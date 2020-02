Dejstva o soli, ki bi jih morali poznati vsi

Foto: Getty Images

Slovenci v povprečju zaužijemo kar 130 odstotkov več soli, kot je dnevno priporočljivo, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Največjo količino soli zaužijemo z živili, ki so pomemben del naše vsakodnevne prehrane – s kruhom, mesnimi izdelki, siri, namazi, kupljenimi omakami in prigrizki. Največ soli najdemo v hrani, ki jo pripravljajo v gostilniških obratih in v predpripravljenih jedeh.

Strokovnjaki za zdravo prehrano opozarjajo, da čezmerno uživanje soli lahko vodi do povišanja krvnega tlaka, ki je lahko vzrok za nastanek možganske kapi ter drugih bolezni srca in ožilja. Zaradi čezmernega uživanja soli oziroma natrija se poveča tudi možnost za nastanek osteoporoze, sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni ledvic.

Zmernost naj bo zato osnovno vodilo. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in Organizacije združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) naj bi odrasla oseba zaužila največ 5 gramov soli na dan. Malo več soli si lahko privoščijo le aktivni športniki in fizični delavci, saj med aktivnostjo izgubijo veliko mineralov, med katerimi je tudi natrij.

Telo potrebuje sol, vendar v zmernih količinah

Količino zaužite soli lahko zelo spretno in hitro zmanjšamo, če spremenimo samo nekaj ključnih navad pri prehranjevanju in pripravi svojih obrokov.

#Začnite postopoma in v svojih recepturah zmanjšajte sol. Predvsem je pomembno, da jed solite šele na koncu.

#Namesto soli dodajte več začimb, ki bodo obogatile okus vaših jedi.

#Zaužijte več sveže in sezonske hrane, ki je boljšega okusa in ne potrebuje veliko dodatkov, kot je sol. Izogibajte se pripravljeni, konzervirani in predelani hrani, kot so juhe iz vrečke in podobni koncentrati, pripravljene omake, slani prigrizki, klobase, salame, hrana iz konzerve …

#Velik vir soli so tudi mesni izdelki, paštete in omake. Ni potrebno, da jih popolnoma umaknete s svojega jedilnika, priporočljivo pa je, da jih zmanjšate in uživate le občasno.

#Naučite se brati deklaracije – primerjajte podobne izdelke med sabo in izberite tiste, ki vsebuje manj soli. Sol je na izdelkih pogosto označena kot natrij, pri tem pa si pomagajte s podatkom, da je 2,5 grama natrija enakovredno šestim gramom soli.

#Umaknite solnice z mize: dosoljevanje je lahko zelo varljivo in lahko hitro postane del navade, ne toliko okusa.

#Izberite boljše malice: najpreprostejša izbira prigrizka za v službo je nedvomno pripravljen sendvič, ni pa to tudi najboljša odločitev. Boljša odločitev so nedvomno sveže solate, začinjene z olivnim ali bučnim oljem. Kombinirate jih lahko s popečenimi piščančjimi prsi, kuhanim jajcem ali kašami.

#Izberite sol nove generacije Salut, ki vsebuje do 35 odstotkov manj natrija kot navadna jedilna sol. Prav natrij je največji sovražnik našega dobrega počutja in lahko vpliva na nastanek številnih obolenj.

Spoznajte sol nove generacije

Sodobna kuhinja se mora vse čas prilagajati novim spoznanjem in trendom o bolj zdravi in uravnoteženi prehrani. Prav v tem pogledu je sol Salut prava revolucija v naši kuhinji.

Salut je edinstvena mešanica mineralnih soli in odlična zamenjava za jedilno sol.

Okus soli je identičen kot pri navadni jedilni soli, brez izrazitega grenkega okusa, ki ga imajo preostali nadomestki soli. In kar je najboljše: Salut vsebuje 35 odstotkov manj natrija kot navadna jedilna sol.

Okus jedi ostaja enak, zato je Salut idealna rešitev za vse potrošnike, ki sledijo zdravim trendom prehranjevanja. Ne vsebuje glutena, laktoze ter je primeren za vegetarijance in vegane. Ker pa potrošniki v telo vnašamo premalo kalija, je Salut izdelek s pravim razmerjem natrija in kalija.