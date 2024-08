Dnevni horoskop: tehtnice pokličite prijatelje, dvojčki rešite nesporazume

Oven

Čaka vas nemiren dan. Bodite potrpežljivi, ne ukvarjajte se z zamerami in ne izzovite spora. Počutje bo še slabše, če se ne boste vsaj malo prilagodili. Pri iskanju sprave pa bodo lahko nastala trenja. Današnji dan ne bo ugoden za iskanje pomoči ali soglasja. Veliko bo nejasnosti, zmot in zablod.

Bik

Vzemite se v roke. Če ne boste pazili na besede in dejanja, boste po neumnosti zapravili veliko priložnosti za poslovni uspeh. Pazite, da ne boste naredili usodne napake, zato se že prej pripravite. Zavedajte se, da je včasih bolje molčati. Jezo, ki jo držite v sebi, sprostite na miren način. Potrpežljivo!

Dvojčka

Danes boste imeli v mislih predvsem obveznosti do družine. Stopite do sorodnika, od katerega ste se oddaljili. Čas bo pravi za pogovor, lahko bosta sklenila kompromis in lahko bosta vzpostavila harmonijo v odnosu. Odkrit pogovor ne bo pretežak za vaju, saj se brezpogojno spoštujeta in cenita. Nesporazumi so vaju oddaljili – rešita jih!

Rak

Če čutite, da je trenutno okoli vas preveč omejitev, ukrepajte. Vse ovire so pred vami zato, ker niste dovolj močni, da bi se borili proti njim. Morate pokazati malce več! Tako se boste tudi počutili bolje. Drugim pa boste dali vedeti, da jim ni potrebno ves čas gledati preko vaših ramen.

Lev

Danes boste veliko razmišljali o zamenjavi službe, saj ste ponovno dobili priložnost nekje, kjer ste jo nekoč že odklonili. Dobro bi bilo, da bi razmislili, zakaj je nazadnje niste sprejeli in kaj vas je takrat motilo. Morda bi bilo bolje, da bi poiskali povsem novo, če v trenutni službi niste zadovoljni.

Devica

Če se vam bo zdelo, da vas ljudje ne razumejo, ko boste govorili, ne postanite zaradi tega slabe volje. Drugi si bodo morda samo narobe razlagali vaše besede, a vas bodo vsaj poslušali. Poskušajte jim objasniti zadeve. Če občasno niste močno usklajeni z drugimi ljudmi, nič zato. Pomembno je, da na koncu to razčistite.

Tehtnica

Danes boste nekoliko razočarani, saj se vaši načrti nikakor ne bodo odvijali v pravo smer. Prepustite se dogajanju. Spomnite se, da so lahko zelo osrečujoče tudi stvari in priložnosti, ki popolnoma nič ne stanejo. Pokličite prijatelje in skupaj preživite večer. Večer pa bo ugoden tudi za sklepanje novih prijateljstev.

Škorpijon

Tisto, o čemer ste dolgo samo sanjali, se bo danes končno začelo uresničevati. Bodite pozitivno naravnani. Blokade v komunikaciji vam bodo povzročile nemalo težav. Naj vas preteklost, ki bo potrkala na vaša vrata, ne vrže iz tira. Kar je bilo, je bilo. Odpravite se naprej.

Strelec

Danes boste z vsemi ponovno na isti valovni dolžini. Drugi bodo prijazni in vas bodo podpirali. Hvaležni vam bodo za vašo pomoč in prijaznost. Če želite okrepiti stike s sorodniki ali prositi nekoga za uslugo, bo današnji dan pravi za to. Tudi v službi bodo odnosi zelo pozitivno naravnani.

Kozorog

Danes se pripravite na nadvse pozitiven dan. Imeli boste srečo pri vseh zadevah, povezanih s kariero in financami. Poslovneži boste deležni dobička in uspeha, ostali pa lahko pričakujete najmanj javno pohvalo ali napredovanje. Postavite se v ospredje in pokažite, da si tega želite.

Vodnar

Danes se boste soočali s kariernimi izzivi. Naj vas to ne skrbi preveč, saj boste premagali vse težave. Zaradi tega pa boste imeli dovolj časa tudi za družino, s katero boste preživeli nekaj čudovitih trenutkov. Na finančnem področju se vam obeta varnost. Tisto, za kar ste se do sedaj trudili, bo končno poplačano.

Ribi

O denarju ne boste veliko razmišljali, saj ste zadovoljni s stanjem. Morda boste celo podarili nekaj prihrankov. Če si želite napredovanja na delovnem mestu, se vam bo ponudilo veliko možnosti za to. Samo zgrabite jih! Dejansko boste lahko dokazali vse svoje sposobnosti.