Horoskop: koga čaka najbolj razburljiv teden?

Oven

Končno boste stopili na realna tla in veliko časa boste posvetili prav družini, partnerju ali prijateljem. Na splošno boste ves čas v družbi pozitivno naravnanih ljudi. To sedaj najbolj potrebujete, da lahko dosežete še zadnje cilje. V kratkem boste tudi spoznali, kdo je vaš pravi prijatelj. Bolj se osredotočite na tiste, ki so, in ne na tiste, ki niso pravi prijatelji. V službi vam ne bo šlo, kot ste načrtovali. To vas bo malo žalostilo in spravljalo v slabo voljo. Pred vami je velika odločitev, ki jo boste sprejeli odgovorno in prav zaradi tega vas čaka pohvala. Čakanje ne obrodi vedno sadov - stopite v akcijo! Bolj lahkotno vzdušje pa bo zavladalo proti koncu tedna. Vezani se poskusite v prvi polovici tedna potruditi in partnerju pokazati, česa si želite. Če tega ne boste storili, ne boste nikoli izkusili, kakšno je res kakovostno razmerje. Sreča bo na vaši strani. Samskim bo za razliko od prejšnjega tedna tokrat uspelo pridobiti pozornost neke osebe, ki bo v vaše življenje vnesla novo strast, v vaše razpoloženje pa tople barve. Pazite le, da ne boste prehitevali dogodkov.

Bik

Čeprav ne napredujete preveč hitro, se vam v ozadju pripravljajo neki dogodki, ki vas bodo spravili spet nazaj v polni pogon. Vaša kariera se vam bo začela precej popravljati, ampak poslovne priložnosti še ne bodo potrkale na vaša vrata. V tem tednu bodo prevladovala predvsem partnerstvo in medsebojna pogajanja. Romanca bo poglobljena prav tako kot intimnost. Zaposleni boste tudi z ustvarjanjem finančnih načrtov in razporejanjem virov. Idealna priložnost je tudi za začetek zveze ali pa za obnovitev obstoječe. Spoznali boste, da ste na nek način odvisni od partnerja in da se z njim vaše življenje premika naprej. Zaupajte mu in se pogovorita. Tokrat bo v vezanih eksplodirala radovednost in želja po nasprotnem spolu. Seveda boste ostali zvesti svojemu partnerju, nekaj grešnih misli si pa vseeno lahko privoščite. Samski si boste tolažbo iskali med prijatelji. Postelja se bo do jutra le s težavo ohladila, glava in misli pa bodo razvnete še do konca tedna. Lahko se zgodi, da boste morda le odkrili osebo, ki vam je usojena.

Dvojčka

Ne zapravljajte časa z obžalovanjem preteklih dejanj, raje se osredotočite na posebne izkušnje in stvari, ki vas delajo posebne. Začutili boste intelektualno in moralno rast, ki vam bo povrnila močno voljo do življenja. Pred časom ste imeli kar nekaj vzponov in padcev, vendar pa se obetajo boljši in stanovitnejši časi, zato bodite močni in vztrajni. Dobri dnevi so pred vami. Bodite pripravljeni na konec nečesa, kar vam bo povzročilo tako bolečino kot užitek hkrati. Osredotočite se na odvajanje od nezdravih navad, ker je zdaj idealna priložnost za to. Vaša želja po raziskovanju skrivnosti ljubezni in spolnosti narašča z vašim občutkom, da ste bolj živi kot po navadi. Srce samskih bo v tem tednu divje utripalo. Vaš seksapil bo neverjeten, zato boste za nasprotni spol prava paša za oči. Če boste le želeli, boste lahko zapeljali več ljudi naenkrat. Medtem se boste vezani navduševali nad partnerjevo pozornostjo. Že v začetku tedna vam bo podelil kompliment, zaradi katerega vas bo še nekaj prihodnjih dni prijetno grelo in ščemelo v srcu. Pa ste mislili, da ni romantičen!

