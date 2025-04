Najbolj ljubosumni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Ljubosumje je povsem naravno čustvo, ki se občasno pojavi v vsakem odnosu, pri nekaterih ljudeh pa je veliko bolj izraženo, globlje in pogostejše. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za te štiri znake horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni čustva vedno doživljajo intenzivno in globoko, njihovo potrebo po povezanosti pa pogosto spremlja močna želja po nadzoru. Čeprav na zunaj delujejo umirjeno in neprizadeto, so v sebi ves čas sumničavi. Njihovo ljubosumje ni glasno, pogosto ga pokažejo tako, da se umaknejo in obmolknejo ali pa postanejo zelo nezaupljivi.

Rak

Raki so zelo občutljivi na spremembe v obnašanju ljudi, ki so jim blizu. Če začutijo, da se je v odnosu spremenila čustvena dinamika, se jim v misli hitro zavleče sum. Ljubosumje pri njih izvira iz potrebe po varnosti in želje, da bi bilo ljudem mar zanje. Za rake ni nič hujšega kot občutek, da jih nekdo zanemarja.

Lev

Levi imajo izrazito potrebo po pozornosti in predanosti. Če oseba, ki jim je blizu, svojo pozornost preusmeri kam drugam, hitro postanejo ljubosumni. Ne marajo biti zasenčeni in v vsakem trenutku pričakujejo, da bodo v očeh partnerja eni in edini. Čeprav delujejo samozavestno, so v sebi zelo občutljivi, če jim kdo ni privržen.

Bik

Biki so znani po svoji predanosti, a tudi po tem, da so posesivni do stvari in odnosov, ki jim veliko pomenijo. Težko prenašajo spremembe in negotovost, ko pa izgubijo zaupanje v osebo, potrebujejo zelo dolgo, da ga spet vzpostavijo. Njihova predanost je močna, a je močna tudi njihova sumničavost, ko se poruši zaupanje.