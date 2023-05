Cold brew martini, kot ga pijejo slavni

Oglasno sporočilo

Ena izmed vodilnih znamk kuhinjskih aparatov in prva izbira potrošnikov De'Longhi je v nedavni raziskavi ob lansiranju novega aparata za kavo Eletta Explore ugotovila, da postajajo hladni kavni napitki bolj zaželeni in iskani kot topli. Nič čudnega torej, da raste tudi priljubljenost kavnih koktajlov, ki nas v toplejših dneh ohladijo in hkrati poživijo, mi pa vam bomo razkrili recept in zgodbo za najbolj priljubljeno izbiro med slavnimi – cold brew martini.

Foto: Žiga Intihar

Nekaj, kar me bo zbudilo in "zadelo"

Začetek kavnega martinija sega v divja 70. leta. Legenda pravi, da so ga prvič pripravili v londonski četrti Soho na zahtevo slovite manekenke – domnevno mlade Naomi Campbell. Zaželela si je pijačo, ki bi jo hkrati zbudila in "zadela", kar je barmanu dalo idejo za nepozabno mešanico vodke in espressa, danes znano kot espresso martini. Skozi desetletja se je priprava seveda spreminjala, sodobni barmani pa vam bodo zaupali, da je njegova skrivnost v dobro pripravljeni kavi – najbolje cold brew, ki nima kiselkastega okusa in značilnih grenkih podtonov ledene kave.

Eletta Explore je najnovejši aparat za kavo znamke De'Longhi in prvi na trgu, ki ponuja možnost priprave hladno varjene kave. Foto: Žiga Intihar

V hipu pripravljen cold brew

Za vse, ki življenje uživate bolj spontano in priprave hladno varjene kave ne želite načrtovati dan vnaprej, je De'Longhi kreiral nov aparat za kavo Eletta Explore. Gre za prvi aparat, ki v domače gospodinjstvo uvaja tehnologijo hladnega ekstrahiranja, bistvenega za pripravo cold brew. 12-urno varjenje se tako spremeni v nekajminutni postopek. Hladno varjena kava, pripravljena z Eletta Explore, ima bolj sladek in bolj mehak okus od drugih hladnih kavnih napitkov, v hladilniku pa lahko tako pripravljeno kavo hranite dober teden. S tem se boste izognili jutranjemu hitenju ali zamudni pripravi pijač, ko vas presenetijo nenapovedani gosti.

Eletta Explore ponuja izbiro več kot 50 različnih toplih in hladnih kavnih napitkov. Foto: Žiga Intihar

Perfetto cold brew martini Za pripravo pijače boste potrebovali: 30 ml vodke

60 ml De'Longhi cold brew

20 ml likerja Kahlue. V mešalnik za koktajle dodajte led, prelijte ga z vsemi sestavinami in vse dobro pretresete, da se mešanica speni. Precedite skozi cedilo v ohlajen kozarec in okrasite s kavnimi zrni.

Najdite svojega perfetto favorita

Eletta Explore ponuja več kot 50 različic, ki se lahko kosajo tako s ponudbo franšiznih kot tudi z marsikatero specializirano kavarno – in to le z enim samim klikom. Aparat za kavo lahko povežete tudi z aplikacijo Coffee Link. Več kot 100 receptov bo navdušilo še tako zahtevne pivce kave in ponudilo odlično priložnost za druženje.

Foto: Žiga Intihar

Aparat za kavo Eletta Explore ima tudi funkcijo To Go za vse, ki kavne napitke raje pijete na poti ali bi radi poskrbeli za partnerja, ki se mu vedno mudi na naslednji sestanek ali po otroke v vrtec. V kompletu z aparatom namreč dobite tudi skodelico za na pot, ki bo še kako dobrodošla v dneh, zapolnjenih z aktivnostmi. In konec koncev – nihče ne bo vedel, kakšen kavni napitek je v vaši skodelici. Cold brew martini, kot si ga je privoščila Katarina Benček? Cold brew affogato latte, kot ga je pil njen Marko Pavlović? V vsakem primeru bo to perfetto kava.

Tako sta vsak svoj napitek De'Longhi cold brew preizkušala Katarina Benček in Marko Pavlović. Foto: Žiga Intihar

