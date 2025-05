Oven

V ljubezni vas nekaj zelo moti. To še posebej velja za vezane. Ugotovili boste, da to razmerje nima več prihodnosti in ne možnosti za nadaljevanje. Predajanje razmerju vas je povsem izčrpalo, zato sedaj potrebujete osamitev in odmik. Zdi se vam, da ste v odnos vložili veliko, od partnerja pa niste dobili toliko, kot bi morali. Premislite, preden boste ukrepali!

Bik

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Dvojčka

Notranja napetost bo danes popustila. Razmislite tudi o dopustu, potrebujete namreč sprostitev. Nekomu boste pomagali s svojim znanjem ali finančno. Misli vam bodo uhajale tudi k preteklim dogodkom, čeprav o njih ne razmišljate radi, a prav zaradi tega notranje rastete.

Rak

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Ste v obdobju, ko je čas pravi za zaključke. Znebite se stvari, ki jih v življenju ne potrebujete več ali vas samo ovirajo. Ko boste temu naredili konec, bo počutje naravnost fantastično.

Lev

Zmedeni boste zaradi osebe, ki vas je čustveno prizadela. Mogoče je ta oseba vezana ali pa imate vezo vi. Vsekakor nima smisla razmišljati o sanjah, ki ne vodijo nikamor. S korakom naprej boste občutili nov čustveni zagon in notranjo moč. Bolj pogumno pokažite svojo naravo.

Devica

Zelo pomembno rešitev boste dosegli z dogovorom, ki ga boste sklenili prav danes. V celoti boste zadovoljni. Neomajni boste in nihče ne bo mogel vplivati na vas in vaše odločitve. Mislili boste s svojo glavo. Zvečer pa se le malce sprostite in si naberite nove energije, za nove dogovore.

Tehtnica

Zadovoljni boste z vsem, kar vam bo ponudilo življenje. Radi boste v družbi prijatelja, vendar boste spoznali, da ni tako iskren kot vi. Prišli boste do spoznanja, da ima neke težave, o katerih ni nikoli rekel niti besede. Poskusite ga razumeti in se postavite v njegovo kožo. Pomagajte mu!

Škorpijon

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi!

Strelec

Danes boste nadvse lahkotno navezovali nove stike, pri tem pa boste zelo zadovoljni tudi v svoji duši. Zelo boste dobre volje in ves čas boste imeli razlog za praznovanje. S partnerjem bosta razmišljala o novih načrtih. Zelo presenečeni boste, ko boste ugotovili, da imata zelo podobne želje.

Kozorog

Morda boste prehitro pritrdili v nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. V celoti sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo konec koncev morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati.

Vodnar

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestril vaš nedeljski večer. Sprejmite ga!

Ribi

Danes boste premišljevali o svojem delu, saj s poslovnim področjem niste najbolj zadovoljni. Ne boste se predajali pesimizmu, saj vas bo gnala sla po izboljšanju trenutne situacije. Premislite in jutri ravnajte taktično. Zaupajte svoje predloge nadrejenemu. Četudi vam bo spodletelo, vsaj ne boste obžalovali ničesar.