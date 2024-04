Horoskop: katera znamenja bodo v prihodnjem tednu imela težave?

Oven

V službi boste kar pokali od kreativnosti, ki vam bo pomagala ugotoviti, kako se nekih stvari lotiti drugače, na bolj razburljiv način. Ob vsem tem pa boste spoznali še osebo, ki vam bo zelo hitro prirasla k srcu. Zadovoljili boste tudi svojo radovednost in neka novica vas bo razveselila. Počasi pri novih poznanstvih, da ne boste razočarani. Poskusite biti, kar se da umirjeni in tolerantni, saj vam teden ni najbolj naklonjen. Zadeve, ki ste jih doslej tolerirali, vas bodo začele neverjetno motiti in omejevati. Svojo slabo voljo boste stresli nad drugimi, a vas bodo prav hitro postavili na realna tla. Počakajte, da vas slaba volja mine. Bodite potrpežljivi in dobro premislite vsako odločitev, saj nekatere lahko močno vplivajo na vašo prihodnost.

Bik

Umirite se in se ponovno povežite z naravo in s samim seboj. Potrebujete mir in tišino, da bi obnovili notranjo harmonijo. Ne pustite se prehitro odvrniti od uresničitve vaših ciljev. Imate dobro izhodišče, pametno ga uporabite. Vezani bodite pozorni, da ne boste zabredli v kakšno nepričakovano burno ljubezensko avanturo, ki bi jo kasneje lahko obžalovali. Obstaja nevarnost, da se strastno zaljubite! Samski pa boste določenim ljudem končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode, kar vas bo osrečilo. Dvom, ki ga držite v sebi, zaupajte tudi na glas. Le tako boste lahko preverili, ali je dvom upravičen ali ne. Počutje bo izjemno zmedeno.

Dvojčka

Pričakujete lahko pozitiven razplet neke situacije. Notranji mir in zadovoljstvo pa sta odvisna od vas samih. Vaša pričakovanja naj bodo realna in ne pretiravajte. Seveda je pomembno tudi, da zaščitite vaše osebne interese. Pri odločanju naj vas vodi razum, srce pa naj ostane na strani. Začutili boste zvišano potrebo po zabavi, vendar morate biti pri tem previdni, da ne boste kasneje česa obžalovali. Neki dogodki se bodo odvijali razmeroma hitro, kar pa vam ne bo najbolj všeč. Če se le da, poskusite ohraniti mirno kri in trezno glavo. Če boste drugim pokazali, da vam ni vseeno, znajo to izkoristiti in vam še bolj ponagajati. Ni vedno dobro, da svoja čustva razgalite in naučite se biti močni in trdni. Bolje se boste počutili.

Rak

Želeli boste upočasniti dogajanja okoli sebe, ampak razum bo odpovedal in namesto njega bo govorilo srce. Storili boste marsikaj, kar niti sami od sebe ne bi pričakovali. Pa vendar, zakaj bi morali biti vedno vi tisti, ki drži čustva v sebi. Povejte jih na glas, počutili se boste svobodno. Če boste vedno mislili na to, kaj bodo rekli drugi, potem boste ves čas nekje v ozadju. Ne boste imeli več moči, da bi se ukvarjali z nekom, ki je za vas preveč zahteven in naporen. Zato se danes izogibajte srečanju, ki bi se utegnilo spreobrniti v velik prepir. Na finančnem področju pa se boste odločili za velik korak, ki vam bo prinesel dodaten zaslužek. Razmislite o varčevanju.

Lev

Nekoliko bolj boste osamljeni, vendar boste imeli občutek, da so za to krivi drugi, ki vas nikakor ne sprejmejo takšne kot ste. Vprašajte se raje, kaj ste vi storili, da bi vas sploh spoznali. Tudi vi ste pogosto nedostopni. Konec tedna pa vas bo ravno nasprotno vleklo ven v nove izzive. Kot radovednega otroka vas bo zanimalo vse, brez strahu in z veliko nedolžnega miru boste stopali v prihodnost. Tisti, ki iščete službo, bi jo lahko kmalu tudi našli. Še posebej uspešni boste na področju, ki zajema javnost ali tujino. Možni so tudi finančni posli s tujimi podjetji. Vendar pa pazite, da najprej res vse zaključite, šele nato se lotite novih dejavnosti.

Devica

Neka oseba vam bo neprestano za petami, kar vas bo spravljalo ob živce. Na miren način jo lahko vprašate, kaj se dogaja, vendar ne pričakujte, da boste prejeli iskreno razlago. V ozadju se skriva nekaj več, vendar morda še ni pravi čas, da spoznate, kaj se v resnici dogaja. Osredotočite se na delo, ki vam ga v službi ne bo primanjkovalo, še posebej, če boste v teh dneh sami odgovorni za vse. Organizirajte se in več kot uspešno boste opravili z vsem, kar vas čaka.

