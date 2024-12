25 let Božičnega jogurta Zelene doline prinaša praznično knjigo Skrivnostni božični recept

Zelene Doline ob jubileju Božičnega jogurta kupce nagrajujejo z edinstveno praznično knjižno zgodbo o prijateljstvu, vrednotah in bližini. Foto: Mlekarna Celeia

Božične praznike v Sloveniji že 25 let zvesto spremlja priljubljen Božični jogurt Zelene Doline, letošnjo tradicijo pa so v Mlekarni Celeia obogatili s knjigo Skrivnostni božični recept. Ta prinaša prav posebno praznično zgodbo o veverički in njenih prijateljih, ki skozi zimsko dogodivščino ponazarja pomembne življenjske vrednote in nas uči o tistem, kar v življenju resnično šteje.

Vsi kupci jo lahko ob nakupu desetih Božičnih jogurtov prejmejo brezplačno.

Božični jogurt Zelene Doline iz Mlekarne Celeia že 25 let prinaša praznično bogastvo okusov, ki ga sestavljajo najboljše mleko slovenskih kmetij brez gensko spremenjenih organizmov in koščki jabolk, zdrobljeni lešniki ter zimske začimbe, kot so cimet, klinčki, ingver in muškatni orešček. Božični jogurt je postal simbol praznične bližine, saj vsako leto v naše domove prinaša okus tradicije, ki je praznike v naših domovih spremljal zadnjih 25 let. Da pa bodo praznični trenutki letos še lepši, so v duhu zgodbe "bližine" kupcem namenili prav posebno darilo.

"Pri nas se aktivnosti, povezane z našim Božičnim jogurtom, začnejo že poleti. Takrat v marketingu zasnujemo komunikacijski koncept in skupaj z ekipo poiščemo najboljše ideje, da ustvarimo nekaj resnično posebnega. Letos smo se odločili, da svoje zveste kupce in poslovne partnerje nagradimo z nečim več - z nečim, česar ne morete kupiti, z nečim pristnim. Prepričani smo, da nam je to z unikatno knjigo in edinstveno zgodbo, ki jo ta prinaša, več kot odlično uspelo," praznično kampanjo povzema vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur.

Knjiga Skrivnostni božični recept ni le še ena božična pravljica, ampak poučna zgodba, ki zajema vsakodnevne situacije s katerimi se soočamo v življenju in simboliko vrednot, ki največ štejejo. Foto: Mlekarna Celeia Knjiga Skrivnostni božični recept ni le še ena božična pravljica, ampak zgodba, ki zajema vsakodnevne situacije, s katerimi se soočamo v življenju, pripetljaje in simboliko vrednot, kot so prijateljstvo, medsebojna pomoč in povezanost. "Kljub temu da okolje, v katerega je zgodba postavljena, izgleda fiktivno, smo navdih dobili prav v naših krajih, gozdu in reki, ki teče skozi zeleno dolino. To okolje je tudi dom naše blagovne znamke Zelene Doline, skozi katero živimo vrednote, ki so predstavljene v praznični zgodbi," se vsebine dotakne Neli Z. Koren, vodja projekta in avtorica zgodbe.

Božična knjiga iz Mlekarne Celeia na svojstven način odslikava praznično razpoloženje in realnost današnjega sveta: "Prazniki niso vedno lepi za vse. Okoli nas se mnogi soočajo s pomanjkanjem ali težkimi življenjskimi situacijami, drugi so osamljeni ali bijejo notranje boje z različnimi čustvi, tretji se soočajo z nesprejetostjo v družbi. Zgodba kljub navidezno 'še eni praznični' zgodbi zajema vse elemente današnje družbe in skozi potek dogodkov najmlajšim in mladim po srcu približa prave vrednote in tisto, kar v življenju največ šteje. Prav te vrednote skozi simboliko likov veveričke in njenih prikupnih gozdnih prijateljev na koncu zgodbe razkrijejo sestavine skrivnostnega božičnega recepta, ki si ga je vredno shraniti za vedno," še dodaja Neli Z. Koren.