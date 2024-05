Horoskop: komu bodo ta teden zvezde najbolj naklonjene?

Oven

V začetku tedna boste precej nejevoljni zaradi financ, ki nikakor ne bodo rasle, kot ste načrtovali. Premišljevali in ocenjevali boste stanje, vendar bo vse zaman. Bodite potrpežljivi in počakajte, da bo prišel primernejši čas, medtem pa svoje misli preusmerite drugam. Na ljubezenskem področju boste lahko doživeli razočaranje, saj boste od partnerja zahtevali preveč. Pustite mu, da ljubezen izkazuje na svoboden način.

Bik

Pred vami je izredno pester teden. Imate ogromno načrtov, ki bi jih radi uresničili, saj že dolgo čakate na priložnosti. Četudi se bo že v prvih dneh tedna nekaj zataknilo, nikar ne izgubite upanja, saj se bodo stvari same postavile nazaj na svoje mesto. Morda jim boste morali nameniti le nekaj spodbude, kar pa vam ne bo vzelo veliko energije. To boste namreč potrebovali za večje in pomembnejše dogodke, ki so pred vami.

Dvojčka

Že v začetku tedna vas na službenem področju čakajo novi izzivi. Nadrejeni vam bo predlagal izobraževanje ali izpopolnjevanje, morda celo specializacijo. Naporno bo, vendar se vam predlagano izplača sprejeti, saj si boste tako lahko odprli mnoga vrata. V sredini tedna si boste pred nečim zatiskali oči. Mogoče to počnete že dlje časa, a zdaj bo napočil čas, da se odkrito in pogumno soočite z dejanskim stanjem. Če boste to storili, se boste znebili bremena.

Rak

Določene izkušnje ste že prestali, ogromno pa vas jih še čaka. Na opravljeno ste lahko ponosni, vendar ne postanite prevzetni. Iz vsake nove izkušnje boste stopili še močnejši in še bolj modri, kar bo iz vas naredilo še boljšega človeka. Na začetku tedna se boste morali postaviti zase, saj bo nekdo močno vdiral v vaš intimni prostor. Bodite odločni in nepopustljivi, saj boste le tako dosegli svoje. V službi se vam bo ponudila priložnost za napredovanje ali celo novo delovno mesto.

Lev

V tem tednu se vam bo marsikaj zdelo zelo naporno. Zmanjkovalo vam bo energije, morda se vas bo polotilo celo kakšno virusno obolenje. Karseda pazite na imunski sistem in z ničemer ne pretiravajte, saj bi ga le kapljica čez rob lahko potisnila do porušenja. V službi bo naporno, saj bodo od vas zahtevali nemogoče stvari. Naj vas ne bo strah ali celo sram poprositi za pomoč pri sodelavcih, saj jo boste nedvomno prejeli. Sredina tedna bo najbolj kritična, zato še posebej takrat poskrbite za dovolj sprostitve. V zadnji polovici tedna boste končno lažje zadihali, vendar s tem težav še ne bo konec. Pojavile se bodo na ljubezenskem področju, kjer boste vezani spoznali, da vaš partner ni popoln, samskim pa se bo zdelo, da je ves trud zaman.

Devica

V nasprotju s prejšnjim tednom, ko so vas čustva kar prevzemala, se boste v tem stvari lotevali precej bolj razumsko in premišljeno. Na stran boste dali svojo intuicijo, kar morda v tem primeru sploh ne bo slabo. Še posebej v službi boste sposobni zaplete in izzive reševati z večjo učinkovitostjo, saj boste že vnaprej predvideli, kaj se bo dogajalo. Zaradi svoje učinkovitosti si boste morda priborili celo višje mesto med vašimi sodelavci. V sredini tedna se boste resneje posvetili neki težavi, ki vas bo pestila na čustvenem področju. Spoznali boste, da boste do rešitve prišli le z razumskim pristopom, saj vas bodo čustva vodila v napačno smer. Proti koncu tedna se boste družili s prijatelji, s katerimi se boste načeloma dobro ujeli. Pri financah do kakršnihkoli izboljšav še ne bo prišlo.

Tehtnica

Čaka vas precej razgiban teden. Imeli boste ogromno dela, poleg tega se vam obeta veliko dogajanja na zasebnem področju. Partnerske zadeve vam bodo izjemno pomembne, vendar pa obstaja velika verjetnost, da kljub vloženemu trudu ne bo šlo vse po načrtu. S partnerjem se nikakor ne bosta mogla uskladiti. To bo postopoma stopnjevalo vašo slabo voljo do mere, ko boste menili, da bo umik edina prava možnost. Kljub temu ne sklepajte naglih odločitev, saj ne boste med najrazsodnejšimi. Jeza vam bo namreč zameglila ves razum. V sredini tedna vam jo bodo dodatno zagodli v službi, saj se bo nekdo želel okoristiti z vašim delom. Ostro se postavite zase in za svoje ideje. Uporabite vso odločnost in ves pogum, kar ju premorete.

Škorpijon

V tem tednu se boste predajali partnerjevi nežnosti. Nadvse srečni ste, da ste se znašli v njegovem objemu, saj vam vedno stoji ob strani in vas posluša. Samskim pa se bodo po glavi podile misli o osebi, ki ste jo spoznali nedavno. Izgubljali boste upanje, da se bo kdaj iz tega prijateljstva razvilo nekaj več, zaradi česar boste še posebej v sredini tedna precej slabe volje. Pustite času čas, kar pa nikakor ne velja za službeno področje. Tam boste morali stvari vzeti v svoje roke, da boste napredovali. Ne pričakujte, da bo nekdo opravil delo namesto vas. Če razmišljate o večjih naložbah, se nujno pogovorite s tretjo osebo, ki vam bo znala svetovati. Proti koncu tedna boste intelektualno zelo močni, zato se posvetite miselnemu delu. Zdravje bo stabilno.

Strelec

V tem tednu nikakor ne bo šlo tako, kot ste si zamislili. Ne glede na to, koliko truda boste vložili v posamezne projekte, se vam bo na koncu vedno zdelo, da je bil ves trud zaman. Vendar nikar ne vrzite puške v koruzo, saj se vam že prav kmalu obeta izboljšanje. V partnerstvu bo malce bolj veselo, saj boste z lahkoto sprejemali kompromise, samski pa se boste zagledali v nekoga, ki si ga nikakor ne boste mogli spraviti iz glave.

Kozorog

Z navdušenjem boste čakali prihodnje dni, saj se vam obeta veliko pozitivnih sprememb. V službi vas še posebej v prvi polovici tedna čakajo določena pogajanja, iz katerih boste odšli kot zmagovalec le v primeru, da se boste držali načrta in pristopili pozitivno. Četudi vas bodo želeli spraviti na tla, se nikar ne pustite. Zapomnite si, da vam nihče ne more škodovati. Nepremagljivi boste le, če boste tako želeli. V sredini tedna se bodo službene stvari odvijale po načrtu, vendar pa se bodo pojavile težave na zasebnem področju. Vezani boste od partnerja zahtevali več, kot vam bo pripravljen dati, samski pa se boste iz obupa oprijeli tudi tistih, ki sicer ne bodo dosegli vaših meril. To vam ne bo prineslo prave sreče.

Vodnar

Morda ste pred pomembno prelomnico na zasebnem področju, pa se tega sploh ne zavedate. Dobro pa veste, da boste morali prej ali slej sprejeti pomembne odločitve, ki bodo spremenile potek dogodkov. Iz tega razloga glejte, da se ne boste prenaglili, četudi vas bo kaj sililo k temu. Vzemite si dovolj časa za temeljit premislek, predvsem pa poslušajte intuicijo, ki bo v tem času še posebej izrazita. V službi ne bo prihajalo do večjih sprememb, saj dobro veste, kje je vaše mesto in kaj so vaše obveznosti. Ne boste se vtikali v delo drugih za razliko od vaših sodelavcev, ki vas bodo s svojimi komentarji spravljali v slabo voljo. Ne dovolite, da bi vam prišli do živega. Ob koncu tedna pa se le sprostite.

Ribi

V tem tednu vam bo uspelo nadoknaditi vse, kar ste v prejšnjem zamudili. Tudi v službi boste končno pospravili vse, kar se vam je nabralo na mizi, če boste marljivi, pa vam bo uspelo pridobiti celo določeno prednost. Morda vas bodo uporabili za določena dela, ki sicer niso vaša dolžnost, vendar vam bodo odgovarjala, saj boste z njimi razbili rutino, ki vas že močno utruja. Bo pa precej bolj pestro na zasebnem področju, kjer se boste soočali z določenimi spremembami, predvsem pa boste zapadli v prepire, če se ne boste vsaj malo brzdali. Samski se boste odlično počutili v svoji koži. Malce prezirljivo se boste odzvali, ko vam bodo namenjali pozornost. Glejte, da ne boste odgnali neke osebe, saj bi jo nato prav hitro začeli pogrešati.