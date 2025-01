Ti znaki horoskopa se slepijo, da so njihovi partnerji popolni

Ljubezen je čudežna, lahko nas navdihuje in opolnomoči, lahko pa nas tudi zaslepi. Nekateri ljudje so tako zaljubljeni v svoje partnerje, da se pretvarjajo, da ne vidijo njihovih napak. Običajno takšne osebe pripadajo enemu od teh nebesnih znamenj.

Ribi

Ribe so največji sanjači zodiaka in ko se zaljubijo, njihov svet postane pravljičen. Če ima njihov partner kakšno slabost, je preprosto ne opazijo oziroma, še pogosteje, najdejo kakšen pesniški način, da to slabost opravičijo. Ribe verjamejo, da je ljubezen nad vsem, in so pripravljene resničnost zamenjati za idealizirano podobo svoje zveze.

Zakaj so ribe tako zaslepljene z ljubeznijo? Njihova globoka čustvenost jih sili v to, da v ljudeh vidijo le najboljše. Nočejo razbiti svojih sanj o popolni ljubezni, zato si raje zatiskajo oči pred težavami, kot pa da bi jih priznale. Če temu znamenju pripada vaš partner, cenite njegovo predanost, a nikar ne izkoriščajte tega, da vam hitro oprostijo. Tudi sanjači imajo svoje meje.

Tehtnica

Tehtnice nadvse cenijo skladnost in mir v zvezi. Če ima njihov partner kakšno slabost, jo bodo pogosto ignorirale, ker nočejo, da bi to preraslo v konflikt. Zanje so odnosi kot umetniško delo: morda ni popolno, a je dovolj lepo, da ga občudujejo. Če ima partner kakšno slabo navado, bo tehtnica raje spremenila svoj pogled nanjo, kot pa izzvala prepir.

Tehtnice konfliktov preprosto ne marajo. Zaradi neizmerne želje po uravnoteženem in srečnem odnosu minimizirajo ali zanemarjajo pomanjkljivosti svojih partnerjev, da bi se tako izognile drami. Če ste v zvezi s tehtnico, se zavedajte, da cenijo mir, a nikar ne mislite, da je njihova potrpežljivost brezmejna. Celo tehtnice imajo mejo.

Rak

Raki so najbolj čustveno znamenje zodiaka in so neizmerno predani svojim partnerjem. Ko ljubijo, ljubijo globoko, kar pogosto pomeni, da spregledajo praktično vse pomanjkljivosti svojega ljubljenega. Ne pospravlja? Rak si bo to razlagal kot ustvarjalni nered. Nikoli ne kuha? Zagotovo ima preveč obveznosti. Za rake ljubezen preseže pomanjkljivosti.

Njihova skrbnost jih sili v to, da partnerjeve potrebe postavljajo pred svoje. Pogosto so prepričani, da je njihova ljubezen dovolj za premostitev vseh težav, zato partnerjeve slabosti ignorirajo, da bi tako ohranili srečno zvezo. Če ste v zvezi z rakom, se zavedajte, koliko vlaga v vajin odnos, in mu poskušajte v isti meri vrniti, četudi to pomeni, da boste morali v sebi kaj spremeniti.