Bliža se Oktoberfest, vrček piva prvič čez 11 evrov

V soboto, 22. septembra, opoldne bo münchenski župan Dieter Reiter v šotoru Schottenhamel, na enem najbolj znanih prizorišč na Oktoberfestu, načel prvi sod piva in to naznanil s tradicionalnim vzklikom: "O' Zapft is!"

Mimogrede, ob zabijanju pipe v prvi sod je münchenski župan pod precejšnjim pritiskom, občinstvo namreč pozorno spremlja, koliko udarcev bo potreboval za to, padajo celo stave. Najboljši rezultat do zdaj sta dva udarca, dosegla sta ga tako aktualni župan Dieter Reiter kot njegov predhodnik Christian Ude, medtem ko je najslabši rezultat padel leta 1950 - takratni župan Thomas Wimmer je za odprtje soda porabil kar 19 udarcev.

Aktualni župan Münchna Dieter Reiter Foto: Reuters

Dobra dva tedna dolgo pivsko slavje v bavarski prestolnici je lani obiskalo več kot šest milijonov ljudi, ki so popili 7,5 milijona vrčkov piva, in letos organizatorji ne pričakujejo nič manjših številk, prej višje. Že zdaj pa je znano, da bodo tradicionalno zrasle tudi cene piva.

Liter piva prvič dražji od 11 evrov

Mass, litrski vrček piva, bo letos stal med 10,70 in 11,50 evra, kar je v primerjavi z lanskimi cenami 3,57-odstotna podražitev, so sporočili organizatorji. Cene so letos prvič prebile mejo 11 evrov, pod njo so ostale le v nekaterih manjših šotorih, medtem ko bo treba v vseh velikih, najbolj znanih šotorih za vrček odšteti od 11,20 do 11,50 evra.

Postavljanje šotora pivovarne Hofbraü. Ta bo letos pivo prodajala po 11,40 evra za vrček, lani je bila njihova cena 10,90 evra. Foto: Reuters

Upravljavci šotorov za podražitve krivijo mestne oblasti, ki so dvignile najemnine za prostore, na katerih so postavljeni šotori. Mesto München jim namreč prostor odstopi v zameno za delež prihodkov od prodaje pijače in hrane. Lani so jim tako "pobrali" 5,1 odstotka, letos pa so ta delež dvignili na kar 7,8 odstotka, menda zato, ker so poskrbeli za strožje varnostne ukrepe.

Preberite še: