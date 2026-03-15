Nedelja, 15. 3. 2026, 20.42

Ta znaka horoskopa pogosto rečeta da in to nato obžalujeta

Nekateri ljudje hitro privolijo v vsak predlog, ponudbo in prošnjo, kmalu zatem pa ugotovijo, da so si naložili več, kot zmorejo ali hočejo. To se dogaja predvsem pripadnikom dveh nebesnih znamenj.

Dvojčka

Dvojčki so vedno razpoloženi za druženje, nove zamisli in spontane dogovore. Težava je v tem, da v vse privolijo – tudi takrat, ko jim urnik dogodkov že poka po šivih. Pogosto se zgodi, da jih kdo pregovori v dodatno delo, druženje ali uslugo, za kar pravzaprav nimajo časa, nato pa je slaba volja na obeh straneh, ko obljube ne morejo izpolniti.

Nasvet za dvojčke: preden odgovorite, si vzemite kratek predah. Če nekaj ni nujno, lahko vedno rečete, da boste še razmislili.

Strelec

Strelci ves čas čutijo potrebo po pustolovščinah in nečem, kar bo razbilo rutino, zato se jim neprestano dogaja, da se strinjajo z načrti, stroški ali obveznostmi, ki sprva zvenijo vznemirljivo, nato pa se izkažejo kot neznansko zapleteni in brez potrebe naporni. V to so všteti tudi spontani nakupi, spontani dogovori za potovanja in obljube prijateljem.

Nasvet za strelce: navdušenje je dobrodošlo, a se skušajte zadržati in oceniti vse vidike, preden izrečete usodni da.

Preverite svoj današnji horoskop.

