Oven

Kljub pomislekom, ki jih imate, boste danes pri delu uspešni. Opravili boste vse, kar se bo od vas pričakovalo, brez nadur. Pričakujte manjši nesporazum s sodelavcem, saj se vam bo zdelo, da vse delovne obveznosti opravljate sami. Zaščitite si hrbet in mislite nase. Včasih je potrebno zatožiti tudi kolega. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni. Posvetite se novemu hobiju, o katerem že dalj časa premišljujete.

Bik

Danes boste spoznali, kako omejeni ste pri svojem delu. Pričakujte polno težav. Na poti do vašega profesionalnega cilja se bo pojavilo še ogromno zapletov. Ne obupajte. Ohranite pozitivizem, saj vas bo ta pripeljal daleč. Zdravje: znebite se živčnosti, saj jo boste v nasprotnem primeru začeli prelagati na ljudi okoli vas.

Dvojčka

Nov delovni dan je pred vami, toda vstali boste z levo nogo. Že v dopoldanskih urah boste čutili izčrpanost in pomanjkanje energije. Misel na delo vas bo obremenjevala. Na delovnem mestu se boste razveselili novih informacij, ki bodo pomembno vplivale na vašo kariero. Premislite o novem hobiju, ki vam bo omogočil občutek osebnega zadovoljstva.

Rak

Danes boste pri delu začutili osebno rast. Priprava na nove delovne naloge vam bo omogočila boljši končni rezultat. Delu boste zares predani, prav tako boste čutili veliko osebnega zadovoljstva. Če ste v študijskem obdobju, potem bo vaša raven koncentracije odlična. Izkoristite ta dan. Stvari, ki so se vam še prejšnji teden zdele nemogoče, se bodo danes v trenutku obrnile.

Lev

Danes pustite preteklost za seboj. Dan se vam bo zdel zelo pesimističen. Obstaja nevarnost depresivnega počutja. Res je, da vas pri delu moti veliko stvari, toda čas ne bo pravi, da bi o tem spregovorili. Raje diplomatsko molčite. Na delovnem mestu bodite previdni, saj nekdo nima najboljših namenov. Morda se vam bo prikupil, vseeno ga ne vzemite resno.

Devica

Še vedno ste v dvomih glede pomembnih odločitev. Zagotovo vas bodo vaše želje vodile do končnega spoznanja. Prihajajo velike spremembe na področju dela in ljubezni. Bodite pripravljeni in premislite, kakšna bo vaša končna odločitev. Finance: trenutno vam kaže dobro, toda ne glede na to lahko poslabšanje pričakujete kmalu. Z denarjem zato ravnajte premišljeno.

Tehtnica

Danes boste neverjetni. Ljudem okoli vas se boste pokazali v pravi luči. Pomagali boste drugim. Nekomu, ki vam je zelo blizu, boste pomagali na poklicni poti, in sicer s svojimi poznanstvi in nasveti. Tudi na vaši osebni poklicni poti se boste bližali zadanemu cilju. Finance: dan bo naklonjen finančnim vprašanjem. Pazite na večje odlive s tekočega računa!

Škorpijon

Danes boste še vedno zelo neodločeni glede delovne problematike. Premlevali vas bodo dvomi, ki pa vas ne bodo pripeljali daleč. Premislite, kako boste dosegli cilj. Odločitev, ki jo boste sprejeli, naj temelji na vaši srčni želji. Le tako boste lahko zares uspešni. Pustite zmedenost za seboj in pogumno stopite na novo pot. Videli boste, da vas bo ta vodila do pravih oseb in znanja. Le pogumno!

Strelec

Pri delu boste danes pokazali zagnanost. Spoznali ste, da ste v obdobju, ko je delo temeljno, zato ga boste postavili na prvo mesto. Pri delu boste danes dobili veliko novih zadolžitev. Na določene sodelavce boste morali prenesti svoje znanje, zato se boste znašli v vlogi učitelja. Usmerili jih boste na pravo pot, zato bo rezultat na koncu zares odličen. Bravo!

Kozorog

Današnji delovni boste dan začeli povsem izčrpani. Zbudili se boste brez energije, zato se zavedajte svojih lastnih zmogljivosti. Omejite delovne ure. Pomembna bo osredotočenost na delo, saj boste danes v manj urah opravili več dela. Ne klepetajte s sodelavci, ne oglašajte se na telefon. Vaš delovni dan bo tako minil hitreje.

Vodnar

Na napakah se učimo. Danes boste zares predani delu. Vaša koncentracija bo na visokem nivoju. Zadovoljni boste s končnim izidom, prav tako pa vam nove delovne obveznosti ne bodo povzročale težav. Pri delu se bo danes nekdo od sodelavcev pošalil na vaš račun. Ker vam to ne bo smešno, se bo lahko med vama vnel spor. Previdno!

Ribi

Morda se boste pri delu znašli v podrejenem položaju. Čutili boste, da sodelavcem ne sežete do kolen, tudi tistim, ki niso vaši nadrejeni. Čas je, da prenehate s tem pesimističnim mišljenjem. Osredotočite se na lasten uspeh in se potrudite. Tam, kjer je trud, je tudi pot. Uspelo vam bo, sedaj je čas za rast. Pokažite voljo že danes.