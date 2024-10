Dnevni horoskop: tehtnice pričakujte finančni priliv, raki se ne naprezajte

Oven

Danes boste morali biti zelo previdni z denarjem. Zdi se, da vam finance neprestano predstavljajo težave. Čutili boste nemir in strah pred tem, da bi se znašli v hujši situaciji. Vsekakor premislite o dodatnem delu, saj vas bo to lahko rešilo. Ne zbežite stran od rešitve. Skrajni čas je, da se soočite z nastalo situacijo.

Bik

Čutite, da vaše življenje postaja dolgočasno. Vsak dan je enak, kar vas ubija. Sami poskrbite za določeno dogajanje in popestritev. Vsekakor pričakujte ogromno novih možnosti na področju dela. Čas je, da pokažete skrb in željo po spremembah. Pričnite iskati nove podvige in se ozrite okoli sebe. Ne zatirajte si pogleda!

Dvojčka

Pripravite se na prihajajoče obdobje, saj vam bo to zagotovo naklonjeno. Dobro vam bo šlo v odnosih, prijateljstvu in ljubezni. Morda čutite, da niste naredili dovolj za bližnje. Danes je pravi dan, v katerem lahko pokažete vso svojo naklonjenost. Ne odlašajte več! Čas hiti. Ne pozabite na pomemben delovni opravek.

Rak

Danes boste povsem izčrpani, v vas ne bo niti kančka energije. Morda se zjutraj ne boste zbudili pravočasno. Če se boste počutili bolje, če boste ostali doma, ostanite. Naj bosta vaše počutje in zdravje na prvem mestu. Vaše telo bo imelo danes zelo nizko odpornost, zato vam odsvetujemo napore in pretirano delo. Privoščite si počitek. Finance: stabilno.

Lev

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Devica

V zadnjem času ste malo osamljeni. Izbira prave hrane bo lahko danes pripeljala do spremembe pri vašem počutju. Zdrava hrana, ki je nepredelana, ima naravne lastnosti in lahko pomaga pri preprečevanju bolezni. Joga in meditacija sta tudi dovolj močni za pozitivne spremembe, ki jih boste naredili.

Tehtnica

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. V večernih urah se boste zatekli k ogledu dobrega filma, morda celo k razvajanju telesa. Čaka vas miren, a družaben večer.

Škorpijon

Še vedno boste malce neučakani. Želeli boste več, kot vam je v tem trenutku na voljo, zato se boste lahko zapletli v ekstremne situacije. Analizirajte nastalo situacijo. Vprašajte za nasvet bližnjo osebo in videli boste, da boste dobili povsem nov pogled na nastalo situacijo. Pri delu ravnajte taktično in diplomatsko. Ne prenašajte slabe volje in energije na bližnje. Ohranite mirno kri.

Strelec

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Kozorog

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Vodnar

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Ribi

Danes boste morali biti previdni. Soočali se boste z nejasnostmi, ki vam bodo lahko pričarale občutke nelagodja in pesimizma. Trenutno se nahajate v slabšem časovnem obdobju, zato ga boste morali premagati. Današnji dan bo zato eden težjih in depresivnejših. Odidite v naravo in zadihajte! Počutili se boste bolje.