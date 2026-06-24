Ali višja cena res pomeni boljši izdelek?

V zadnjih letih so se cene številnih izdelkov občutno zvišale, zato danes pri nakupovanju še bolj premišljeno sprejemamo odločitve. Vsi si želimo prihraniti, hkrati pa se ne želimo odpovedati kakovosti izdelkov, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Zato se vse pogosteje sprašujemo, ali je mogoče kupovati ugodneje, ne da bi pri tem sklepali kompromise pri kakovosti.

Kako danes kupujemo?

Čeprav imamo kupci različne navade, se pri nakupovanju najpogosteje uvrščamo v eno od treh skupin. Nekateri najprej pogledajo ceno, drugi prisegajo na preverjene izdelke in kakovost, tretji pa iščejo najboljše razmerje med obema.

Ne glede na pristop si večina želi isto: za svoj denar dobiti čim več.

Trgovske znamke niso več le "cenejša rešitev"

Včasih je veljalo prepričanje, da so trgovske znamke predvsem izbira za tiste, ki želijo prihraniti. Slika pa se danes hitro spreminja. Mnogi kupci po njih posežejo preprosto zato, ker so z izdelki zadovoljni in lahko dobro kakovost dobijo tudi po ugodnejši ceni.

To velja tudi za trgovske znamke SPAR, ki ponujajo širok nabor izdelkov za vsakodnevne potrebe. Njihovo kakovost redno preverjajo neodvisne institucije, zato kupci lažje zaupajo, da za ugodnejšo ceno ne dobijo manj. Da dostopnejša cena ne pomeni nujno slabše izbire, kaže tudi primerjava 168 izdelkov trgovskih znamk SPAR s primerljivimi izdelki priznanih blagovnih znamk. Ta je pokazala, da so izdelki trgovskih znamk SPAR v povprečju kar tretjino cenejši.

Foto: Spar Slovenija

Ko nakupovanje postane manj stresno

Če smo bili včasih prepričani, da moramo za dobro odločitev pregledati vse možnosti na polici, danes vse bolj cenimo nekaj drugega: preprostost.

Ob poplavi izbire nam je pomembno, da imamo izdelke, katerim tako zaupamo, da jih brez pomisleka vključimo v svoj vsakdan. Nakupovanje tako ni več nenehno primerjanje možnosti, ampak predvsem občutek, da smo se odločili prav.

Dodatno zaupanje nam daje tudi dejstvo, da kakovost trgovskih znamk SPAR redno preverjajo neodvisne strokovne institucije, kot so Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za nutricionistiko.

Ko za izdelki stojijo preverjeni standardi kakovosti, je odločitev lahko precej lažja.

Foto: Spar Slovenija

Pametni nakupi se začnejo že pred blagajno

Prihranek pri nakupovanju ni odvisen le od izbire izdelkov, temveč tudi od izkoriščanja ugodnosti, ki so na voljo.

Tako kot cenimo izdelke, ki jim lahko zaupamo, cenimo tudi nakupovalno izkušnjo, ki nam prihrani čas in olajša opravke.

SPAR plus aplikacija na enem mestu združuje digitalno kartico, kupone, aktualne akcije, letake in digitalne račune. Omogoča tudi ustvarjanje nakupovalnih listkov ter dostop do informacij o trgovinah in odpiralnih časih. Tako lahko pomembne informacije poiščete hitro in brez dodatnega brskanja.

V svetu, kjer imamo vsak dan na voljo nešteto možnosti in odločitev, je tudi nekaj tako preprostega, kot je bolj pregledno nakupovanje, lahko velika prednost.

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija.