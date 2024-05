Ti astrološki znaki so najslabši lažnivci

Nekatera nebesna znamenja so v prirejanju resnice bolj spretna kot druga. Katerim gre to najslabše od rok?

Oven

Ovni so neposredni, drzni in neustrašni, kar se odraža tudi na njihovem odnosu do iskrenosti. Ker so tako transparentni, so večinoma slabi lažnivci in preprosto niso rojeni za to, da bi skrivali resnico.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in poštenosti. Cenijo integriteto in doslednost pri vsem, kar počnejo, tudi komunikaciji. Pri njih ni prostora za laži ali manipulacije, so odgovorni in spoštujejo sogovornika, zato so preprosto slabi lažnivci.

Vodnar

Vodnarji cenijo svobodo izražanja in v odnosih težijo k odprtosti ter transparentnosti. Laži so zanje kot spone, ki jih vežejo in omejujejo, zato raje izberejo resnico ne glede na to, kako neprijetna je. So osvežujoče iskreni, zato pa tudi slabi lažnivci.

Škorpijon

Škorpijoni nadvse cenijo globoke in iskrene vezi. So izrazito intuitivni, zaradi svojega strastnega duha pa slabi lažnivci, saj jih takrat, ko se skušajo zlagati, izda njihova energija.