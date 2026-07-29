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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
15.24

Osveženo pred

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Natisni članek
orke morje hrana raziskovanje znanost

Sreda, 29. 7. 2026, 15.24

1 ura, 4 minute

Raziskovalci prvič posneli orke pri razkosavanju morskega meseca #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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orke | Morski mesec lahko tehta do dve toni in je prepoznaven po sploščenem telesu in nenavadni obliki. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da se takšne ribe običajno ne razletijo ob trku, zato so morale biti sile, s katerimi so vanj trčile orke, izjemno velike. | Foto Guliverimage

Morski mesec lahko tehta do dve toni in je prepoznaven po sploščenem telesu in nenavadni obliki. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da se takšne ribe običajno ne razletijo ob trku, zato so morale biti sile, s katerimi so vanj trčile orke, izjemno velike.

Foto: Guliverimage

Raziskovalci so prvič dokumentirali nenavadno vedenje ork, ki so z močnimi udarci razkosale že poginjeno ribo, imenovano morski mesec. Posnetki po njihovem mnenju ponujajo nov vpogled v vedenje teh morskih sesalcev, ki so znani po visoki inteligenci in zapletenih lovskih strategijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na videoposnetku ameriške nevladne organizacije Beneath The Waves je videti orko, ki drži rep morskega meseca, medtem ko druga z veliko hitrostjo trči vanj. Ob silovitem trku se riba razleti na več delov.

Riba je bila ob tem že mrtva, zato ne gre za način ubijanja plena. Raziskovalka Kathryn Ayres meni, da bi lahko orke s tem ribo razdelile na manjše kose, primerne za hranjenje. "Lahko pa gre tudi zgolj za igro. Znano je, da se orke pogosto igrajo s hrano," je pojasnila. Dodala je še, da orke plen pogosto raztrgajo in ga delijo z drugimi člani skupine, tudi z mladiči.

Dogodek so raziskovalci zabeležili dvakrat, v letih 2024 in 2025 v Kalifornijskem zalivu, ugotovitve pa so objavili v znanstveni reviji Frontiers in Ethology.

Direktor znanosti pri organizaciji OceanCare Mark Peter Simmonds je vedenje primerjal s človeškimi slavnostnimi obroki, pri katerih ima pomembno vlogo tudi druženje. Po njegovih besedah je mogoče, da ena od ork prevzame vlogo tistega, ki plen razdeli med druge člane skupine. Raziskovalci so že pred tem opisali njihovo tako imenovano ustvarjanje valov, pri katerem več ork skupaj ustvari valove, ki tjulnje odnesejo z ledenih plošč v morje, kjer jih lažje ujamejo. Opazili so jih tudi z mrtvimi lososi na glavi, razlog za takšno vedenje pa ostaja neznan.

Lanska raziskava je pokazala tudi, da kritično ogrožena populacija ork v Sališkem morju uporablja koščke morskih alg kot orodje za medsebojno drgnjenje in nego kože. "To nam znova kaže, kako inteligentne so orke," je za AFP dejala raziskovalka Rebecca Wellard z mednarodne univerze Curtin University, ki pri raziskavi ni sodelovala. Po njenem mnenju bi lahko takšna spoznanja prispevala k večjemu spoštovanju teh kompleksnih morskih plenilcev.

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