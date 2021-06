Brent Loken, vodilni globalni strokovnjak za prehrano pri WWF: "Moč se skriva na vašem krožniku"

Oglasno sporočilo

Če prehrambni sektor ne bo ukrepal v boju proti podnebnim spremembam, bodo že samo izpusti zaradi pridelave hrane ogrozili uresničenje Pariškega sporazuma in dosego cilja, da se omeji globalno segrevanje od 1,5 do 2,0 stopinje Celzija, opozarja Brent Loken, vodilni globalni strokovnjak za prehrano pri organizaciji WWF.

Loken je ta teden spregovoril na spletnem dogodku Future Sustainable Kitchen, ki ga je gostil Electrolux, in na katerem so se strokovnjaki s področja ekosistema hrane pogovarjali o tem, kako lahko skupaj dosežemo, da trajnostno prehranjevanje postane prva izbira.

"Poskrbeti moramo, da pri spoprijemanju s to krizo ne bomo povsem otopeli. Začeti se moramo zavedati, da imamo en planet – samo en planet – in da presegamo okoljske omejitve, ki nam jih je zadala Zemlja," je dejal Loken.

Prehrambna industrija je trenutno odgovorna za 22 %* emisij toplogrednih plinov, 69 %** porabe pitne vode in tudi za izgubo biotske raznolikosti ter krčenja tropskih gozdov. Poleg tega pa debelost prizadene vsako tretjo osebo in je vodilni vzrok smrti po celem svetu – hkrati pa 690 milijonov ljudi trenutno nima dovolj hrane.***

"Moč se skriva na vašem krožniku," je razložil Loken. Z drugimi besedami, premiki proti prehranjevanju z rastlinskimi živili bodo imeli ogromen učinek tako na planet kot tudi na zdravje. Celo en dan na teden, ko ne jemo mesa, lahko naredi razliko.

Zakaj torej potrošniki ne sprejemajo boljših, bolj trajnostnih odločitev? Govorci na dogodku so se vsi strinjali, da potrošniki dojemajo obroke iz rastlinskih živil kot bolj zahtevne za pripravo in manj okusne v primerjavi z mesnimi alternativami. Alison Mountford, ustanoviteljica podjetja Ends & Stems, ki nudi storitev načrtovanja obrokov, s čimer stranke prihranijo čas in zavržejo manj hrane, trdi, da je največja ovira čas, saj so ljudje "preveč zaposleni in utrujeni", da bi začeli doma jesti trajnostno.

Poleg tega je vpliv prehrane na okolje za potrošnike zapleten koncept. Vodja za trajnost in kakovost pri živilskem trgovcu Coop (Švedska) Charlotta Szczepanowski je dejala, da trajnost ni "črno-bela stvar" in da je treba potrošnike bolje poučiti o njihovih nakupih živil – potrošnikom je na primer treba izpostaviti, da na podnebni odtis najbolj vpliva proizvodnja živil in ne prevoz.

Electrolux si je zadal ambiciozen cilj − doseči, da trajnostno prehranjevanje postane prva izbira potrošnikov do leta 2030. Vanessa Butani, vodja za trajnost BA Evropa, pa je izpostavila, da je treba ljudi usmeriti proti spreminjanju prehranjevalnih navad. "Čas je, da izzovemo prepričanja ljudi in jim pokažemo, da kuhati in jesti trajnostno ni tako težko, kot si mislijo."

Kako torej lahko oblika spodbudi uporabnike, da ravnajo bolj trajnostno?

Dobra oblika je tista, ki vpliva na ravnanje potrošnikov, pravi direktorica globalne agencije za oblikovanje in inovacije Ideo, Rachel Maloney.

"Pri oblikovalcih gre za razumevanje ključnih trenutkov (v izkušnji potrošnikov), kar nam omogoča, da se jim posvetimo in vpeljemo spremembe, " je razložila Maloneyjeva, ki spodbuja oblikovalce, da razmislijo, kako lahko postanejo katalizatorji sprememb, ki presegajo izdelek in ljudi spet povežejo s hrano.

Znameniti oblikovalec kuhinj Johnny Grey je spregovoril o pomembnosti ustvarjanja "čustveno trpežne" kuhinje za spodbujanje bolj trajnostno naravnanega ravnanja. "Ne moremo govoriti le o trajnostnih materialih ali manjši porabi energije – ljudi moramo navdihniti. Spodbuditi moramo užitek in občutek pripadnosti – pri tem pa je izpostavil elemente, kot so akustika, pogledi v naravo, naravni materiali, razstavljena sveža hrana in mesto za druženje, ki so pomembni, da dosežemo ta občutek."

Ostanite na tej strani za še več zanimivih utrinkov ...

O dogodku Future Sustainable Kitchen

Na dogodku Future Sustainable Kitchen, ki je potekal 22. marca, so se strokovnjaki s področja ekosistema hrane in specialisti za kuhinje, živilski trgovci, vodje tehnoloških zagonskih podjetij na področju prehrane, nevladne organizacije ter mojstri kuhanja pogovarjali o tem, kako lahko skupaj dosežemo, da trajnostno prehranjevanje postane prva izbira.

O trajnostnih ciljih Electroluxa

Doseči, da trajnostno prehranjevanje postane prva izbira do leta 2030, je eden od štirih trajnostnih ciljev, ki jih želimo doseči do konca desetletja v okviru našega programa Za boljše življenje. Za več informacij obiščite spletno stran programa Za boljše življenje tukaj.

Viri:* https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/

** https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/

*** Svetovni program za hrano

Naročnik oglasne vsebine je Electrolux.