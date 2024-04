Oven

Pred vami so pomembni dnevi. Na področjih, kamor ste v zadnjem času vlagali veliko truda, bodo lahko že danes vidni pomembni premiki. Prav lahko, da boste prijetno presenečeni. Kljub temu pa dobro premislite, preden boste naredili naslednji korak. Glede dela boste danes in v prihajajočih dneh pričeli razčiščevati vprašanja, ki vam kratijo spanec. Domislili se boste alternativnih idej, kako oplemenititi svoje premoženje. Bravo!

Bik

Še vedno boste pod vplivom včerajšnjega dne. Novica, ki ste jo prejeli, vas je presenetila, toda v pozitivnem smislu. Danes jo proslavite. Delite svoje veselje tudi z družinskimi člani in videli boste, da vas čaka prav zanimiv dan. Bodite pozorni na svoje počutje. Tisti, ki imate težave s telesno težo, vzemite stvari v svoje roke. Čas bo primeren za dieto.

Dvojčka

Pred nečim si boste zatiskali oči. Resnico boste imeli pred nosom, vendar določenih dejstev kar ne boste želeli sprejeti, to pa bo ljudi v vaši bližini spravljalo ob živce. Pazite, da boste imeli finance povsem pod kontrolo in se ne spuščajte v nepotrebne izdatke. Zdravstvene težave boste imeli tisti, ki ste občutljivi na spremembe vremena.

Rak

Danes ne pozabite razveseliti vseh vaših bližnjih z majhnimi pozornostmi. Sorodniki in prijatelji se bodo razveselil že samo vašega klica. Ne bodite slabe volje. Finančne razmere se bodo danes še izboljšale, a predvsem zato, ker ne boste zapravljali. Zdravje bo dobro, le pri prazničnih pojedinah ne pretiravajte.

Lev

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Devica

Danes bo pri vas prisoten občutek, da se vaše želje na poslovnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Tehtnica

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Škorpijon

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Strelec

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Kozorog

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Vodnar

Nepričakovan dobiček bo kmalu izboljšal vaše finančno stanje. Za uspeh v vaši karieri držite svoje zasebno življenje stran od poslovnega prostora. Izogibajte se opravljanju in pogovorom s sodelavci, da ne boste pokvarili svojega ugleda. Podvrženi boste napredovanju, težkim nalogam in obveznostim.

Ribi

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste izrekli kakšne besede.