Rak

Proti nečemu boste v tem tednu protestirali. Vztrajajte pri svojem protestu proti neki ideji ali trendu, ki jim vsi podlegajo. Bodite neizprosni in ne dovolite, da vas poteptajo. Vaše najpomembnejše vprašanje bo, kdo najbolj potrebuje vašo pomoč. Čutite, da je tokrat energijo najbolje porabiti prav za druge. Pravi čas je, da pregledate svoje kontakte in ugotovite, komu bi lahko pomagali. S tem pa boste pomagali tudi sebi, saj vas bo to osrečilo, s tem pa boste našli pravo poti tudi zase. Vaša pozitivna energija vam pomaga, da vidite svetlejšo stran svojih obveznosti in dolžnosti. Vprašajte se, ali so vam vaš nadrejeni ali družina pripravljeni dati več svobode. Pred samskimi je povsem običajen teden, zato večjih sprememb ne pričakujte. V drugi polovici tedna se vam bo nasprotni spol zdel preglasen, preveč naporen in celo zoprn, zato se ga boste izogibali. Vezani boste preživeli nadvse prijeten teden, v katerem se vam bo partner posvečal bolj kot po navadi. Če mu boste vračali čustva, se bo med vama spet vnela iskrica ljubezni. Konec tedna zna biti nepozaben.

Lev

Zdaj je čas, da razmislite, kaj vas definira. Kako lahko izkoristite svojo močno avro za uresničitev življenjskih teženj? Obdržite toplo in prijetno kvaliteto, drugim je všeč in vas izvrstno dopolnjuje. Izkoristite trenutni zagon, naj vas nese čim dlje. Vaši cilji bodo lažje dosegljivi s pomočjo prijateljev in družine, sledite svojim sanjam, da ne boste česa obžalovali. V prihajajočem tednu bo pomembno, da ohranite pozitivno razmišljanje na vseh področjih. Največ nevšečnosti se vam obeta na ljubezenskem področju, kar vas bo pošteno spravljalo ob živce. Zdelo se vam bo, da karkoli naredite, ni dovolj, poleg tega pa ne boste zadovoljni niti z dogovorom, ki ga boste sklenili s partnerjem. Vezani boste zgladili spore iz preteklih dni in po dolgem času več dni zapored preživeli mirno. Zadnji čas je že, da tako vi kot tudi vaš partner pozabita na določene zadeve iz vajine preteklosti. Samski boste ta konec tedna iskali nekaj več, ne le bežno in neobvezno avanturo. V soboto se pustite zapeljati romantiki nekega novega občudovalca, ki se že dlje časa trudi okrog vas. Presenečeni boste nad njegovo očarljivostjo.

Devica

Z vašim prijateljem pojdite na kosilo in se spomnita, kaj vidita drug v drugem. Pogovarjata se o skupnih zgodbah – mogoče se boste spominjali dogodkov in se iz tega nekaj tudi naučili. Vse se bo vrtelo okoli komunikacije, zato bodite odprti. Vaši palci vas bodo najbrž boleli od pošiljanja sporočil. Samozavest in raven energije se vam bosta močno povečali. Vaš vsakdan bo zelo zaseden in veliko projektov, ki ste si jih zadali, boste začeli uresničevati in se bodo premikali naprej. Vaše poslovno življenje bo še naprej uspešno. Prihaja daljše obdobje, v katerem se boste bolj podrobno posvetili svoji poklicni karieri, čeprav bo vaše počutje na delovnem mestu prijetno. Samski izkoristite teden za uresničevanje zastavljenih ciljev. Oseba, ki jo že dlje časa želite povabiti ven, vam bo v drugi polovici tedna, dala znak za korak naprej. Vezani se tokrat skušajte nekoliko umiriti. Če mislite nadaljevali s takšnim tempom, vas partner ne bo mogel in vas niti ne bo želel dohitevati. V zadnjem času ste nekoliko pozabili na njegove potrebe in želje, zato bo med vama tudi tokrat prihajalo do konfliktov.

Tehtnica

Teden vam bo prinesel veliko osebnih sprememb. Začutili boste potrebo po večjem zadovoljstvu na vašem delovnem mestu ter potrebo po spremembi zunanjega videza. Ponovno ocenite vaše delovne navade, ker boste po tem bolj odločni. Ker so spremembe neizogibne, pustite stvarem čas, da se odvijejo po naravni poti, preden skočite v nepremišljene odločitve. Neka romanca bi lahko razburkala vaše razmerje, zato premislite, če ste na to pripravljeni. Pokazali boste tudi vašo umetniško žilico in začeli uresničevati vaša prizadevanja. Imeli boste tudi potrebo po podprtju drugih ljudi, ki bo vsekakor vplivala na ljudi okoli vas. Partnerski odnosi se bodo razvili. Vezani boste veliko razmišljali o vaših dosedanjih dosežkih in morda celo prišli do zaključka, da sta se s partnerjem nekje na tej poti popolnoma oddaljila. Nikar še ne vrzite puške v koruzo! Na drugi strani pa se vašim samskim kolegom obeta srečanje z nekom, zaradi katerega se vam bodo šibila kolena in zaradi katerega iz sebe ne boste spravili niti ene besede. Pomislite na svojo najbolj izrazito lastnost – neposrednost in mu naravnost povejte, kaj čutite. Izgubiti ne morete ničesar!

Škorpijon

Oddahnili si boste od družbenih zadev. Objel vas bo občutek dobrega življenja, zato morate paziti na trošenje denarja. Parter se vam bo zdel odtujen, a ko bo razčistil z neko službeno zadevo, bo bolje. Stvari se bodo vrtele tudi okoli vaše kariere, zato bodite zbrani. Počutili se boste sproščeno in izrazili boste svoje želje. Finančno stanje bo dobro, prav tako pa tudi velika želja po zapravljanju. Priložnost za dodaten zaslužek se vam bo ponudila v sredini tedna. To bi bilo krasno, vendar boste le s težavo realizirali načrt. Družinsko življenje se bo izboljšalo in zadeve, povezane z družino, bodo končno stekle. Pojavila se bo tudi neka nova priložnost. Samski boste proti koncu tedna spoznali osebo, ki bi lahko bila vaša sorodna duša. Pustite ji dovolj svobode in ne komplicirajte, saj lahko s tem ugasne tudi čar v vaših očeh. Tudi vezanim ne bo šlo vse po načrtih. Oba bosta prezaposlena in preobremenjena, ljubezen in intimnost bosta v drugi polovici tedna postavljala na stranski tir. Konec tedna bosta delovala na meji svojih zmogljivosti.

Strelec

V tem tednu boste doživeli velike spremembe v vašem videzu in količini samozavesti, ki jo imate trenutno. Predstavili se boste v drugi luči. Za odkrivanje drugih novih stvari pa enostavno ne bo časa. Prijateljske vezi bodo prijetne, partner pa bo potreboval vašo pozornost in podporo. Vzemite si čas tudi zase in bodite ustvarjalni. Čisto tako, za svojo dušo. Počutili se boste veliko bolje. Vaš šarm pa se bo prepletal z razumsko platjo in bo izjemen. Kljub temu da vaša čustva do neke osebe niso več tako intenzivna, boste v to vložili veliko truda in napora. Kar se vam bo tudi obrestovalo. Pazite tudi, da ne boste prehitro podajali vašega mnenja. Vezani boste imeli občutek, da nekdo spletkari za vašim hrbtom. Seveda boste najprej obtožili partnerja, a se bo kaj kmalu izkazalo, da ste reagirali prehitro. Izkoristite konec tedna za romantiko. Samski se boste v tem tednu našli v trenutnem naletu strasti, a boste tudi hitro ugotovili, da se pravzaprav ne želite čustveno vezati. V zadnjem času ste spoznali, da naravnost uživate v samskem stanu.

