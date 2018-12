Aromatični napitki, ki vam bodo popestrili praznike

Mleko, cimet, med … in vse tisto, kar vam ogreje srce. To so sestavine, ki so obvezne za lepše praznike in za bolj tople zimske večere. Za vas smo pripravili predlog treh odličnih aromatičnih napitkov, ki vam bodo nedvomno popestrili druženje s prijatelji ali posladkali razvajanje z družino.

In da bo mešanje vašega najljubšega napitka še lažje in bolj zabavno, so Ljubljanske mlekarne pripravile napitek, ki bo postal stalnica vaših zimskih večerov - Alpsko med & mleko

Foto: Getty Images

Pijača, ki bo popestrila vaše večere na smučanju

Sestavine:

4 dcl Alpskega med & mleko

0,5 dcl konjaka

ščepec muškatnega oreščka

Postopek:

Mleko pogrejete, dodajte konjak in dobro premešajte, Napitek nalijete v kozarce in začinite z muškatnim oreščkom.

Foto: Getty Images

Odlična topla razvada za vso družino

Sestavine:

1 l Alpskega med & mleko

strok vanilje

polovica čajne žličke cimeta

stepena smetana

Postopek:

Mleko segrejemo s strokom vanilje in cimetom. Nalijemo v najljubše skodelice in okrasimo s sladko stepeno smetano. Zraven se priležejo domači piškoti.

Foto: Getty Images

Čokolada je nedvomno najboljša prijateljica zimskih večerov

Sestavine:

0,5 l Alpskega med & mleko

2 žlici čokoladnega namaza

čokoladni sladoled

ledene kocke

Postopek:

V mešalniku zmešamo mleko s čokoladnim namazom in zlijemo v visoke steklene kozarce, ki smo jih napolnili s kockami ledu in kepico čokoladnega sladoleda. Po želji lahko napitek popestrimo s sladko stepeno smetano, koščki čokolade ali žlico ruma.

Za hladne dni - pogrejte se z babičinim mlekom

In ko boste zadnje zimske dni preživeli v središču mesta ali kje v naravi, ko bo zapihal hladen veter in se bodo temperature spustile pod ledišče, bodite pripravljeni. V pollitrsko termovko si nalijte vroče Alpsko med & mleko, ki vam bo že po enem požirku prijetno ogrelo telo in vam v trenutku lica obarvalo v rdeče.