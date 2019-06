Ana Roš po velikem uspehu razkrila življenjski moto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2017 je Ana Roš prejela naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu, lani se je Hiša Franko prvič prebila med 50 najboljših restavracij na svetu, zdaj pa je Roševi skupaj z ekipo in partnerjem Valterjem Kramarjem uspelo restavracijo popeljati še višje na omenjeni lestvici.

Hiša Franko se je povzpela najvišje do zdaj, in sicer na 38. mesto, kar v primerjavi z lanskim dosežkom pomeni naskok desetih mest.

Hiša Franko je več kot dober dokaz, da je Slovenija dežela vrhunske kulinarike. Kako ne, vsa zgodba in filozofija hiše Franko je povezana s Posočjem - območjem, bogatim s postrvmi, divjačino, gozdnim sadjem, sirarji. Utrip Posočja je ujela Nataša Repovž.

"Hkrati je to tudi trenutek, ko pomisliš, da v življenju moraš delati samo korake naprej in paziti, ko gredo nazaj, da jih jemlješ kot pozitivno izkušnjo in narediš še kakšnega večjega naprej," je za Planet povedala Roševa.

Z Valterjem Kramarjem te dni še ostajata v Singapurju. Zvesta kulinaričnim in poslovnim obveznostim.

"Še naprej se bomo trudili, da bomo še boljši, z novim navdihom in velikim veseljem delamo naprej," je optimističen Kramar.

"Je prava ambasadorka Posočja in vse Slovenije"

Domačini so nanjo zelo ponosni. "Čim več takšnih ljudi, kot je Ana Roš. Je prava ambasadorka Posočja in vse Slovenije," je bil nad Roševo navdušen Božidar Kanalec.

Foto: Miha First Gastronomija se v Posočju na sploh dobro razvija. V društvu Samoooskrba raziskujejo stare jedi in gospodinje s starimi izročili povezujejo z gostinci.

"Na primer polenta. Naša posebnost je, da smo namešali malo skute, sirotke, da je dobila nekaj glamurja. To so stvari, ki delajo kulinariko vrhunsko," je razložil Peter Domovšček iz Društva Samooskrba Kobarid.

Turisti se radi vračajo, razlaga Marko Mataujurc, župan Kobarida. Ne le zaradi neokrnjene narave, vodnih športov, pohodništva, kolesarstva, znamenitosti doline Soče. Tudi zaradi Ane Roš in dobre kulinarike.

Od države si vseeno želijo več posluha za razvoj kobariške in sosednjih občin.