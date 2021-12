Božična večerja: izberite pravo penino

Ni presenetljivo, da je veseli december tako vesel, saj nas razveseljuje s prazniki in številnimi slavji v krogu najdražjih. Čeprav velja za mesec, ki ga zaznamuje obilno nakupovanje, pa v resnici niso darila tista, ki nam prinašajo največ veselja. Največje darilo so namreč prijatelji, sorodniki, predvsem pa dobri odnosi z njimi. Pokažimo jim, koliko nam pomenijo. Pripravimo jim okusno božično večerjo v več hodih, ki jih dopolnimo tudi z ustrezno vrhunsko penino.

Ni iz trte izvit pregovor, da gre ljubezen skozi želodec. Ne glede na to, kaj boste za božič podarili svojim najdražjim, naj bo gesta čudovite večerje tista, ki bo z razvajanjem brbončic dala piko na i druženju in jim pokazala, koliko vam pomenijo. Ljudje smo le socialna bitja, ki potrebujemo stik s sočlovekom, zato poskrbimo, da bo ta kar najprijetnejši. Poiskali smo naravnost čudovito idejo za božično večerjo v več hodih, ob čemer smo za vsak hod posebej predstavili tudi hrani najprimernejšo penino.

Predjed: marinirana mocarela s pršutom in melono

Sestavine za marinirano mocarelo:

Marinirano mocarelo lahko postrežete samostojno ali pa s pršutom in melono. Seveda obstajajo tudi druge, prav tako odlične kombinacije. Foto: Envato

1 žlica sesekljanega, v olju hranjenega suhega paradižnika,

1 žlica mletega svežega peteršilja,

1 čajna žlička zdrobljene suhe rdeče paprike,

1 čajna žlička sušene bazilike,

1 čajna žlička mletega drobnjaka,

¼ čajne žličke mletega česna in

450 gramov okroglih ali kvadratnih kosov mocarele.

Priprava:

V veliki skledi združite prvih sedem sestavin, nato jim dodajte še mocarelo. Vse skupaj premešajte, nato pa postavite v hladilnik za vsaj 30 minut, lahko tudi dlje.

Predjed lahko dopolnite še z na tanko narezanim pršutom in melono. Naštete jedi lahko postrezite samostojno, v ločenih posodicah ali pa iz njih pripravite nabodala, na katera izmenično nataknite marinirano mocarelo, zvitek na tanko narezanega pršuta in kos melone.

Zelo suha Zlata radgonska penina Sommelier priporoča: K predjedi, ki sestoji iz sirov in suhomesnatih izdelkov, se odlično poda zelo suha Zlata radgonska penina. Njena stopnja sladkosti brut je namreč primerna kot aperitiv ter za spremljavo hladnih predjedi. Ustrezna temperatura serviranja je 6−8 °C. Poleg hrane zbranim ob večerji ustrezno predstavite tudi penino, ki jo boste postregli zraven. Naj vidijo, da ste se resnično potrudili pri pripravi božičnega menija in da tudi izbira penečega vina ni naključna, pač pa dobro premišljena. Zelo suha Zlata radgonska penina se ponaša s svetlo rumeno barvo ter z močnim in stabilnim iskrenjem. Cvetica in aroma sta si podobni ter prineseta enake atribute izredne sadnosti: zelenega jabolka, hruške, ananasa, citrusov. Je zelo suha, a čisto nič trpka, s pookusom kakava, ki sporoča, da je pred vami vrhunska penina.

Glavna jed: škarpena z limoninim maslom in kaprami

Sestavine:

File tako pripravljene škarpene ali brancina lahko postrežete tudi na zelenjavni posteljici. Foto: Envato

1/2 žlice masla,

2 fileja škarpene (po želji se lahko odločite tudi za brancin),

sol in poper po okusu,

1 sesekljana šalotka,

2 sesekljana stroka česna,

pol skodelice belega vina,

2 žlici kaper,

1 žlica masla,

1 limona in

2 žlici sesekljanega kopra ali peteršilja.

Priprava:

V ponvi segrejte olje in stopite maslo. Začinite ribji file s soljo in poprom, nato ga enakomerno popecite v ponvi, na vsaki strani od tri do pet minut. Ko riba postane rahlo zlatorjave barve, jo odstavite. V ponev dodajte šalotko in pražite, dokler se ne zmehča, približno tri do pet minut. Dodajte česen in ga pražite še kakšno minuto več. Dolijte belo vino in omako podušite. Ugasnite ogenj, dodajte kapre, maslo, limono in koper ali peteršilj. Postrezite ribo na posteljici iz testenin in z malo olivnega olja. Ribo prelitje z omako iz limoninega masla in kaper.

Suha Zlata radgonska penina K ribam sommelier priporoča suho Zlato radgonsko penino. Poleg ribjih jedi se prilega tudi k morskim sadežem, perutnini, testeninam s šunko, omletam ter drugim jedem z lahko omako. Suha Zlata radgonska penina je penina zlatorumene barve, v kateri chardonnay razkrije široko aromo. Dozorela cvetica spominja na melono in zrela jabolka z nepogrešljivo noto po kruhu in praženem. Zaradi prijazno zaokroženega okusa s ščepcem preostanka sladkorja jo pogosto izberemo tudi kot aperitiv. Priporočljiva temperatura serviranja je 6−8 °C.

Sladica: hruške z brusnicami, poširane v vinu

Sestavine:

Pečene hruške v omaki iz vina in brusnic Foto: Envato

2 skodelici svežih ali zamrznjenih brusnic,

1−1,5 skodelice belega vina ali belega grozdnega soka,

pol skodelice sladkorja,

pol skodelice brusničnega soka,

2 žlici masla,

2 čajni žlički naribane limonine lupine in

sveže stepena smetana.

Priprava:

Pečico segrejte na 190 °C. Hruške položite v nameščen pekač s prerezano stranjo navzgor. Potresite jih z brusnicami. V manjši ponvi zmešajte vino, sladkor, brusnični sok, maslo in limonino lupinico. Vse skupaj zavrite. Kuhajte in mešajte, dokler se sladkor ne stopi. S tako dobljeno omako prelitje hruške, nato jih prekrijte. Pecite, dokler hruške niso mehke oziroma od 30 do 35 minut. Vmes jih večkrat prelijte z omako. Postrezite jih s stepeno smetano.

Polsuha Zlata radgonska penina Srebrna radgonska penina muškat K sladicam in sadju se prileže polsuha Zlata radgonska penina. Ima svetlo, sončno rumeno barvo in zelo živahno iskrenje. Širok vonjalni profil ponudi zrelo jabolko, hruško, potem fineso brioša. Je elegantna, mehka in lepo uravnotežena penina z rahlo sladkim pribitkom, ki da piko na i posebnim sladkim trenutkom. Za vsakogar, ki prisega na še slajši okus, pa je prava izbira za k sladici Srebrna radgonska penina, ki ponuja tri možnosti: rosé (sladka) – zapeljiv vijoličast odtenek in izrazito sladek okus ob vonjih jagodičja; muškat (polsladka) – bogata aroma muškatnega cveta zlahka navduši poznavalca; traminec (polsladka) – značilna aroma po vrtnicah je sortna značilnost in velika odlika penine.