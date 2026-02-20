Ti pari horoskopa so na videz prijatelji, a se v resnici ne prenesejo

V nekaterih odnosih, ki so na videz prijateljski, pod površjem ves čas vre. Nasmehi so kanček preširoki, komplimenti pa imajo vedno prizvok kritike. Po mnenju astrologov se takšni odnosi spletejo med določenimi znaki horoskopa.

Rak in tehtnica

Na prvi pogled raki in tehtnice delujejo kot popolni prijatelji. Oboji se izogibajo konfliktom, tehtnice gladijo odnose in iščejo ravnovesje, raki pa si želijo občutka varnosti. Njihova komunikacija je polna vljudnosti, dobrikanja in izbire besed, ki ne bodo nikogar prizadele. Za to uglajeno fasado pa se skriva tiha vojna nesporazumov. Čustvenim rakom se diplomacija tehtnic zdi plehka in nekoliko neiskrena. Tehtnicam gre po drugi strani na živce, kako raki tiho spreminjajo razpoloženje in pričakujejo, da jim bodo vsi brali misli. Konflikt med njimi poteka v molku in vzdihih, glavni bojni vzklik pa je izjava: "Vse je v redu."

Devica in strelec

Odnos med devicami in strelci je spoj pedantnih načrtovalk in večnih pustolovcev. Device imajo rade red, natančne načrte in občutek nadzora, strelci pa živijo za spontanost, svobodo in neskončne debate. Na daleč se medsebojno občudujejo, skupno življenje ali delo pa hitro postane minsko polje neprestanega zbadanja. Device strelcem dajejo "koristne nasvete", s katerimi pravzaprav sporočajo, da je vse, kar počnejo, narobe, strelci pa jim vračajo s tem, da "po naključju" pozabijo na dogovor ali močno zamudijo. V devicah zaradi takega kaosa vre, strelcem se zdi, da jih neprestano omejujejo in kritizirajo, nihče pa tega ne reče na glas.

Lev in kozorog

Levi in kozorogi so oboji izrazito ambiciozni, tekmovanje med njimi pa ni nikoli odkrito, ampak se kaže v subtilnih potezah ter strateškem opazovanju in ocenjevanju. Levi si želijo občudovanja in aplavza, kozorogom pa so pomembni spoštovanje, status in rezultati. Boj med njimi se najpogosteje zgodi v poslovnem okolju. Levi tuje ideje brez težav predstavijo kot svoje in tako kozoroge potiskajo v ozadje, ti pa na sestanku levom nedolžno postavijo nekaj vprašanj, da bi pokazali na luknje v njihovem grandioznem načrtu. Ob tem se drugi drugim smehljajo in si čestitajo, v glavi pa seštevajo zadetke in čakajo na napake nasprotnika.

Bik in vodnar

Interakcija med trmastimi in tradicionalnimi biki ter radikalnimi inovatorji vodnarji je zagotovilo za tiho bitko. Biki cenijo stabilnost, udobje, materialno varnosti in preverjene metode, vodnarji pa živijo za nove ideje, spremembe, humanitarne cilje in rušenje ustaljenih vzorcev. So kot olje in voda – tudi v istem kozarcu se ne bodo zmešali. Vodnarji navdušeno predstavljajo revolucionarne ideje, biki pa jim bodo takoj navrgli, da se to ne dela tako. Bikom se vodnarji zdijo nepraktični in kaotični, vodnarji pa bike vidijo kot dolgočasne in omejene. Njihova komunikacija se običajno zreducira na tih medsebojni prezir in zavračanje.

Škorpijon in dvojčka

V odnosu škorpijonov in dvojčkov se udarita intenzivnost in lahkotnost. Škorpijoni si želijo globokih povezav, resnice in zaupanja, dvojčki pa skačejo s teme na temo in od človeka do človeka. Škorpijoni potrebujejo nadzor, dvojčki pa svobodo, kar se ne more končati dobro. Škorpijoni skušajo "masko" dvojčkov prebiti s prodornimi vprašanji, dvojčki pa to razumejo kot napad, od katerega zbežijo s humorjem. Sumničavi pogledi škorpijonov v dvojčkih vzbujajo neugodje, medtem ko se škorpijoni zaradi nepredvidljivosti dvojčkov bojijo izdaje. Med sabo se sicer lahko prenašajo, a bo v zraku ves čas napetost.