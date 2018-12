Skrivnost naših babic: tako boste spali bolje

Kakovosten spanec je predpogoj za dobro počutje. Prevečkrat pa nam skrbi, preobremenjenost in tudi slabe navade preprečijo, da bi se ponoči resnično spočili. Toda naše babice poznajo skrivnost, s katero bodo vaše noči mirne in v znamenju mirnega spanca.

Strokovnjaki priporočajo, da si vsako noč vzamemo osem ur za spanec. Samo na ta način bomo zagotovili, da se bo naše telo spočilo in regeneriralo. Dober spanec je tudi predpogoj za boljši imunski sistem, kar je v tem obdobju, ko se okoli nas zadržujejo različni virusi, še kako pomembno.

Naši najmlajši potrebujejo še malo več spanca. Preverite priporočila strokovnjakov: Od 4 do 12 mesecev: 12–16 ur

Od 1 do 2 let: 11–14 ur

Od 3 do 5 let: 10–13 ur

Od 6 do 12 let: 9–12 ur

Od 13 do 18 let: 8–10 ur

Pet nasvetov, ki vam bodo izboljšali spanec

Da se ne boste vsak večer premetavali po postelji ter iskali idealnega položaja in neuspešno lovili spanca s štetjem ovc ali pomočjo kompleksnih tehnik sproščanja, smo za vas pripravili kratek vodnik, ki bo vašo noč spremenil v prvovrstni spalni raj. Navdih smo poiskali tudi pri naših babicah.

Odstranite vse zaslone

Zasloni vseh vrst – od pametnih telefonov, tablic do računalnikov – spadajo med največje motilce spanja. Odložite vse elektronske aparate že kakšno uro pred spanjem. Dovolite, da se vaše telo umiri na naraven način. Če boste brskali po spletu ali gledali televizijo tik pred spanjem, bo vaš spanec moten, jutra pa bolj težka in zaspana.

Privoščite si toplo kopel

Med zadnje priprave pred nočjo spada tudi topla kopel, v katero lahko zlijete pomirjujoče esence sivke ali melise. Dokazano je, da vas bo kopel sprostila, pregnala iz telesa nakopičen stres in hkrati umirila vaše telo. Pomembno je, da ne pretiravate s temperaturo vode, ki naj bo nekje do 37 stopinj Celzija, prevroča kopel namreč lahko povzroči nasprotni učinek in tako obremeni vaše telo, predvsem srce.

Brez kave

Če spadate med tiste, ki nikakor ne morejo zaspati pred 11. uro zvečer, je smiselno, da premislite o spremembi ritualov pitja kave. To pomeni, da morate preskočiti popoldansko kavo in hkrati poskrbeti, da čez dan ne boste spili več kot dve ali tri skodelice kave.

Zvečer ni prostora za težke obroke

Prehrana ima zelo pomemben vpliv na naš spanec. Še vedno velja pravilo, da je treba količino zaužite hrane razporediti čez ves dan, torej v pet uravnoteženih obrokov. Zelo pomembno je, da ne preskakujete obrokov in da se zvečer izognite težki hrani, ki vašemu organizmu čez noč ne bo dala miru, saj bo imel preveč dela s prebavo. Ena največjih napak sodobnega načina življenja je nedvomno ta, da čez dan nikakor ne najdemo časa za umirjen obed in si konkreten obrok privoščimo šele zvečer, tik preden se uležemo v posteljo.

Foto: Getty Images

Upoštevajte nasvet naših babic: mleko in med!

Se še spomnite tistih sladkih trenutkov, ko vam je mama ali babica v toplo mleko vmešala veliko žlico medu in vam nežno zagotovila, da je to čarobni napoj za miren spanec? In kako ste že po prvem požirku začutili, da se vaši čuti mehčajo, da se vaše telo pomirja in da se postopoma potaplja v čudoviti svet sanj? To je nasvet, ki ga lahko upoštevate kadarkoli, tudi danes, ko ste malo starejši. Mleko z medom je nedvomno najboljša ideja za nov večerni družinski ritual. Mehke pisane pižame, crkljanje v postelji in topla skodelica mleka z medom.