V letu podgane previdno: zadnje se je končalo katastrofalno

Kitajski horoskop pozna drugačne živali kot zahodna astrologija. Začne se s podgano, nadaljuje z volom, tigrom, zajcem, zmajem, kačo, konjem, kozo, opico, petelinom, psom in konča s prašičem.

Danes, ko se za Kitajce začenja novo leto, bodo vstopili v leto podgane. Nazadnje je bilo to kitajsko astrološko znamenje na vrsti leta 2008, naslednjič pa bo leta 2032.

Vsako znamenje v kitajskem horoskopu je povezano z osnovnima pojmoma v kitajski filozofiji jin in jang ter z enim od petih elementov: kovino, ognjem, lesom, zemljo in vodo, ki se menjajo vsako leto. Tokratno leto podgane je v znamenju kovine.

Zadnje podganje leto se je za finančne trge končalo katastrofalno

Kitajski jasnovidci letom podgan posvečajo posebno pozornost, saj se s tem znamenjem začne nov cikel v lunarnem koledarju, piše STA. Kot poudarjajo, je začetek novega dvanajstletnega cikla pravi čas, da ljudje poskusijo nekaj novega. Kdor želi v svoji karieri kaj spremeniti ali išče srečo v ljubezni, ima v letu podgane dobre obete.

A leto 2020 ne bo za vse pozitivno. Previdni morajo biti zlasti vlagatelji, pravi hongkonški mojster feng šuja Raymond Lo, ki je spomnil, da se je tudi zadnje podganje leto 2008 končalo katastrofalno za finančne trge. "Rast se bo bistveno upočasnila," napoveduje Lo.

Tokratno kitajsko leto bo trajalo od 25. januarja 2020 do 11. februarja 2021. Foto: Getty Images

Srečne številke, barve in roža

V znamenje podgane spadajo - po kitajskem koledarju - rojeni v letih 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 in 2008. Podgana je najbolj kompatibilna z volom, zmajem in opico, najslabše odnose pa naj bi imela s konjem, kozo in zajcem.

Podgana je v zahodni astrologiji najbližje strelcu, ki je zimsko znamenje, prav tako podgano zaznamuje zimski letni čas. Podgana je vodno znamenje, tako kot velja za predhodno, lansko znamenje prašiča.

Srečne številke podgane so dve, tri, šest in osem, izogiba pa naj se štirici, petici in devetici. Srečne barve so zlata, modra in zelena, izogiba pa naj se rumeni in rjavi. In srečna roža? Lilije vseh vrst.

Ljudje, rojeni v letu podgane, naj bi cenili šopek lilij. Foto: Getty Images

Kopičenje stvari lahko privede do nepotrebnega zapravljanja

V kitajski kulturi so podgane znamenje bogastva in blaginje. Zaradi svoje intenzivne reprodukcije so nekoč številni zakonci molili k njim v želji po otroku.

Ljudje, rojeni v letu podgane, so optimistični in energični ter zelo priljubljeni pri drugih ljudeh. So tudi občutljivi na mnenja drugih, a zelo trmasti, ko gre za njihovo mnenje. So prijazni, a ker jim primanjkuje komunikacijskih sposobnosti, lahko njihove besede delujejo nevljudno in nesramno.

Kar zadeva finančni vidik, imajo radi varčevanje in so nemalokrat skopi, a jih lahko njihova ljubezen do kopičenja stvari privede do nepotrebnega zapravljanja.

Njihova ljubezen do kopičenja stvari jih lahko privede do nepotrebnega zapravljanja. Foto: Getty Images

Kariera, zdravje in življenjski slog

Ker sta za podgane značilni neodvisnost in domišljija, jim zelo ustreza kreativno delo pisatelja, urednika ali umetnika. Če pa se pridružijo neki ekipi, lahko to ovira njihovo ustvarjalnost.

Zelo so pozorne na podrobnosti, zato so dobre pri tehničnih opravilih, na primer v inženirstvu in arhitekturi. Ker jim primanjkuje poguma, pa niso primerne za delo policista, politika ali zabavljača.

Za ljudi, rojene v letu podgane, naj bi bilo značilno, da jih pogosto ujame prehlad, a nimajo resnejših bolezni. So pa občutljivi na velike spremembe temperatur, ne ustreza jim ne mraz ne vročina.

Za bolj zdravo življenje bi morali bolj paziti na redno uživanje zajtrka, zmerno telovadbo in optimističen pogled na stvari.

Podgane naj bodo pozorne na reden in zdrav zajtrk. Foto: Getty Images

Eni podgani je uspelo zasloveti po vsem svetu

Podgane v popkulturi niso tako uspešne kot, na primer, prašiči, njihovo predhodno znamenje v kitajskem horoskopu. Je pa eni podgani uspel veliki met, saj jo poznajo po skoraj vsem svetu.

Gre za Remyja, slavno podgano iz animiranega filma Ratatouille, ki sanja o tem, da bi postal veliki šef kuhinje, čeprav je kuharski poklic podganam izredno nenaklonjen.

Film iz leta 2007 je bil izjemno uspešen in je osvojil celo oskarja za najboljši animirani film leta.

Remy iz filma Ratatouille je pomagal osvojiti oskarja za najboljši animirani film. Foto: IMDb