Kozorog

Idealen čas, da stopite med ljudi, kajti prav v tem boste najbolj vidni in privlačni. Mnogi vaši oboževalci bodo pokazali romantično zanimanje za vas. Zbližajte se z ljubljeno osebo, pokažite prijateljem in sorodnikom, česa ste sposobni. Razmerja se bodo okrepila. Nasvet: bodite iskreni in potrpežljivi, zdaj ni čas za trmo in togost. Dobro bi bilo, da se za trenutek ustavite in premislite o svojih potrebah in poželenjih. Tako fizično, čustveno kot finančno raje počasi in previdno napredujte, vsaj dokler ne boste šli skozi to fazo. To je dober čas za zgladitev nesporazumov, ki so se morda pojavili že pred časom. Uporabite prosti čas za premislek o svojem življenju, nekaj bo treba spremeniti. Tisti, ki niste v razmerju, se boste v tem tednu na službenem področju zapletli z nekom, ki vas bo očaral in naredil dober vtis. Predvsem v drugi polovici tedna imate zelo dobre možnosti. Vseeno bodite pazljivi, saj lahko tvegate tudi službo. Vezani boste teden začeli povsem običajno, v drugi polovici pa se lahko med vami in partnerjem pojavijo nesporazumi. Več previdnosti bo nujne v petek.

Vodnar

Ljubezen se vam bo v tem tednu gibala nekje med poslovnim in prijateljskim življenjem. Boljši dnevi prihajajo ob koncu tedna. V ospredje bodo prišle stvari, kot sta služba in ugled. Če mislite, da lahko pobegnete pred pozornostjo, to ni pravi teden za to. Dobili boste veliko pozornosti in pogledov drugi ljudi, zato ostanite pozitivni in zbrani. Je idealen teden, da si priborite zasluge za pretekla dejanja. Denarno stanje se vam bo začelo spreminjati na bolje. Ob koncu tedna pa nikar ne pozabite na ljubezen, delite medsebojne občutke. Takrat bodo v ospredje prišle osebne ponudbe in projekti. Začutili boste, da ste polni energije in poguma. Možno je tudi potovanje ali avantura.Vezani boste v tednu, ki je pred vami, skušali dojeti bistvo ljubezni. Zelo boste motivirani, da boste želeli odkriti neko davno skrivnost. Samski lahko tokrat pričakujete novo ljubezensko romanco ali strastno, vzburljivo vezo. Določena oseba se vam enostavno ne bo mogla upreti, še posebno v prvi polovici tedna, ko bo prisoten tudi erotičen naboj.

Ribi

Imeli boste občutek, kot da se nikamor ne premaknete. Priložnosti za ljubezen se vam bodo ponudile konec tedna. Čez teden se boste namreč zatekali predvsem v krog družine. Teden bo na splošno zelo primeren mesec za ustvarjanje dolgoročnih načrtov za prihodnost in za reorganizacijo stvari. Celo za prenavljanje doma ali okolice. Zadeve, povezane z delom, ki ste jih do sedaj zavlačevali, bodo šle v tek. Napetost zaradi intimnih stvari in financ pa bo počasi izginila. Finančno bo teden za vas zelo uspešen. Nek prijatelj vas bo potreboval in vi mu boste več kot radi pomagali. Zaradi tega boste malce utrujeni, a na koncu več kot zadovoljni zaradi rezultatov. Vezanim splet nepričakovanih dogajanj v tem tednu prinaša najlepše zadovoljstvo v ljubezenskem življenju, prav tako pa v odnosu z osebo, ki vam je zelo blizu. Izkoristite drugo polovico tedna. Medtem samski ne boste imeli neke posebne sreče. Oseba, okrog katere ste se dolgo trudili, se je naveličala vašega oklevanja. Čas je za spremembe in bolj pogumne poteze – z vaše strani seveda!