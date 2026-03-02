Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ti znaki horoskopa delajo več, kot jim plačajo

služba, pisarna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V vsakem kolektivu so ljudje, ki nase prevzamejo več obveznosti, kot bi jim bilo treba, v službi ostajajo dlje in o svojih nalogah razmišljajo tudi po koncu delovnika. Veljajo za profesionalne in predane, a njihov trud v praksi pogosto ni dodatno nagrajen. Astrologi pravijo, da se takšni marljivi delavci praviloma rodijo v treh nebesnih znamenjih.

Devica

Device imajo močan občutek dolžnosti in potrebo, da je vse narejeno pravilno. Ko opravijo svoje naloge, začnejo pogosto popravljati, preverjati in dopolnjevati delo drugih. Tega ne delajo za pohvalo in priznanje, ampak zato, ker jih motita nedokončanost in nered. Nase pogosto prevzamejo dodatno breme brez dodatne nagrade, ker so prepričane, da je to dolžnost odgovornega človeka.

Kozorog

Kozorogi službo doživljajo zelo resno in lastno vrednost pogosto enačijo s profesionalnim uspehom. Pripravljeni so delati več od drugih, ker so prepričani, da se jim bo ta trud dolgoročno obrestoval. Težava nastane, ko njihovo dodatno delo postane samoumevno. Le redko se bodo namreč pritožili in zahtevali dodatno plačilo, zato njihova disciplina in vzdržljivost pogosto nista dovolj nagrajeni.

Rak

Raki na delovnem mestu pogosto delujejo kot podpora vsem drugim. Pripravljeni so vskočiti, pomagati kolegom in prevzeti njihove naloge, da bi celotna skupina delovala. Ker se v delo vpletejo tudi čustveno, začutijo potrebe drugih, obenem pa jih zaradi tega pogosto izkoriščajo. Pogosto delajo več, kot so plačani, ker nočejo nikogar razočarati, pa čeprav je to v njihovo škodo.

Preverite svoj današnji horoskop.