Tehtnica

S poslovnim in finančnim področjem boste zadovoljni, kot že dolgo ne. Najverjetneje si lahko obetate celo nek nov denarni dotok, ki vas bo rešil iz zagate, v kateri ste se znašli. Vaš trud bo končno obrodil sadove in ponovno boste lahko zaživeli v vseh razsežnostih. Vendar pa se bodo s tem pojavile tudi nove težave. Nekdo, najverjetneje iz ožjega družinskega kroga, kar ne bo mogel skriti ljubosumja. S takimi ljudmi je bolje, da sploh nimate opravka, saj v vaše življenje ne morejo prinesti nič dobrega.

Škorpijon

Zdaj je čas, da razmislite, kaj vas definira. Kako lahko izkoristite svojo močno avro za uresničitev življenjskih teženj? Obdržite toplo in prijetno kvaliteto, drugim je všeč in vas izvrstno dopolnjuje. Izkoristite trenutni zagon, naj vas nese čim dlje. Vaši cilji bodo lažje dosegljivi s pomočjo prijateljev in družine, sledite svojim sanjam, da ne boste česa obžalovali. V prihajajočem tednu bo pomembno, da ohranite pozitivno razmišljanje na vseh področjih. Največ nevšečnosti se vam obeta na ljubezenskem področju, kar vas bo pošteno spravljalo ob živce. Zdelo se vam bo, da karkoli naredite, ni dovolj, poleg tega pa ne boste zadovoljni niti z dogovorom, ki ga boste sklenili s partnerjem.

Strelec

Teden vam bo prinesel veliko osebnih sprememb. Začutili boste potrebo po večjem zadovoljstvu na vašem delovnem mestu ter potrebo po spremembi zunanjega videza. Ponovno ocenite vaše delovne navade, ker boste po tem bolj odločni. Ker so spremembe neizogibne, pustite stvarem čas, da se odvijejo po naravni poti preden skočite v nepremišljene odločitve. Neka romanca bi lahko razburkala vaše razmerje, zato premislite, če ste na to pripravljeni. Pokazali boste tudi vašo umetniško žilico in začeli uresničevati vaša prizadevanje. Imeli boste tudi potrebo po podprtju drugih ljudi, ki bo vsekakor vplivala na ljudi okoli vas. Partnerski odnosi se bodo razvili.

Kozorog

V tem tednu boste doživeli velike spremembe v vašem videzu in količini samozavesti, ki jo imate trenutno. Predstavili se boste v drugi luči. Za odkrivanje drugih novih stvari pa enostavno ne bo časa. Prijateljske vezi bodo prijetne, partner pa bo potreboval vašo pozornost in podporo. Vzemite si čas tudi zase in bodite ustvarjalni. Čisto tako, za svojo dušo. Počutili se boste veliko bolje. Vaš šarm pa se bo prepletal z razumsko platjo in bo izjemen. Kljub temu, da vaša čustva do neke osebe niso več tako intenzivna, boste v to vložili veliko truda in napora. Kar se vam bo tudi obrestovalo. Pazite tudi, da ne boste prehitro podajali vašega mnenja.

Vodnar

Prijateljska razmerja pri samskih bodo zelo napeta. Končno boste odkrili tudi resnico in jasno vam bo, s kom ste imeli opravka. Če boste sprejeli opravičilo, se vam obeta pozitiven razplet dogodkov. Vezani pa boste znali biti naravnost obsesivni, motila vas bo vsaka najmanjša partnerjeva napaka ali napačna beseda. Veliko lažje vam bo, če ga boste sprejeli takšnega kot je. Še imate možnosti, da rešite težave. V poslovnem, službenem in javnem življenju pa boste zaželeni in uspešni. Pazite le na pretirana in neopazna finančna zapravljanja. Hitro bi lahko prestopili mejo. Prav tako pa se boste rešili tesnobe in notranjega nemiru. Bodite pozitivni, le tako bodo tudi rezultati.

Ribi

Pri delu, dogovorih ali rokih se boste soočali z zamudami. Zelo boste nervozni in obremenjeni. Posebno v službi se lahko zapletete v nepotrebne in nekoristne spore. Zaradi tega bi lahko celo izgubili službo. Raje se pomirite, bodite ponižni in čakajte na novo priložnost. Zaradi dejanj in besed neke osebe boste popolnoma zmedeni. Nekdo vam bo pokazal, da obstaja tudi lepši in srečnejši pogled na svet. Prepustite se toku dogajanja, a še vseeno premislite preden ukrepate. Ne bodite trmasti in ne silite nikamor. Veliko pa boste prav zaradi vseh ljubezenskih težav razmišljali o potovanju, kjer se boste sprostili in napolnili baterije. S tem pa boste tudi pripravljeni na nov ciklus, ki vam bo bolj naklonjen.