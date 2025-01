Najbolje se oblačijo ljudje, rojeni v teh znakih

Za tri nebesna znamenja velja, da so vedno videti popolno. Ne glede na priložnost se znajo sijajno obleči, izbrati ravno prave modne dodatke in navdušiti s svojim slogom.

Lev

Ne le da so levi radi v središču pozornosti, tam preprosto morajo biti. Njihov modni slog je glamurozen in drzen, radi izbirajo oblačila, ki kar kričijo: "Poglej me!" Levi znajo kombinirati prestižne materiale, kot sta žamet in svila, ter z njimi ustvarjajo kraljevski videz. Njihovo tajno orožje? Samozavest. Levi ne nosijo oblačil, ampak jim vladajo.

Tehtnica

Tehtnice utelešajo prefinjenost in ravnovesje, zato tudi njihov modni slog vedno deluje skladno. Njihova garderoba je polna klasičnih kosov, ki jih dopolnijo s sodobnimi detajli in tako ustvarijo videz, ki ni nikoli iz mode. Tehtnice obožujejo pastelne tone, čipke in minimalizem, z oblačili pa izražajo svojo estetiko in notranji mir.

Dvojčka

Dvojčki so modni pustolovci, ki vedno radi poskusijo kaj novega. Tako jih boste en dan videli v elegantni obleki, že naslednji pa v ekscentrični opravi divjih barv. Ker imajo izredno sposobnost prilagajanja, so ob vsaki priložnosti videi popolno, njihova omara pa je prava zakladnica presenečenj. V čem je njihova skrivnost? Ne bojijo se tvegati.