa bo tokrat sodelovalo kar 33 vinskih kleti.

Čeprav so v svojem poslu močno občutili posledice koronakrize, želijo briški vinarji po svojih najboljših močeh pomagati tudi drugim. Tako so tudi letos, že četrto leto zapored, svoja vina podarili za dobrodelno dražbo na Siol.net.

Letos je v osrednji vlogi Dnevov odprtih kleti briška kraljica rebula, ki je najbolj zastopana tudi med vini, ki jih ponujamo na dražbi. S tem, ko boste oddali ponudbo za katero od njih, boste tako spoznali izvirni okus Goriških brd, obenem pa prispevali za dober namen.

Tokrat celotni izkupiček dobrodelne dražbe namenjamo dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji, ki mladostnikom iz družin v stiski omogoča, da lahko obiskujejo tiste srednješolske programe, ki si jih želijo.

"Dijaki, ki smo jim doslej pomagali, so bistveno lažje nadaljevali šolanje, mnogi spet verjamejo v svoje sanje in jih lahko tudi živijo. Vsaj za eno leto so se otresli skrbi za lastno preživetje in preživetje družine. Skupaj pa jim tudi sporočamo, da so vredni, da sanjajo, da si želijo ter sledijo zastavljenim ciljem. Najpomembneje od vsega pa je, da verjamemo vanje in jim omogočamo tisto, od česar bo odvisno njihovo celotno nadaljnje življenje – izobrazbo in občutek vrednosti."

-- Botrstvo v Sloveniji