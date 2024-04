Oven

Sreča vam danes ne bo naklonjena. Čeprav se boste gnali, vam bo lahko spodletelo. Vsak padec pa naj vas okrepi. Po napornem delovniku si vzemite čas za počitek, saj ga boste potrebovali. Zatecite se v partnerjev objem; tako si boste pričarali občutek pomirjenosti. Finance bodo stabilne, saj boste končno razumeli, da z njimi ne smemo ravnati nepremišljeno.

Bik

Planeti tudi danes ne bodo naklonjeni prijateljskim in družinskim odnosom. Prepiri so vidni tako v partnerstvu kot pri delu. Osredotočite se na obveznosti. Razum bo na vaši strani, zato se boste kljub zapletom uspešno lotevali novih izzivov. Ne pozabite na načrtovanje porabe vaših sredstev. Sprejmite trenutne finančne omejitve, saj se vam drugače ne piše dobro!

Dvojčka

Napolnite telo z energijo, prav tako pa poskrbite tudi za veselje in dobro počutje. Danes se odločite za nov začetek. Pripravljeni boste na akcijo, ki pa je ne boste dočakali, če sami ne boste naredili nič za premik naprej. Doma bo mirno, zato se boste morda celo rahlo dolgočasili. Zdravje: odlično!

Rak

Tudi danes boste pri delu zelo zagnani. Pričakujete lahko klice nadrejenih, ki vas bodo spodbujali k večji storilnosti, vi pa jim boste brez ugovarjanja le prikimali. Ker niste stroj, bodite pazljivi, da se ne bo vaše počutje obrnilo na slabše. Konflikti v službi bodo mimo, zato bo vzdušje prijetnejše. Pazite na zdravje!

Lev

Pazite nase in na svoje telo, prav tako premislite o telesni dejavnosti. Loteva se vas prehlad, ki bi vas lahko za nekaj dni položil v posteljo. Na področju dela se bodo lahko prav danes pojavijo spori. Nesoglasja med delavci so vsakdanja stvar, zato poskušajte uveljaviti svojo vlogo popolnega diplomata. Finančne težave vam bodo še vedno kratile spanec. Previdno!

Devica

Danes boste precej zmedeni. Sami boste morali poskrbeti za urejenost dogajanja okoli sebe, še posebno ko bo šlo za vprašanje odnosov. Delovne naloge boste opravljali res predano. Trud bodo opazili tudi nadrejeni, zato bodite danes v službi kar se da samozavestni. Končno bo za vas posijalo sonce in tudi na vsa preostala področja bo to prineslo pozitivno energijo. Finance: zelo dobro.

Tehtnica

Pri delu boste danes pokazali profesionalnost. Svoje briljantne zamisli boste zaupali nadrejenim. Nad njimi bodo zagotovo navdušeni. Drugim boste postali vzor, bodite ponosni nase. Strast do dela se bo v prihodnosti izražala pri finančnih prilivih. Potrudite se! Optimističen pogled na svet vam bo prinesel boljše počutje in samozavest v partnerstvu.

Škorpijon

Zbudili se boste zelo utrujeni, saj ste prejšnjo noč bedeli. Danes poskrbite za zadostno mero spanca, saj vas bo ta napolnil z energijo. Naj bo počutje na prvem mestu. Pri delu se bodo še vedno pojavljali določeni dvomi. Zaupajte si. Naj vas ne skrbi za prihodnost, saj so vse niti v vaših rokah. Svojo profesionalno pot usmerite v želeno smer. Zdaj je čas za to! Finance: kmalu pričakujte izboljšanje.

Strelec

Zbudili se boste nasmejani. Vaše zdravje in počutje bosta izvrstna. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi, kar se bo odsevalo tudi pri delu. Druge boste navdušili s svojo zamislijo. Delite jo z določenim krogom ljudi, toda tako, da jo bo slišala prava oseba. Pri financah ne razmišljajte prenagljeno. Odsvetujemo tudi naglico pri nakupovanju, saj se boste drugače proti koncu meseca spet znašli v finančnem breznu.

Kozorog

Končno se boste pomirili. Družinske težave bodo mimo, zato boste lahko spet mirno nadaljevali pot, ki ste si jo zadali. Čeprav se boste trudili, rezultati še ne bodo vidni. Ohranite svoj optimizem. Oblikovali si boste prioritetne vrednote, toda spoznali boste, da je zdravje temeljno. Zdravje: ne skrbite le za druge, tudi sebi privoščite dovolj počitka.

Vodnar

Danes se boste osredotočili na svoje zdravje, saj boste čutili, kako vam pada odpornost. Že se vam bo zdelo, da ste na konju, ko vam bo zdravje obrnilo hrbet. Finance vam bodo danes nadvse naklonjene. Pričakujete lahko nov priliv, ki bo za vas pomenil finančno varnost. Privoščite si dovolj počitka.

Ribi

Še včeraj ste se pri delu dolgočasili, danes pa pričakujte preobrat. Zgodilo se bo nekaj nepričakovanega, kar vas bo povsem presenetilo. Pokazali boste voljo do dela, zato vam bodo naložili nove delovne obveznosti. Pričakujte podaljšan delovnik, saj se bo lahko vse skupaj zavleklo do večera, toda večer boste vsekakor preživeli doma; morda v prijetni družbi in ob dobrem filmu. Zdravje: privoščite si veliko spanca!